11 хитростей, как отстирать губную помаду с одежды, ковров и мебельной обивки

Красная помада может подчеркнуть образ , а может испортить одежду

Из чего состоит помада

Помада быстро впитывается в волокна тканей благодаря воску и жирам в составе / Фото: static.beautyinsider.ru

Способы выведения пятен помады

Чем свежее пятно, тем проще его оттереть / Фото: infouborka.ru

Обработайте пятно с двух сторон и оставьте на 30 минут / Фото: atlastkani.ru

Обязательно протестируйте пятновыводитель на незаметном участке одежды / Фото: comments-images.rozetka.com.ua

Спиртом можно очистить одежду и мебельную обивку / Фото: severdv.ru

Очищенный бензин быстро справится с помадой / Фото: odezhda.guru

Используйте перекись только для светлых тканей / Фото: image3.thematicnews.com

Скипидар - это жидкая смесь смол разных хвойных деревьев / Фото: vreditel-stoi.ru

Сочетание соды и лимона решит проблему с помадой / Фото: syl.ru

Моющее средство выведет пятна с одежды, мягкой обивки и ковров / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Мицеллярная вода сотрет косметику не только с лица / Фото: pbs.twimg.com

Вотрите пасту в пятно, а через 1-2 минуты оцените результат / Фото: notagram.ru

Теплый глицерин хорошо удаляет загрязнения / Фото: temperaturka.com