Чистота и порядок: Каким видели наш мир люди 50 лет назад

Мир в нашем веке должен был быть немного другим, по мнению тех, кто жил 50 лет назад. /Фото: trainghiemso.vn
Будущее всегда привлекало и завораживало человека. Размышляя о нем сейчас, можно представить мир после апокалипсиса или летающие такси и путешествия во времени. Предыдущие поколения также мечтали о невероятных переменах, однако настоящее не совсем совпало с их ожиданиями. Редакция Novate.ru предлагает посмотреть, каким видели нашу жизнь люди, жившие 50 лет назад.
1. Мечты о 21 веке
Люди нашего поколения все еще мечтают о многофункциональных роботах в быту. /Фото: t.jwwb.nl
Разработчики одного американского сайта под названием Angie's List однажды решили провести исследование о том, как люди, жившие в 50-е – 70-е годы представляли себе будущее в 21 веке. За основу были взяты идеи из воспоминаний или записок отдельных людей, кадров из фильмов «Назад в будущее», американских писателей-фантастов, например, Грегори Бенфорда и зарисовок итальянского промышленного дизайнера Джо Чезаре Коломбо. Несмотря на то, что в настоящее время роботы все еще не выполняют всю домашнюю работу, множество удивительных изобретений все же появилось. Однако в представлении людей из прошлого, будущее казалось еще более оригинальным.
2. Волшебная гардеробная
Очаровательная гардеробная, которая сама заботится о красоте. /Фото: hthayat.haberturk.com
Гардеробная в стиле стимпанк, наполненная таинственными рычагами и простейшими роботизированными инструментами — это именно то, что нужно современным модницам по мнению красоток 70 лет назад. Практичность и эстетичность роботизированных технологий должны были создать революцию в мире красоты. Для изготовления мебели и инструментов лучше всего подойдут латунь и дерево. Обязательно участие многофункционального пульта управления, подсветки, многочисленных кнопок и циферблатов. Главная изюминка — магнитофон с катушками, который заранее сохраненные «предустановленные» образы, когда не хочется ничего делать, а просто сидеть сложа руки и позволять гардеробной самостоятельно создавать образ.
3. Мегабыстрая уборка
Никакой уборки тряпкой не должно было быть. /Фото: podrobnosti.ua
В одной из статей журнала Popular Mechanics в 1950 году встречается размышление о том, какое самое удивительное изобретение для жилья будет придумано к 2000 году. К счастью до него наши технологии дошли — это гидроизоляция. Правда, представлена она не в таком виде, как предполагалось. Автор статьи считал, что в доме все будет сделано из водостойкой синтетики или пластика, при уборке которых можно применять прямую струю воды из шланга. Потоки воды — это не проблема, ведь они будут стекать в канализационную трубу в середине пола, которую после уборки можно закрыть ковриком из синтетического волокна. Домохозяйки 1950-х годов, видимо, очень ненавидели тряпки для мытья пола и уборки, а также щетки для смахивания пыли. Да и сушить все предполагалось другим потоком, только горячего воздуха. Считалось также, что скатерти или другие подобные расходные вещи можно будет при изнашивании или загрязнении просто сжигать, поскольку их сделают из бумажной пряжи.
Интересный факт: В этой же статье предполагалось, что все покупки будут осуществляться не в магазинах, а по телефону. Так что не все невероятные предположения были обречены на провал.
4. Экономия времени на кухне
Пластиковые тарелки можно модернизировать. /Фото: sb.by
Используя одноразовые пластиковые тарелки, которые просто тают в горячей воде, можно сэкономить массу свободного времени на более приятные вещи. Именно об этом мечтали многие домохозяйки 50 лет назад. Конечно, одноразовая посуда сейчас очень популярна, но ее предпочитают просто выбрасывать. А вот некоторые компании по производству бытовой техники задумывались о более смелых вещах, например, мытье посуды ультразвуковыми волнами. Еще одна интересная идея прошлого стеклянная духовка, запускать работу которой можно из любой точки мира с помощью громкой связи.
5. Удобство высшего уровня
Интересная задумка для кровати. /Фото: lh3.googleusercontent.com
Дизайнер Джо Коломбо не стеснялся мечтать о крутых разработках. В его проектах часто можно было встретить адаптируемые системы для комфортной жизни. «Футуристическая среда обитания» 1969 года — это дом открытой планировки, в который включены зоны отдыха со спальным боксом и климат-контролем, большой ванной комнатой и шкафами. Мебель представлялась в ретро-футуристическом стиле. Спальное место в проекте Коломбо было представлено кроватью Cabriolet с откидной крышкой, дополненной панелью управления, прикуривателем, радио и телефоном.
6. Примочки для чистоты и здоровья
Купаться без воды — оригинальная мысль для будущего. /Фото: lh3.googleusercontent.com
Купание с горизонтальной биологической очисткой — вот технология будущего, которая до сих пор появляется в фантастических фильмах. В прошлом предполагали, что появятся индивидуальные санитарно-гигиенические камеры, в которых будут применяться лазерные лучи парового распыления, способные уничтожить все частички грязи и микробов. Неплохая идея.
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