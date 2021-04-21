10 кулинарных проблем, которые можно легко решить, если знать поварские хитрости

Проблема 1: Если жесткое мясо

Сок лимона сделает мясо мягче. / Фото: traktirsuzdal.ru

Проблема 2: Если пересолили суп

prosto-smak.ru

Проблема 3: Если лук слишком острый

Лук следует замочить в воде, чтобы вкус и запах стали мягчеsmachno.in.ua

Проблема 4: Если пересолили мясо

Пересоленное место можно смешать со сметаной, чтобы улучшить вкус. / Фото: attuale.ru

Проблема 5: Если подгорело мясо или мучные изделия

Подгоревшую корочку с мяса стоит срезать. / Фото: fishki.net

Проблема 6: Если пересолили овощи

В пересоленное рагу нужно добавить томаты. / Фото: ne-dieta.ru

Проблема 7: Если остыла еда

Посуду нужно нагреть в духовке для горячих блюд, и остудить в холодильнике - для холодных

Проблема 8: Если блины прилипают к сковороде

В тесто стоит добавить муку, чтобы блины не прилипали

Проблема 9: Если крем получился жидким

Если крем жидкий, его нужно доварить. / Фото: svadba1000.ru

Проблема 10: Если появилась плесень на консервации

Плесень на варенье появляется из-за несоблюдения технологии консервации. / Фото: videouroki.net