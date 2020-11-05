Грубые ошибки, которые мы совершаем при варке макарон

Проверьте, не нарушаете ли вы правила приготовления макаронных изделий. И если знаете тех, кто нарушает, отправляйте к нам.



Многие люди научились называть макароны “пастой” и знают, что означает слово “аль денте”, но слова совсем не главное. Важнее не то, как вы блюдо назовете, а то, как приготовите.



Ошибка № 1 Добавлять масло в воду

Ошибка № 2 Ломать спагетти

Ошибка № 3 Сливать воду и промывать

Ошибка № 4 Выкладывать соус сверху на пасту

Ошибка № 5 Покупать свежую пасту вместо обычной

Ошибка № 6 Переваривать

Ошибка № 7 Недоваривать

Ошибка № 8 Добавлять тертый пармезан

Ошибка № 9 Не помешивать

Этот совет можно встретить и в кулинарных книгах, и в интернете, но это далеко не лучший совет про пасту. Зачем добавлять масло при варке макарон? В большинстве случаев это просто бессмысленно. Вы тратите оливковое масло, которое стоит не дёшево, и которому можно найти совсем другое применение. Например, использовать его для соуса и заправки той же готовой пасты. Говорят, что масло добавляют для того, чтобы макароны не прилипали в процессе приготовления. Не хотите, чтобы паста слиплась? Перемешайте её (читайте пункт № 9).Спагетти на то и спагетти, чтоб быть тонкими и длинными! Если вы хотели съесть коротких макарон, то зачем покупали спагетти? Сломали пополам, потому что не умещаются в кастрюлю? Считайте, что совершили непростительную ошибку. Конечно, не у всех есть широкие и глубокие кастрюли, в которые сразу можно погрузить спагетти по всей длине, но проблема решается довольно просто.Спагетти можно сварить и в не очень высокой кастрюле, главное делать это постепенно. Подождите, пока нижняя часть немного размягчится и надавите на верхнюю, чтобы полностью погрузить их в воду.Еще одна большая ошибка, которая сбивает с толку профессионалов, – это промывать макаронные изделия под водопроводным краном. Паста содержит много крахмала, который выделяется во время варки. Именно он делает блюдо однородным, густым и вкусным. Разумных объяснений, зачем это делать, мы не нашли.На это тему: Повара никогда не сливают воду после варки макарон. Что же они с ней делают?Масло нельзя добавлять в воду во время приготовления, а соус? Его можно, конечно, но только делать это надо в кастрюле, а не в тарелке. Если просто выложить соус сверху на макароны, на дне тарелки образуется неаппетитная розовая лужица. Идеальная паста должна быть тщательно перемешана с соусом, чем однороднее будет паста, тем лучше.Если бы это ещё каким-то образом влияло на вкус готовых макарон или позволяло приготовить особенные блюда, но, кажется, влияет только на стоимость продукта. На деле обычные макаронные изделия ничем не хуже тех, которые продаются в специальном отделе охлажденных товаров, а в большинстве случаев, даже лучше. Обычные макароны заслуживают такого же уважения и восхищения.Паста не должна выглядеть бледной и разбухшей, будто плавала в болоте. Такое блюдо лучше вообще не есть, а сварить макароны заново, потому что никакими соусами их уже не спасти. Решить проблему легко, – придерживаться инструкции на упаковке. Количество времени указывается всегда.А вы любите макароны? Да, обожаюНет, редко емМногие любят пасту al dente, но это не повод недоваривать макаронные изделия настолько, чтобы комки хрустели на зубах. Недоваренные макароны, пожалуй, одна из самых распространенных ошибок. Итальянцы считают, что приготовить правильно с первого раза al dente не получится, нужна тренировка и правильный расчет времени. Некоторые повара советуют отнять 2-3 минуты от времени, указанного на упаковке, но на деле все зависит от вашей плиты, количества воды и качества макарон. Более надежный способ – просто попробовать, паста должна быть мягкой снаружи и немного тверже внутри.Готовый натертый сыр, который продается в виде крошки в пакетах или в пластиковых банках – это, как правило, старый сыр потерявший свой вкус и аромат. Но намного хуже то, что некоторые марки добавляют в свой сыр опилки, чтобы он не слипался в неаппетитную однородную массу. Если точнее, в качестве добавки используется целлюлозная пудра: она бесцветная, не имеет запаха и вкуса, зато хорошо впитывает влагу. Зачем нам есть опилки и еще за это платить?Наверняка, вам в жизни встречались такие кулинары, которые забывают помешивать макароны. Просто кидают в кипящую воду и уходят, как будто их это не касается. Им похоже, наплевать, чем питаться, потому что других оправданий безразличному отношению просто нет. Неужели нельзя размешать воду в кастрюле хотя бы один раз, чтобы убедиться, что с макаронами все в порядке? Для таких людей есть прекрасный совет, о котором мы упоминали в самом начале: просто налить в воду немного оливкового масла.