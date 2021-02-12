Что случилось со Стахановым после рекорда 

Виртуоз

В ночь с 30 на 31 августа молодой горняк Стаханов добыл 102 тонны угля за смену, что в 14 раз превышает норму. По официальной версии, такие успехи объяснялись виртуозным владением отбойным молотком. Когда смотришь на героя, сомнений не было: на это способен мужчина-вена с кулаками размером с голову. Лишь позже стало известно, что Стаханов установил рекорд не в одиночку, а с помощью как минимум двух застёжек — Гаврилы Щиголева и Тихона Борисенко.

Они и укрепляли стены, чтобы избежать обрушения. Таким образом, Стаханов действительно мог просто виртуозно владеть отбойным молотком, ведь ему не приходилось отвлекаться на вспомогательную работу — устанавливать обделку или выбрасывать уголь. Но если бы мне пришлось разделить результат на троих, это было бы не так впечатляюще.