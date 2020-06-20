Полезные советов по изучению нового языка

Способность общаться — вот почему homo sapiens выжили и оказались на вершине, несмотря ни на что. Если вы человек, который хочет что-то понять в культуре, отличной от вашей, изучение иностранного языка — это самое простое, что вы можете сделать. У вас также могут быть собственные причины для изучения иностранного языка.



1. Придерживайтесь метода, который вам удобен. Если вы планируете изучать новый язык, знайте, какая методика обучения подходит вам больше всего. 2. Веселитесь, пока учитесь. На самом деле, вы будете дорожить процессом изучения языка, если среда, которую вы использовали для изучения, доставляет удовольствие. Мы не рекомендуем начинать с чтения. Чтение текста на иностранном языке пугает. Если вы не понимаете текст, вам не понравится его предпосылка. Если вам не нравится процесс чтения, вы быстро потеряете интерес. 3. Помните о своей цели изучения языка. Люди изучают иностранные языки по многим причинам. Вы должны знать свои причины, свои потребности, которые вынуждают вас изучать этот иностранный язык. Если вы хотите поехать в конкрутную страну, сосредоточьтесь только на базовом словаре и грамматике путешественника. Если вы планируете стать блогером по продуктам питания, изучите словарь, который охватывает все кухни на этом иностранном языке.

4. Контекстуализировать язык. Если вам нравятся карточки и дотошные заметки, дерзайте. Но мы не рекомендуем тратить столько времени и сил на изучение новых слов наизусть . Вместо этого попробуйте погрузиться в язык. Таким образом, вы также получите удовольствие от изучения нового языка. 5. Не позволяйте страху завладеть вами. Часто барьер для овладения языком скорее эмоциональный, чем интеллектуальный. Мы боимся чувствовать себя глупо. Нам кажется, что мы недостаточно хороши. Помните, что вы изучаете новый язык с нуля — это замечательно. Уверенно выучите новые слова без страха осуждения.6. Иметь специальное пространство для изучения языка. Основываясь на выбранном вами стиле обучения, определите зону обучения в вашем пространстве. Если вы предпочитаете работать в одиночку, учитесь дома. Если вы предпочитаете учиться в социальных сетях, найдите инструктора или изучите язык в группе, которая также изучает ваш целевой язык. В наши дни легко найти компаньонов в интернете, поэтому вы можете попробовать этот вариант. 7. Отточите свои навыки слушателя. Новорожденные улавливают язык своей матери, просто слушая ее речь. Если дети могут это сделать, вы тоже можете . 8. Награждайте себя. Мы люди. Если вы будете часто вознаграждать себя, вы будете вынуждены учиться больше . Поставьте перед собой небольшие цели, такие как освоение алфавита, изучение десяти глаголов и т. д. Когда вы достигнете этих целей, вознаградите себя тем, что вы любите.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: