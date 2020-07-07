Гуманоидные роботы: почти как люди

С каждым годом гуманоидные роботы становятся всё больше и больше похожими на людей, как внешностью, так и поведением. Кого-то это восхищает, кого-то – пугает, но в любом случае не оставляет равнодушным никого.







Гуманоидный робот Надин (Nadine), созданный профессором Наньянского технологического университета Надей Тельман (Nadia Thalmann) и её командой, приветствует окружающих во время интервью с репортёрами агентства Reuters на территории университетского кампуса в Сингапуре, 1 марта 2016 года. Учёные рассчитывают, что в будущем этот робот станет полноценным личным помощником человека и сможет самостоятельно ухаживать за пожилыми людьми.







Женщина делает селфи с роботом Geminoid HI-2, внешне похожим на своего создателя, японского профессора Хироси Исигуро (Hiroshi Ishiguro), в Сантьяго, Чили, 19 января 2016 года.







Робот «Xiaomei» на презентации в Университете Цзюцзяна в Цзюцзяне в провинции Цзянси, Китай, 3 июня 2015 года. Робот, созданный под руководством преподавателя Zhang Guangshun, способен преподавать учебные материалы и воспринимать некоторые голосовые команды, например, «повторите» и «продолжайте».







Гуманоидный робот «Yangyang» демонстрирует мимику, выражающую определённый спектр эмоций, на презентации в Пекине, Китай, 29 апреля 2015 года.







Испанский актёр Антонио Бандерас с роботом, который был задействован в съёмках фильма «Страховщик», на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, Испания, 21 сентября 2014 года.

Гуманоидный робот HRP-4C появляется на подиуме во время показа мод Shinmai Creator’s Project в Токио , Япония, 23 марта 2009 года.Стоматолог демонстрирует робота, который играет роль пациентки, в Университете Сёва в Токио, Япония, 25 марта 2010 года. Гуманоидный робот был разработан в качестве тренажера для студентов, изучающих стоматологию.Компания Toshiba представляет андрода по имени Мисс Айко Тихира (Aiko Chihira), которая может представиться на языке жестов, в городе Тиба, Япония, 7 октября 2014 года . Посетители научной выставки «Бал роботов» играют с одним из роботов в Москве, Россия, 17 мая 2014 года.Датский учёный Хенрик Шарфе (справа) позирует со своим роботом Geminoid-DK, который внешне практически неотличим от него самого, во время презентации на Всемирной олимпиаде роботов в Сан-Хосе, Коста-Рика, 16 августа 2013 года.Робот, созданный электротехническим факультетом Национального университета Тайваня, демонстрирует спектр человеческих эмоций посредством мимики на Международной выставке роботов в Тайбэе, Тайвань, 19 октября 2010 года.Гуманоидный робот «Кансэй», что в переводе с японского означает «чувствительность», выражает страх при виде надписи «бомба» во время презентации в лаборатории Университета Мэйдзи в Кавасаки, Япония, 4 июня 2007 года.Робот захватывает пальцами пластиковые суши во время презентации в Токио, Япония, 12 июня 2009 года.Дети знакомятся с гуманоидным роботом «Saya», который примеряет на себя роль учительницы, на презентации в школе в Токио, Япония, 7 мая 2009 года. Робот может говорить на разных языках и выражать эмоции, например, счастье, удивление, печаль, страх, злость и отвращение.Робот играет на кларнете в Шанхае, Китай, 2 ноября 2006 года.Гуманоидный робот HRP-4C в свадебном платье от японского дизайнера Yumi Katsura присутствует на пресс-конференции с его разработчиком Kazuhito Yokoi в Осаке, Япония, 22 июля 2009 года . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)