Многофункциональные истребители МиГ-35 оснастят технологией беспилотной посадки

Новейший легкий многофункциональный истребитель МиГ-35 по праву считается одним из лучших представителей в своей категории. Он относится к поколению «4++», что является переходным звеном между четвертым и пятым поколением. Однако российские конструкторы не собираются останавливаться на достигнутом.



Новейший легкий многофункциональный истребитель МиГ-35 по праву считается одним из лучших представителей в своей категории. Он относится к поколению «4++», что является переходным звеном между четвертым и пятым поколением. Однако российские конструкторы не собираются останавливаться на достигнутом. Пресс-служба корпорации МиГ сделала заявления о том, что отечественные инженеры создали для МиГ-35 технологию беспилотной посадки. В Пресс-релизе отмечено, что они получили патент на данную систему. Разработка состоит из нескольких инновационных блоков, позволяющих безопасно пилотировать самолетом в тяжелых метеорологических условиях и выходить на посадочную траекторию в автоматическом режиме вплоть до момента появления видимости. Илья Тарасенко, занимающий пост генерального директора корпорации, подчеркнул, что данным комплексом будут оснащены не только современные истребители марки МиГ, но и перспективные комплексы, среди которых МиГ-29/М2 и МиГ-35.

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