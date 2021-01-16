Страшные тайны СССР

В Советском Союзе секреты хранить умели и любили. Так, собственно, проще управлять страной, граждане которой живут под девизом «меньше знаешь — лучше спишь». И гласность, и последующий развал Страны Советов так и не смогли пробиться сквозь полувековую броню недомолвок и откровенной лжи.









Что, к примеру, скрывалось за кулисами Карибского кризиса? Откуда в Советском Союзе взялись портативные ядерные бомбы? И самое интересное — куда, в конце-концов, подевались миллиарды из неприкосновенного запаса «партийного золота»?







Лунная программа

Портативная ядерная бомба

Биологическое оружие

Карибский кризис

Операция «Флейта»

Бункер последнего удара

Золото партии