Интересные наблюдения: 7 вещей, разрушающих наше счастье в 21 веке

Это невероятно, но новый век и технологии, которые делают нашу жизнь комфортнее — стали причиной разрушающей наше счастье!
21-й век стал веком комфорта. Нас окружают умные машины, которые экономят уйму времени и старые добрые изобретения, поражающие воображение, в конце 18-го – начале 19-го века уже больше никому не нужны. Но и это еще не предел…
Кажется, не за горами те дни, когда наука и технологии смогут сделать все вокруг роботизированным, а нам останется лишь лежать на диване и одной лишь силой мысли общаться с человеком с другого конца планеты, или смотреть кино, показываемое прямо в мозгу, а не на экране телевизора. Самое удивительное то, что даже это для нас не станет чудом, каким раньше считалось каждое новое изобретение.
Но, несмотря на все эти удобства и «чудеса», 21-й век делает людей все несчастней. И все это именно благодаря развитию науки и технологий. С наличием такого количества девайсов и гаджетов нам больше никто не нужен. Исследования показывают, что у каждого четвертого человека на планете нет никого, кому бы он мог доверять. Среднее количество близких друзей, которых мы можем назвать, зачастую очень быстро уменьшается. И это происходит лишь за последние 25 лет. Но почему?
1. Мы отфильтровываем людей со своей жизни
И это не сарказм. Раздражение и досада — это то, что воспитывает толерантность и терпение. Чем больше раздражения мы можем вычеркнуть из жизни, тем лучше мы с ним справляемся.
Проблема в том, что мы развиваем удивительную широчайшую сеть технологий, предназначенную лишь для избегания надоедливых личностей. Делая покупки через интернет, мы избегаем толп нерасторопных покупателей, лениво слоняющихся по рынку и мешающих пройти, куда надо, и недовольную кассиршу в супермаркете, срывающую злость на неверного мужа на ничего неподозревающих клиентах. Потратившись на домашний кинотеатр с монитором на всю стену и динамиками в каждом углу квартиры, мы избегаем чужого ребенка, пинающего ногами спинку вашего кресла и толп неадекватных подростков, делающих неуместные комментарии и смеющихся на весь зал. В длинной очереди к стоматологу нас не потревожит разговорами вонючий старик в соседнем кресле, потому что мы вставим наушники в уши и погрузимся в чтение книги на айфоне. Все! Все раздражители и надоедливые люди отфильтрованы!
что разрушает наше счастьеЭто было бы идеально, если бы могло навсегда убрать все раздражение из жизни. Но это не так и никогда не будет. Покуда у нас есть потребности, мы вынуждены будем общаться с людьми, которых не переносим, нравится нам это, или нет. Но мы теряем эту способность общаться с незнакомцами и переносить их писклявые голоса, тупое чувство юмора, неприятный запах или отвратную манеру одеваться. И именно поэтому каждая встреча с внешним миром, миром, который невозможно контролировать, вызывает жгучее желание дать кому-то по морде.
2. Нам не хватает друзей
Мы не выбираем место рождения. И каждый из нас с раннего детства живет в городе, где полно людей, которых мы на дух не переносим. И ходим в школу вместе с одноклассниками, которых мы не выбирали и которые не разделяют наших интересов и увлечений. Кого-то даже бьют…
Но мы вырастаем и находим себе круг общения по интересам на специализированных сайтах и форумах, или организовываем свой клуб любителей игры «Танки», куда принимаются лишь самые преданные, и отгораживаемся от всего остального мира, который нас не понимает. Можно попрощаться с утомительным, неловким и болезненным процессом общения с теми, кто на вас не похож.
Но проблема в том, что мирные отношения с несовместимыми с вами людьми являются решающими для жизни в обществе. Даже больше: отношения с людьми, которых вы не переносите, и есть общество – все эти люди с противоположными вкусами и противоречивыми характерами, которые сосуществуют в одном пространстве и взаимодействуют, очень часто стиснув зубы.
Каких-то 50 лет тому назад все соседи собирались в маленькой переполненной душной комнатушке одного из счастливчиков, чтобы посмотреть телевизор – новое чудо техники. Особого выбора не было: или терпи, или не увидишь телевизор. А когда кто-то покупал машину, весь дом, а то и квартал собирался вокруг, чтобы взглянуть на нее. А ведь многие из них еще те засранцы!
Но в целом, тогда люди были более счастливы на своей работе и более удовлетворены своей жизнью. А, что более важно, у них было больше друзей. Даже, несмотря на то, что часто не было возможности отфильтровать сверстников по интересам, и часто друзьями называли даже тех, кто просто жил по соседству, но у них было больше близких друзей, чем мы можем похвастаться сегодня. Это были люди, которым можно было доверять.
Несомненно, после того, как нам удается перебороть это первое чувство раздраженности, после того, как спадет это чувство превосходства под названием «они слушают другую музыку и не поймут мою», приходит чувство необходимости других людей и желание быть необходимым другим на уровне выше общих интересов. И умение терпеть дураков и переносить раздражение буквально является единственным, что позволяет нам функционировать в мире, населенном другими людьми. В противном случае, вы превращаетесь в эмо. И это уже научно доказанный факт…
3. СМС – не лучший способ общения
что разрушает наше счастьеДаже исследований никаких не нужно, чтобы понять, что более 40 процентов сказанного в СМС или электронном письме, остается недопонятым. Напечатанный текст не передает интонации, эмоций и другого невербального окраса сообщения. Из-за этого возникает масса трудностей, обид и недопонимания.
Со сколькими друзьями вы общаетесь исключительно в сети? Если 40 процентов вашей личности затерялась в текстовом общении, знают ли эти люди вас на самом деле? Испытывают ли к вам неприязнь люди через СМС-ки, электронные письма, на форумах или в чатах, потому что вы и вправду несовместимы? Или это все же из-за тех 40 недопонятых процентов? А те, кому вы нравитесь?
Многие пытаются возместить разницу в цифрах, набирая себе сотни друзей в Одноклассниках и ВКонтакте. Но проблема в том, что…
4. Виртуальные друзья лишь добавляют одиночества
Продолжая предыдущий разговор, нужно отметить, что, общаясь с человеком лично, лишь 7 процентов значения всего сказанного передается непосредственно словами. Остальные 93 процента смысла скрыты в невербальных формах, включая жесты, мимику, язык тела, тон, интонацию и т.д. Действительно, в большинстве случаев наш юмор – это всего лишь сарказм, но сарказм можно заметить только по интонации. В написанном тексте его не видно.
В этом и заключается основная проблема. Человеческая способность впитывать настроения других через такой вот подсознательный осмос является решающей. Дети, рожденные без нее, считаются умственно отсталыми. Людей с ее переизбытком называют «харизматичными» и они становятся звездами кино или политиками. Дело не в том, что они говорят. Дело в той энергии, которую они излучают, и которая вселяет нам хорошее осознание себя.
Живя в Текстовом Мире, это все обнажается. И в этом есть побочный эффект: в отсутствии ощущения настроения собеседника, каждая прочитанная нами строчка проходит через фильтр нашего собственного настроения. Будучи раздраженным, любой текст воспринимается с сарказмом и негативом, с жаждой быть обиженным. Еще хуже то, что продолжая общение в таком же духе, ваше настроение так и не изменится. В конце концов, люди все время говорят что-то неприятное. Конечно же, приходит уныние. Вы вступаете в борьбу со всем миром! И в эти моменты очень нужен кто-то, кто возьмет за плечи и хорошенько встряхнет. И это приводит к следующему пункту…
5. Нам не хватает критики
Самое худшее в отсутствии близких друзей — это не пропущенные Дни рождения или грустная игра в теннис со стенкой. Нет! Самое худшее – это нехватка настоящей, здоровой критики.
В сети абсолютно посторонние люди на форумах и в чатах могут сколько угодно называть вас «подлым троллем», «гнусным пустозвоном», «жалким педиком», «нудным», или «выскочкой». Но все это совершенно неважно и все эти обзывания и оскорбления не стоит путать с критикой, потому что никто из этих посторонних людей не знает вас достаточно хорошо, чтобы попасть в точку. Оскорбляет тот, кто хочет подчеркнуть свою ненависть к вам. Критикуют те, кто хочет помочь, указав на то, что вам удобнее всего не знать.
Печально, что существует множество людей, у которых никогда не было таких вот разговоров. Постороннее вмешательство, жестокая правда, эти ужасные, неловкие, закручено неудобные разговоры, возможные лишь с теми, кто видит вас насквозь, порой ужасно необходимы.
Электронная почта и СМС-ки – идеальная возможность избежать такой откровенности. На печатное сообщение можно ответить в любой момент, когда это удобно. Можно взвесить все слова, выбрать вопрос, на который удобнее всего ответить. Собеседник не увидит вашего лица, вашего состояния, вашего волнения и раздражения, он не сможет уличить вас во лжи. Все полностью под вашим контролем. А собеседник никогда не проникнет сквозь вашу броню, не увидит вас в худшем свете, не узнает смущения, которое вы не в силах контролировать. Прошли времена обычных уверток, выходок, унижений и ранимости, на которых строиться настоящая дружба.
Походите по аккаунтам ВКонтакте, посмотрите на те образы, которые люди сами себе создают. Заимев десятки друзей в блоге или на форуме, преподнеся себя Повелителем Ночи, будет довольно сложно рассказать кому-то об остром приступе диареи прямо посреди новогоднего корпоратива. Вам никогда не удастся побыть самим собой, а в этом заключается чувство крайнего одиночества.
Но, самое главное…
6. Мы жертвы чувства негодования и злости
Многие станут утверждать, что причин подавленности масса: люди умирают с голоду, страны превращаются в нацистскую Германию, престарелые родители смотрят дурацкие телевизионные шоу и бесконечно их обсуждают, люди умирают в бессмысленных войнах…
Но где в нас взялось намного больше негатива, чем было в наших родителях или дедушках с бабушками? Раньше люди не жили так долго, а младенцы умирали намного чаще. Страшные болезни были более распространены. В былые времена единственными средствами общения с другом, который переехал в другой город, были ручка, лист бумаги и почтовая марка. Сейчас есть Ирак, но у наших родителей был Афганистан, который унес в 50 раз больше жизней, а у их родителей была вторая мировая война, которая забрала в тысячу раз больше. Большинство наших родителей выросли во времена без кондиционеров, а у дедов и прадедов их и вовсе не было.
В физическом плане, нам живется намного лучше сегодня, чем бы мы это не измеряли… но, вам этого не понять, если вы читаете новости в сети. Почему?
Давайте посмотрим на это с такой перспективы: если какой-то музыкальный сайт размещает статью под заголовком «Группа «Ляпис Трубецкой» делает хорошую музыку», и в этот же день, на этом же сайте, появляется еще одна статья, под названием «Музыкальные критики назвали группу «Ляпис Трубецкой» худшей группой всех времен и народов», какая из них, по вашему мнению, будет более популярной? Конечно же, вторая! Негодование порождает молву.
Люди, ведущие новостные блоги, прекрасно это знают. Каждый сайт ведет борьбу за трафик. Даже, не размещая у себя рекламу, они все еще измеряют свой успех в размере своей аудитории. Поэтому, они тщательно выбирают лишь истории, разжигающие самый большой интерес и негодование. Другие блоги начинают перепечатывать ту же историю и перекручивают со своей точки зрения. Можно целый день барахтаться в этом теплом, застоявшемся болоте негодования и так из него и не выплыть.
Только в такой среде могли появиться дурацкие теории заговора 9 сентября 2001 года, по которым Буш сам подорвал башни близнецы, а самолеты были лишь голограммой. Наслушавшись таких разговоров, каждый лидер оппозиции становится Гитлером, а каждые выборы – апокалипсисом. И это лишь потому, что вы все это продолжаете читать.
Раньше это не было большой проблемой. Мы все помним времена, когда по телевизору было лишь три канала, два из которых вели трансляцию только с обеда. Абсолютно всех людей объединяли новостные выпуски, подававшие информацию только с одной точки зрения. Некоторые точки зрения были запоздалыми и искривленными. Некоторые новости вообще умалчивались. Но до всех доносилось одно и то же.
Нет больше эффективных «средств массовой информации». Раньше одна и та же новость просто по-разному воспринималась разными людьми. Сегодня же, одна и та же новость подается по-разному. Сложно даже с чем-то не согласиться, поскольку все факты противоречивы. Постоянное чувство дисгармонии с окружающим миром, приводит к нарастающему напряжению.
У людей всегда были естественные способы усмирить свою тревогу, но сегодня…
7. Мы чувствуем себя ненужными, ничего не стоящими, поскольку мы действительно ничего не стоим
Есть один плюс в том, чтобы друзья были лишь в сети, но о нем никто не говорит.Они требуют от вас меньше…
Эмоционально вы их всегда поддержите, успокоите после разрыва очередных отношений, может даже отговорите от попытки самоубийства. Но дружба с кем-то в реальном мире добавляет нескончаемый список раздражающих требований: потратить целый вечер за починкой их компьютера, ходить на похороны их родных, возить их туда-сюда, пока их машина в мастерской, встречать их на пороге квартиры, именно тогда, когда вы только сели смотреть свой любимый сериал, накормить бутербродом с последним куском колбасы в холодильнике, услышав о том, что они целый день ничего не ели… А ведь на сколько проще обстоят дела ВКонтакте, в аське и на форумах…
Проблема в том, что потребность что-то сделать для людей сидит в нас на подсознательном уровне. Последние 5 тысяч лет все это понимали, а за несколько последних десятилетий вдруг разом об этом забыли. Мы воспитываем подростков с суицидальными наклонностями и рвемся научить их чувству собственного достоинства. Но, к сожалению, самоуважение и способность любить себя появляется лишь после соответствующих поступков.
Хотите вырваться из этой черной дыры ненависти к себе? Уберите с лица засаленные волосы, встаньте из-за компьютера, и купите симпатичный подарок для кого-то, кого вы ненавидите. Пошлите открытку своему худшему врагу. Приготовьте ужин родителям. Сделайте что-то простое, но с реально заметным результатом: прочистите канализацию наконец-то или посадите цветок.
Вы – социальное животное, у которого выделяются гормоны счастья, когда вы видите физическую пользу от своих поступков. Форма снятия стресса посредством небольшого дискомфорта всегда была частью нашей ежедневной жизни: в охоте на газель, в сборе ягод, в подъеме на гору, в стычке с медведем… Но больше нет. Вот почему работа в офисе делает нас несчастными.
Мы не получаем физических, ощутимых результатов от работы. А вот после двух месяцев, проведенных на стройке под жгучим солнцем, вы до конца своих дней будете повторять: «Это я строил», проезжая мимо какого-либо дома. Может, именно поэтому массовые расстрелы чаще случаются в офисах, чем на строительных площадках.
Физическое удовлетворение от грязи под ногтями может прийти лишь тогда, когда вы выключите компьютер, выйдете на улицу и снова соединитесь с реальным миром. Чувство, которое вы испытываете каждый раз, когда говорите «Я это строил», или «Я это вырастил», или «Я его накормил», или «Я сшил эти штаны» не сравниться ни с чем, что вам может предложить интернет!
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