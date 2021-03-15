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Градо — итальянский остров солнца

Градо… Мы въезжаем на остров с материка по узкой полоске земли. Это дорога, созданная руками человека посреди моря. Но прежде чем увидеть остров и восхититься им, мы ощущаем его неповторимый аромат. Запах соленого воздуха, цветов и сосен опьяняет путешественника и будоражит его воображение. Как природа создала все это? Как из песочных кос и отмелей возник остров?

Градо — итальянский остров солнца


Градо — итальянский остров солнца

Градо — город в итальянской провинции Гориция, в лагуне устья реки Изонцо.

Градо — итальянский остров солнца

Он лежит на выдающемся в Адриатическое море полуострове между Венецией и Триестом. Когда-то Градо был рыболовецким центром, а сегодня превратился в популярный туристический курорт, известный как Изола-дель-Соле — Солнечный остров.

Градо — итальянский остров солнца

Первые истории и легенды, рассказывающие об образовании Градо, отсылают нас в 169 год, год правления Марка Аврелия. «Дочь Аквилеи и мать Венеции» — так называют свой город местные жители — градези.

Градо — итальянский остров солнца

В эпоху Древнего Рима город служил портом для кораблей, направлявшихся в соседнюю античную Аквилею. В последние годы существования Западной Римской империи многие жители Аквилеи перебрались в Градо в поисках убежища от постоянных нападений с востока. В 452 году здесь нашел пристанище епископ Аквилеи Ничетас, и в то же время началось строительство первого кафедрального собора Градо, церкви Санта-Мария-делле-Грацие и баптистерия.

Градо — итальянский остров солнца

Войны и завоевания продолжались, и жители города вынуждены были искать новые земли в надежде на мир и спокойствие. Зная о существовании многочисленных островов в лагуне, градези направились на запад, туда, где сейчас находится великая Венеция.

Градо — итальянский остров солнца

Кто-то утверждает, что первое поселение было основано в Торчелло, другие говорят о Риальто. Знаем лишь наверняка, что в одном из знаменитейших ресторанов рядом с мостом Риальто в меню можно найти описание правдивой истории возникновения Венеции — города на воде, который основали переселенцы из маленького Градо…

Градо — итальянский остров солнца

Градо — итальянский остров солнца

Историческая часть Градо прекрасно сохранилась. Практически все миниатюрные средневековые домики — частная собственность, где располагаются рестораны, магазинчики и квартиры их владельцев.

Градо — итальянский остров солнца

В Градо также жива старая традиция — если над дверью или окном горит фонарь, то заведение открыто для посетителей.

Градо — итальянский остров солнца

Градо — итальянский остров солнца

Собор святой Эуфимии — главное религиозное здание в Градо, сохранившееся со времен его постройки. Сооружение собора закончил епископ Эилия, который 3 ноября 579 года освятил базилику и посвятил ее мученице Эуфимии. К сожалению, внутренняя отделка стен собора почти не сохранилась, но зато до нас дошел в прекрасном состоянии мозаичный пол с геометрическим орнаментом.

Градо — итальянский остров солнца

Исторический центр города — это одна большая пешеходная зона.

Градо — итальянский остров солнца

Центр Градо оставляет приятное впечатление еще и тем, что это не музей под открытым небом, а живой город, в котором люди живут, работают, растят детей и, конечно же, с радостью принимают гостей.

Градо — итальянский остров солнца

Градо — итальянский остров солнца

Градо — итальянский остров солнца

Хотя апрель — это не разгар туристического сезона, вечером практически все столики в ресторанах заняты. Гости много и вкусно едят и разговаривают, разговаривают, разговаривают.

Градо — итальянский остров солнца

Преданность жителей Градо морю сформировала кухню островитян. Все специальные блюда — это рыба и морепродукты, встречающиеся в лагуне.

Градо — итальянский остров солнца

Основа всех рецептов местной кухни — масло, перец и чеснок. В качестве гарнира чаще всего выступает полента (кукурузное пюре).

Градо — итальянский остров солнца

Самое известное блюдо острова — боретто грайзано (разная рыба, приготовленная по старинным рецептам рыбаков лагуны, подается в бульоне).

Градо — итальянский остров солнца

Градо — итальянский остров солнца

Градо — итальянский остров солнца

Сочетание моря, ветра, сосен и песка создает в Градо уникальный микроклимат, который очень полезен для здоровья. Поэтому еще в XIX веке город начал развиваться как курорт.

Градо — итальянский остров солнца

Несколько сотен лет назад аристократия Габсбургов облюбовала остров для отдыха.

Градо — итальянский остров солнца

Градо — это ближайший к Австрии курортный город. До сих пор австрийцы, немцы, словенцы, чехи едут сюда за качественными спа-процедурами. Эстетическая медицина — визитная карточка большинства отелей Градо.

Градо — итальянский остров солнца

Пляжи города регулярно получают звание Regina delle Spiaggie — «Лучший пляж Италии». Береговая линия Градо включает в себя главный широкий пляж протяженностью несколько километров, семейный пляж, закрытый VIP-пляж, куда вход платный, а еще пляж для собак, где оборудованы поилки и зона выгула для домашних питомцев.

Градо — итальянский остров солнца

Градо — итальянский остров солнца

Наряду с туризмом, рыбалка по-прежнему остается источником средств к существованию многих семей на острове. В дополнение к промыслу в Адриатическом море жители острова рыбачат и в лагуне, продолжая старинные рыбацкие традиции.

Градо — итальянский остров солнца

В северной части лагуны Градо находится маленький островок и место паломничества — Барбана, на котором расположен храм Санта Мария ди Барбана, посвященный Деве Марии и основанный в 582 году.

Градо — итальянский остров солнца

Сегодня на острове проживает небольшая община францисканских монахов, а каждое первое воскресенье июля в честь избавления Градо от чумы в 1237 году здесь устраивается зрелищный праздник с лодочным шествием.

Градо — итальянский остров солнца

Статую Девы Марии из церкви в Градо везут к Деве Марии на Барбана. В шествии должен принять участие хотя бы один член от каждой семьи. Этот древний ритуал исполняется на протяжении уже 800 лет.

Градо — итальянский остров солнца

Градо — итальянский остров солнца

Градо известен своей лагуной, где на площади более 325 гектаров располагается зона регионального заповедного парка, охраняемого Всемирным фондом дикой природы. На территории парка с первозданной природой обитают сотни разных видов птиц и животных.

Градо — итальянский остров солнца

Местные рыбаки с удовольствием устраивают обзорные экскурсии по своей любимой лагуне с дюжиной крохотных островков. Некоторые из островов частные, другие взяты в аренду под домики для отдыха на природе.

Градо — итальянский остров солнца

На одном из островов лагуны расположен отель, куда вас привезут на лодке и уедут. Кроме постояльцев, никого нет. Настоящий уголок мизантропа

Градо — итальянский остров солнца

После посещения лагуны становится понятно, почему местные жители так ее любят и говорят о ней с придыханием. Отсюда уезжать не хочется.

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