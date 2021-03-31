Чистота и порядок: Каким видели наш мир люди 50 лет назад

Мир в нашем веке должен был быть немного другим, по мнению тех, кто жил 50 лет назад. /Фото: trainghiemso.vn

1. Мечты о 21 веке

Люди нашего поколения все еще мечтают о многофункциональных роботах в быту. /Фото: t.jwwb.nl

2. Волшебная гардеробная

Очаровательная гардеробная, которая сама заботится о красоте. /Фото: hthayat.haberturk.com

3. Мегабыстрая уборка

Никакой уборки тряпкой не должно было быть. /Фото: podrobnosti.ua

4. Экономия времени на кухне

Пластиковые тарелки можно модернизировать. /Фото: sb.by

5. Удобство высшего уровня

Интересная задумка для кровати. /Фото: lh3.googleusercontent.com

6. Примочки для чистоты и здоровья

Купаться без воды — оригинальная мысль для будущего. /Фото: lh3.googleusercontent.com