Прячем и декорируем неприглядные вещи в саду

Даже на самом красивом и ухоженном участке найдутся детали, которые хочется скрыть. Забор, хозяйственные постройки, септики, старые деревья, мусорные баки…все это портит внешний вид участка. Однако, при творческом подходе к делу, недостатки можно легко превратить в достоинства!











































































