Градо — итальянский остров солнца

Градо… Мы въезжаем на остров с материка по узкой полоске земли. Это дорога, созданная руками человека посреди моря. Но прежде чем увидеть остров и восхититься им, мы ощущаем его неповторимый аромат. Запах соленого воздуха, цветов и сосен опьяняет путешественника и будоражит его воображение. Как природа создала все это? Как из песочных кос и отмелей возник остров?













Градо — город в итальянской провинции Гориция, в лагуне устья реки Изонцо.







Он лежит на выдающемся в Адриатическое море полуострове между Венецией и Триестом. Когда-то Градо был рыболовецким центром, а сегодня превратился в популярный туристический курорт, известный как Изола-дель-Соле — Солнечный остров.







Первые истории и легенды, рассказывающие об образовании Градо, отсылают нас в 169 год, год правления Марка Аврелия. «Дочь Аквилеи и мать Венеции» — так называют свой город местные жители — градези.







В эпоху Древнего Рима город служил портом для кораблей, направлявшихся в соседнюю античную Аквилею. В последние годы существования Западной Римской империи многие жители Аквилеи перебрались в Градо в поисках убежища от постоянных нападений с востока. В 452 году здесь нашел пристанище епископ Аквилеи Ничетас, и в то же время началось строительство первого кафедрального собора Градо, церкви Санта-Мария-делле-Грацие и баптистерия.







Войны и завоевания продолжались, и жители города вынуждены были искать новые земли в надежде на мир и спокойствие. Зная о существовании многочисленных островов в лагуне, градези направились на запад, туда, где сейчас находится великая Венеция.







Кто-то утверждает, что первое поселение было основано в Торчелло, другие говорят о Риальто. Знаем лишь наверняка, что в одном из знаменитейших ресторанов рядом с мостом Риальто в меню можно найти описание правдивой истории возникновения Венеции — города на воде, который основали переселенцы из маленького Градо…











Историческая часть Градо прекрасно сохранилась. Практически все миниатюрные средневековые домики — частная собственность, где располагаются рестораны, магазинчики и квартиры их владельцев.







В Градо также жива старая традиция — если над дверью или окном горит фонарь, то заведение открыто для посетителей.











Собор святой Эуфимии — главное религиозное здание в Градо, сохранившееся со времен его постройки. Сооружение собора закончил епископ Эилия, который 3 ноября 579 года освятил базилику и посвятил ее мученице Эуфимии. К сожалению, внутренняя отделка стен собора почти не сохранилась, но зато до нас дошел в прекрасном состоянии мозаичный пол с геометрическим орнаментом.







Исторический центр города — это одна большая пешеходная зона.







Центр Градо оставляет приятное впечатление еще и тем, что это не музей под открытым небом, а живой город, в котором люди живут, работают, растят детей и, конечно же, с радостью принимают гостей.















Хотя апрель — это не разгар туристического сезона, вечером практически все столики в ресторанах заняты. Гости много и вкусно едят и разговаривают, разговаривают, разговаривают.







Преданность жителей Градо морю сформировала кухню островитян. Все специальные блюда — это рыба и морепродукты, встречающиеся в лагуне.







Основа всех рецептов местной кухни — масло, перец и чеснок. В качестве гарнира чаще всего выступает полента (кукурузное пюре).







Самое известное блюдо острова — боретто грайзано (разная рыба, приготовленная по старинным рецептам рыбаков лагуны, подается в бульоне).















Сочетание моря, ветра, сосен и песка создает в Градо уникальный микроклимат, который очень полезен для здоровья. Поэтому еще в XIX веке город начал развиваться как курорт.







Несколько сотен лет назад аристократия Габсбургов облюбовала остров для отдыха.







Градо — это ближайший к Австрии курортный город. До сих пор австрийцы, немцы, словенцы, чехи едут сюда за качественными спа-процедурами. Эстетическая медицина — визитная карточка большинства отелей Градо.







Пляжи города регулярно получают звание Regina delle Spiaggie — «Лучший пляж Италии». Береговая линия Градо включает в себя главный широкий пляж протяженностью несколько километров, семейный пляж, закрытый VIP-пляж, куда вход платный, а еще пляж для собак, где оборудованы поилки и зона выгула для домашних питомцев.











Наряду с туризмом, рыбалка по-прежнему остается источником средств к существованию многих семей на острове. В дополнение к промыслу в Адриатическом море жители острова рыбачат и в лагуне, продолжая старинные рыбацкие традиции.







В северной части лагуны Градо находится маленький островок и место паломничества — Барбана, на котором расположен храм Санта Мария ди Барбана, посвященный Деве Марии и основанный в 582 году.







Сегодня на острове проживает небольшая община францисканских монахов, а каждое первое воскресенье июля в честь избавления Градо от чумы в 1237 году здесь устраивается зрелищный праздник с лодочным шествием.







Статую Девы Марии из церкви в Градо везут к Деве Марии на Барбана. В шествии должен принять участие хотя бы один член от каждой семьи. Этот древний ритуал исполняется на протяжении уже 800 лет.











Градо известен своей лагуной, где на площади более 325 гектаров располагается зона регионального заповедного парка, охраняемого Всемирным фондом дикой природы. На территории парка с первозданной природой обитают сотни разных видов птиц и животных.







Местные рыбаки с удовольствием устраивают обзорные экскурсии по своей любимой лагуне с дюжиной крохотных островков. Некоторые из островов частные, другие взяты в аренду под домики для отдыха на природе.







На одном из островов лагуны расположен отель, куда вас привезут на лодке и уедут. Кроме постояльцев, никого нет. Настоящий уголок мизантропа







После посещения лагуны становится понятно, почему местные жители так ее любят и говорят о ней с придыханием. Отсюда уезжать не хочется.



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