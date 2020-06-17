Зачем кошки спят на человеке? 5 причин

Интернет пестрит догадками. Особенно популярны версии магически-эзотерического характера. Души, ауры и прочее мракобесие — это, конечно, весело, но у котика, как и в песне, есть целых 5 причин, чтобы выбрать вас своей подушкой. 1) Котики любят тепло. А человеки лучше батарей. Кстати, кошки действительно ложатся на больное место, но не от того, что «чувствуют нашу больную ауру». Просто к воспалению приливает кровь, потому больное место горячее, чем остальное тело. Вот киски и ложатся на самую горячую часть нашей тушки.

Хозяин, у неё реально сегодня голова болит.

2) Хозяин вписывается в кошачью иерархию как самый топовый кот. Находиться рядом с вожаком — честь для кошки любых размеров, вот и домашняя стремится засыпать рядом с главным парнем своего района или, по крайне мере, квартиры. 3) Котечке не хватает внимания. Да-да, даже эти наглые морды могут чувствовать одиночество! Когда ты целыми днями на работе, котейке только и остаётся, что проводить с тобой время ночью.

Когда котик слишком долго не хотел тебя отпускать.

4) Хозяин — собственность усатого. Именно поэтому кошки делают «топотушки», помечая нас секретом потовых желёз на своих лапках. Так домашний ревнивец заботится о том, чтобы вас не лапали другие коты и кошки, когда его не будет рядом. Запах предупреждает, что этот примат занят и для лежания придётся искать другого. Запах предупреждает, что этот примат занят и для лежания придётся искать другого.

Моя прелесть!

5) Тут котеньке ничего не угрожает. Действительно, кто защитит кота, если не его человек? Возможно, что всё наоборот и так хвостатый оберегает вас. Ведь кто защитит человека, если не его кот? Опыт говорит, что в симбиозе «спящий человек-спящий кот» в безопасности чувствуют себя все.

Под такой охраной сон точно будет спокойным.