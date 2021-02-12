Что случилось со Стахановым после рекорда 

Алексею Стаханову понадобилось 5 часов 45 минут, чтобы стать национальным героем. Как родилась знаменитая легенда, и через что пришлось пройти горняку Стаханову.
Виртуоз
В ночь с 30 на 31 августа молодой горняк Стаханов добыл 102 тонны угля за смену, что в 14 раз превышает норму. По официальной версии, такие успехи объяснялись виртуозным владением отбойным молотком. Когда смотришь на героя, сомнений не было: на это способен мужчина-вена с кулаками размером с голову. Лишь позже стало известно, что Стаханов установил рекорд не в одиночку, а с помощью как минимум двух застёжек — Гаврилы Щиголева и Тихона Борисенко.
Они и укрепляли стены, чтобы избежать обрушения. Таким образом, Стаханов действительно мог просто виртуозно владеть отбойным молотком, ведь ему не приходилось отвлекаться на вспомогательную работу — устанавливать обделку или выбрасывать уголь. Но если бы мне пришлось разделить результат на троих, это было бы не так впечатляюще.
Политическая «кухня»
Шёл 1935 год. Пятилетка выполнялась в авральном режиме, зачастую в ущерб технике безопасности и качеству продукции. Не лучшим образом обстояли дела и на шахте «Центральная-Ирмино» — ещё недавно находившаяся в стане передовых, она вдруг «захромала на обе ноги».Партийному руководству шахты необходимо было срочно принимать меры. Рекорд был тщательно спланирован, а для его успешной реализации — созданы все условия. Вместе со Стахановым и помощниками в шахту спустился парторг Петров и редактор местной многотиражки Михайлов. Новый герой был нужен советской пропаганде — сразу после завершения смены, рано утром 31 августа прямо на шахте провели пленум комитета партии, где объявили о всевозможных наградах, приготовленных для товарища Стаханова: лучшее место на Доске почёта, премия в размере месячного оклада, квартира с телефоном и полной меблировкой, а также бронь на все спектакли и киносеансы в местном клубе для Стаханова и его супруги.
А могли быть дюкановцы
Почему на роль нового советского героя выбрали Стаханова? Конечно, желающие провели, как бы сегодня сказали, кастинг среди горняков.Но один не подходил по возрасту, другой работал так же хорошо, как зашивал за шиворот, третий «вышел из борьбы» с определением «в быту не слишком аккуратен», четвёртый оказался политически безграмотным. .Парторг Петров и руководитель секции Машуров остановились на двух «идеальных» кандидатах: Стаханове и Дуканове — молодых, с «советской» внешностью, оба русских, с нужной биографией.
Заключительный момент был сделан после личного разговора. Дюканов усомнился в возможности установления рекорда: мол, больше 16 т за смену не дадим, потому что шахтёр три часа рубит, а ещё три часа ставит опоры. Реакция Стаханова была «умной»: «Я давно об этом думал. Надо увеличить небольшие уступы и ввести разделение труда: пусть только уголь рубит шахтёр, а за ним лесоруб. Тогда будет рекорд!».
«Правда» не ошибается!
Сенсацию телеграфировали в газету «Правда», но, как это иногда бывает, имя героя перепутали, расшифровав присланную букву «А» как «Алексей». О досадной ошибке доложили Сталину, который со словами «Правды» не может ошибиться! «Приказал Стаханову выдать новый паспорт. Имя легендарного советского человека до сих пор точно не известно.В одних источниках его зовут Андрей, в других — Александр. Между тем о Стаханове стало известно не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами.16 декабря 1935 года обложку американского журнала TIME украсила фотография улыбающегося советского лидера производства, а через несколько месяцев в том же журнале была опубликована статья «Десять стахановских дней».
Перегибы
Его имя знала вся страна. Пожалуй, не было ни одной отрасли, специалисты которой не участвовали бы в стахановском движении. Ткачи, колхозники, металлурги, метростроители — все пытались «догнать и перегнать». Но, как это часто бывает в нашей стране, не обошлось и без эксцессов: стоматологи пытались перевыполнить норму по удалению зубов, в театрах вместо двух премьер поставили двенадцать спектаклей, профессора взяли на себя обязательство увеличивать количество научных открытий. К стахановскому движению присоединились даже сотрудники НКВД: теперь они ускоренными темпами ликвидировали врагов.
Впрочем, сам Стаханов порой заходил слишком далеко: о его пьяных драках, о потерянном партбилете, разбитых зеркалах «Метрополя» потом слагают легенды.Новый статус диктовал новые правила игры: публичные выступления, встречи с интеллигенцией и высшими должностными лицами государства, и все это часто плавно переходило в застолья. Поговаривали, что Стаханов был любимцем Сталина: отец народов иногда ругал героя, чтобы он не опозорил великую фамилию.
Судьба человека
Вместе с новым статусом Стаханов получил новую должность: инструктор по реализации стахановской методики парной работы горняков и крепильщиков. Но уже в 1936 году было принято решение отправить Стаханова в Москву учиться в Индустриальной академии. Система решила превратить талантливого работника в другого начальника. О намерениях Стаханова традиционно никто не спрашивал. Во время Великой Отечественной войны его желанием уйти на фронт снова пренебрегли, отправили в глубокий тыл, начальник шахты в Караганде.
А потом на четверть века легендарная фамилия была предана забвению, а сам Стаханов продолжал перекладывать бумаги своими сильными рабочими руками. Однако с каждым годом в руках оставалось все меньше и меньше былой силы. Все чаще по утрам они дрожали от утреннего похмелья — тоску и беспокойство Стаханов пытался утопить в вине.
Хрущев сыграл свою роль в судьбе Стаханова. Во время встречи с французским революционером Морисом Торезом на вопрос, где сейчас всемирно известный шахтер, Хрущев ответил: «Где он должен быть! На шахте рубят где уголь!»
Генсек не знал, что Стаханов давно живет в Москве, и легко пообещал французам организовать встречу с шахтером. Так Стаханов вернулся в Донецкую область в город Торез. Семья отказалась последовать за ним в ссылку.
Одиночество
Имя Стаханова давно живет самостоятельной жизнью, независимой от своего хозяина. Когда осенью 1968 года на торжественном вечере в Колонном зале Дома Союзов ведущий предоставил слово Стаханову, зал застыл — многие были уверены, что легендарный шахтер давно умер.
Звание Героя Социалистического Труда было присвоено Стаханову осенью 1970 года, спустя 35 (!) Лет после его рекорда. Он не присутствовал на конференции, посвященной 40-летию стахановского движения.
По официальной версии, по болезни. Алексей Григорьевич действительно был болен, но неизвестно, запретили ли ему ехать врачи или он сам отказался от поездки. А может, они снова забыли о герое? Как бы то ни было, состояние Стаханова стало стремительно ухудшаться: инсульт, затем прогрессирующий глубокий склероз, затем несчастный случай — он поскользнулся на кожуре яблока и ударился головой. 5 ноября 1977 года стало датой смерти еще одной советской легенды.
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