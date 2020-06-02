С нами не соскучишься!

7 913 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили1 января, 19:41
    Сегодня использование смертной казни это варварство ! Например, несмотря на то, что французы гордятся одной из старей...Современные виды ...
  • Oleg Ershov1 января, 17:31
    Ещё лучше тактика коротких и прицельных очередей!Как бойцы узнают,...
  • Николай Герасименко1 января, 1:07
    Автор похоже чего-то курнул тяжёлого. Тиражирование фэйков о КНДР уже не является чем-то из ряда вон выходящим. Почем...Современные виды ...

Многофункциональные истребители МиГ-35 оснастят технологией беспилотной посадки

Новейший легкий многофункциональный истребитель МиГ-35 по праву считается одним из лучших представителей в своей категории. Он относится к поколению «4++», что является переходным звеном между четвертым и пятым поколением. Однако российские конструкторы не собираются останавливаться на достигнутом. Многофункциональные истребители МиГ-35 оснастят технологией беспилотной посадки

Новейший легкий многофункциональный истребитель МиГ-35 по праву считается одним из лучших представителей в своей категории. Он относится к поколению «4++», что является переходным звеном между четвертым и пятым поколением. Однако российские конструкторы не собираются останавливаться на достигнутом. Пресс-служба корпорации МиГ сделала заявления о том, что отечественные инженеры создали для МиГ-35 технологию беспилотной посадки. В Пресс-релизе отмечено, что они получили патент на данную систему. Разработка состоит из нескольких инновационных блоков, позволяющих безопасно пилотировать самолетом в тяжелых метеорологических условиях и выходить на посадочную траекторию в автоматическом режиме вплоть до момента появления видимости. Илья Тарасенко, занимающий пост генерального директора корпорации, подчеркнул, что данным комплексом будут оснащены не только современные истребители марки МиГ, но и перспективные комплексы, среди которых МиГ-29/М2 и МиГ-35.



источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Многофункциональные истребители МиГ-35 оснастят технологией беспилотной посадки

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх