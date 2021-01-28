Кафе "Пельмень", Ростов Великий. Кафе, где за 20 лет не поменялось ничего, и это хорошо

Был летом прошлого года. Находится рядом с центральным рынком. Когда узнал, что внутри все местные, понял, что мне, туристу, точно сюда!)

Тарелка пельменей 87 рублей. А если праздник, то можно и шикануть, добавить 13 рублей и получить пельмени со сметаной, всего за 100 рублей!

Лепят при тебе. Тесто делают при тебе. Варят при тебе. Ну не сказка ли!

Пельмени с уксусом и кофе. 117 рублей.