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5 странных BMW, при взгляде на которые хочется уточнить, точно ли их делали немцы


5 странных BMW, при взгляде на которые хочется уточнить, точно ли их делали немцы

Немецкая компания Bayerische Motoren Werke, специализирующаяся на производстве автомобилей, появилась в далеком 1916 году. За прошедшее время инженеры предприятия создали тысячи автомобилей и концептов. Периодически у парней из BMW получались и вовсе слишком необычные, можно даже сказать, странные образцы автомобильной техники. Несколько как раз таких сегодня и вспомним.

1. BMW Е1


Задолго до Илона Маска. ¦Фото: drive2.ru.

Задолго до Илона Маска. ¦Фото: drive2.ru.

 

Некоторые называют данный автомобиль «последним настоящим седаном» немецкого производителя. Впрочем, известен BMW Е1 не только этим, но еще и тем, что во второй половине 1990-х годов успел побыть… электрокаром. Проезжала модель на одном заряде до 200 км и разгонялась по шоссе до 120 км/ч. Все это немцы сделали еще до выхода Илона Маска на арену. Правда, модель с электродвигателем мощностью 32 кВт была всего лишь концептом предприятия.

2. BMW 1602 Electro-Antrieb


Создавали машину специально для Олимпиады. |Фото: yaplakal.com.

Создавали машину специально для Олимпиады. |Фото: yaplakal.com.

 

Электромобили у BMW были и до 1990-х годов. Так, еще в 1972 была выпущена модель 1602 Electro-Antrieb. Оранжево-яркие электрокары произвели специально перед Олимпиадой. Машины предназначались для сопровождения марафонского бега, чтобы не загрязнять воздух вокруг спортсменов выхлопными газами.
Правда, данный прецедент стал фактически единственным, где использовались Electro-Antrieb.

3. BMW Hurrican


Долгое время у баварцев не было своих дизайнеров. |Фото: drive2.ru.

Долгое время у баварцев не было своих дизайнеров. |Фото: drive2.ru.

 

Достаточно редкая модель немецкой компании, которая была сделана на базе серийной модели BMW 1800ti. Занимались проектом сторонние дизайнеры под чутким руководством представителя компании Макса Зелауса. Интересно, что многие узлы для «Урагана» взяли от Ferrari 250 LM. Само собой, машине было суждено остаться шоу-каром. Ни о каком серийном производстве и речи не шло, ведь как это часто бывает – Hurrican получился неоправданно сложным и дорогим.

4. BMW Ur-Roadster


Интересная модель была. |Фото: blog.fcpeuro.com.

Интересная модель была. |Фото: blog.fcpeuro.com.

 

Весьма забавно и иронично то, что собственный дизайн-отдел у немецкого предприятия сформировался очень поздно – в середине 1980-х годов. До этого момента BMW пользовались исключительно услугами приглашенных дизайнеров. Так Ur-Roadster стал фактически первой моделью, которая была полностью разработана усилиями самих «баварцев». Позднее, на базе данного проект создадут куда более знаменитую модель Z3.

5. BMW Z22


Эта машина разве что только не летала. |Фото: bestcarmag.com.

Эта машина разве что только не летала. |Фото: bestcarmag.com.

 

Глядя на некоторые автомобили, кажется, что периодически руководитель проекта уходит в отпуск или на больничный, а его конструкторы и дизайнеры в этот моменты как будто с поводка срываются и начинают совать в машину все, что только можно! Лучше всего это видно на примере концептуального BMW Z22. Даже по меркам демонстрационной машины для автосалона Z22 от 1999 года напичкали передовыми технологиями плотнее, чем консервную банку шпротами.

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5 странных BMW, при взгляде на которые хочется уточнить, точно ли их делали немцы

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5 странных BMW, при взгляде на которые хочется уточнить, точно ли их делали немцыПодписаться на мой Instagram
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