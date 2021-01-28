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Кафе "Пельмень", Ростов Великий. Кафе, где за 20 лет не поменялось ничего, и это хорошо

Кафе "Пельмень", Ростов Великий. Кафе, где за 20 лет не поменялось ничего, и это хорошо

Был летом прошлого года. Находится рядом с центральным рынком. Когда узнал, что внутри все местные, понял, что мне, туристу, точно сюда!)
Кафе "пельмень", Ростов Великий. Кафе где за 20 лет не поменялось ничего, и это хорошо Ростов, Еда, Пельмени, Назад в СССР, Рай, Кайф, Длиннопост

Тарелка пельменей 87 рублей. А если праздник, то можно и шикануть, добавить 13 рублей и получить пельмени со сметаной, всего за 100 рублей!

Кафе "пельмень", Ростов Великий. Кафе где за 20 лет не поменялось ничего, и это хорошо Ростов, Еда, Пельмени, Назад в СССР, Рай, Кайф, Длиннопост

Лепят при тебе. Тесто делают при тебе. Варят при тебе. Ну не сказка ли!

Кафе "пельмень", Ростов Великий. Кафе где за 20 лет не поменялось ничего, и это хорошо Ростов, Еда, Пельмени, Назад в СССР, Рай, Кайф, Длиннопост

Пельмени с уксусом и кофе. 117 рублей.

Кафе "пельмень", Ростов Великий. Кафе где за 20 лет не поменялось ничего, и это хорошо Ростов, Еда, Пельмени, Назад в СССР, Рай, Кайф, Длиннопост

пн-пт 09:00–15:00; сб 08:00–14:30.

Как вам такие часы работы?)

В общем, всем туристам рекомендую, место очень необычное и классное.

 

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