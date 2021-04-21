10 кулинарных проблем, которые можно легко решить, если знать поварские хитрости

Даже если вы допустили в блюде серьезную ошибку, это не повод выбрасывать его в мусорное ведро и начинать готовить новое. Для начала попробуйте исправить ситуацию с помощью хитрых приемов, описанных в статье Novate.ru. Уверены, они обязательно сработают и спасут кулинарный шедевр.
Проблема 1: Если жесткое мясо
Сок лимона сделает мясо мягче. / Фото: traktirsuzdal.ru
Далеко не всегда в магазине получается купить идеальный кусок свинины или говядины. Вместо него в нашем холодильнике оказывается жилистое мясо, которое в процессе приготовления становится очень жестким. Если вы осознаете, что готовое блюдо невозможно будет прожевать, воспользуйтесь одним из нескольких лайфхаков, предложенных ниже, которые помогут даже жилистое мясо сделать мягким, нежным и сочным.
• с помощью фруктов – наверняка, вы не раз видели в интернете блюдо «свинина с ананасами», которое, по словам поваров, просто тает во рту. И это действительно правда, ведь в рецепте присутствуют фрукты, которые отдают свой сок. Если хотите сделать стейк нежным, нарежьте кубиками манго, грушу, яблоко или любой другой фрукт, и проложите этими кусочками мясо. Вкус вас порадует;
• с помощью саке – делимся оригинальным рецептом маринада. Натрите на мелкой терке лук и яблоко, добавьте в полученную смесь немного оливкового масла и саке, а затем залейте маринадом мясо. Оставьте его на ночь в холодильнике, чтобы получить нежный и ароматный продукт;
• с помощью колы – все говорят о вреде газированных напитков, но мало кто упоминает о том, что они могут стать восхитительным маринадом. Возьмите мясо, приготовленное для жарки, опустите его в миску с колой, а через 10 минут достаньте и слегка просушите. Жарить кусочек нужно с добавлением черного перца, чтобы добавить блюду пикантности;
• с помощью лимона или уксуса – если у вас есть время, замочите мясо в уксусе на всю ночь, чтобы оно стало мягче. Если нет – воспользуйтесь маринадом из лимонного сока – в нем мясо следует выдержать полчаса.
Проблема 2: Если пересолили суп
prosto-smak.ru
Даже если вы ни в кого не влюблены, пересолить суп не составит особого труда. А вот исправить ситуацию будет не так просто. Можно взять пример с хозяек, которые исправляют ситуацию при помощи сахара-рафинада. Они кладут кусочек в столовую ложку и опускают в суп. Когда сахар тает, его меняют на новый. Повторять следует до тех пор, пока суп не приобретет нормальный вкус.
Проблема 3: Если лук слишком острый
Лук следует замочить в воде, чтобы вкус и запах стали мягчеsmachno.in.ua
Несмотря на то, что лук принято добавлять во многие блюда, его интенсивный запах часто вызывает отторжение. Чтобы найти компромисс, следует подумать, как «обезвредить» овощ. Воспользуйтесь следующим лайфхаком: измельчите лук, положите его в емкость с водой и оставьте на 15-20 минут. За это время из него уйдет горечь, а запах и вкус станут более мягкими.
Проблема 4: Если пересолили мясо
Пересоленное место можно смешать со сметаной, чтобы улучшить вкус. / Фото: attuale.ru
Если вы попробовали гуляш или жаркое и обнаружили, что пересолили блюдо, вам на помощь придет миска со сметаной. Просто переложите в нее мясо и дайте остыть. Не хотите тратить время на перекладывание кусочков? Тогда просто добавьте в жаркое масляный или мучной пресный соус. Спасти ситуацию может и несоленый гарнир. Если возникли проблемы не с гуляшом, а с фаршем, тогда в него следует добавить нашинкованную капусту, мелко натертый картофель или кабачок. Овощи не только вберут в себя лишнюю соль, но также сделают готовые котлеты более мягкими и нежными. В крайнем случае пересоленный фарш можно использовать для приготовления голубцов, предварительно добавив туда рис.
Проблема 5: Если подгорело мясо или мучные изделия
Подгоревшую корочку с мяса стоит срезать. / Фото: fishki.net
Жаркое можно спасти, если срезать подгоревший слой и продолжать обжарку с добавлением воды или бульона. Что касается мучным изделий, то кастрюлю, в которой они варились, следует снять с огня, переложить содержимое в другую емкость и накрыть влажным полотенцем. Оно впитает в себя неприятный запах и ваш обед или ужин не пострадает.
Обратите внимание: Нейтрализовать запах и вкус гари можно при помощи горячего молока, которое следует добавить в пригоревшее блюдо.
Проблема 6: Если пересолили овощи
В пересоленное рагу нужно добавить томаты. / Фото: ne-dieta.ru
Проще всего реанимировать пересоленное рагу. Достаточно лишь добавить в него мелко нарезанные помидоры, кабачки, картофель или другие овощи, присутствующие в рецепте блюда. Если вы варили овощи целиком, просто залейте их кипятком и проварите на небольшом огне несколько секунд, чтобы они отдали лишнюю соль. Горячая вода, соответственно, должна быть несоленой. В ходе готовки пострадали грибы? Приготовьте для них пресный соус или гарнир в виде картофеля либо риса.
Проблема 7: Если остыла еда
Посуду нужно нагреть в духовке для горячих блюд, и остудить в холодильнике - для холодных
Такая проблема чаще всего возникает, когда вы вынуждены принимать большое количество гостей. В этом случае горячие блюда, разложенные по тарелкам, быстро остывают, а холодные десерты наоборот – нагреваются. Исправить ситуацию поможет посуда правильной температуры. Тарелки для подачи горячих блюд нужно нагреть в духовке при 200 градусах (пяти минут будет достаточно), а посуду для холодных десертов следует подержать в морозилке, пока она не охладится, как следует.
Проблема 8: Если блины прилипают к сковороде
В тесто стоит добавить муку, чтобы блины не прилипали
Самая частая неприятность, которая происходит в процессе жарки блинов, заключается в том, что они пригорают к сковороде. Это может происходить по нескольким причинам: тесто слишком жидкое, мука плохого качества, сковорода холодная. В первом случае следует добавить немного муки, чтобы оно стало гуще, во втором – насыпать в тесто манки или панировочных сухарей, в третьем – разогреть сковороду с маслом, а уже потом наливать в нее тесто.
Проблема 9: Если крем получился жидким
Если крем жидкий, его нужно доварить. / Фото: svadba1000.ru
Заварные кремы часто получаются недостаточно густыми, в результате чего растекаются, когда вы пытаетесь смазать ими коржи. Возможно, проблема в том, что ваш крем слишком мало варился – тогда подержите его на плите еще немного. Не помогает? Значит, нужно добавить немного просеянной через сито муки. Также крем может становится жидким из-за того, что вы добавили в него растопленное сливочное масло. В этом случае крем нужно поставить в холодное место и периодически помешивать во время застывания.
Проблема 10: Если появилась плесень на консервации
Плесень на варенье появляется из-за несоблюдения технологии консервации. / Фото: videouroki.net
Чаще всего от плесени страдает варенье и повидло. Если вы заметили ее через несколько дней после приготовления консервации, этот процесс не остановится. Поэтому банку следует открыть, снять образовавшуюся плесень, переложить варенье в кастрюлю, поставить на огонь, довести до кипения и снять пенку. Содержимое стоит кипятить несколько минут, после чего добавить сахар, который поможет сохранить продукт в идеальном состоянии. Затем варенье нужно разложить в предварительно простерилизованные банки и закатать чистыми крышками, которые также прошли термическую обработку.
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