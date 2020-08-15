Признаки того, что ты слишком много работаешь

То, что во время самоизоляции многие начали работать дома (и сейчас далеко не все вернулись на работу), совсем не значит, что трудиться стало проще. Выгорание (бернаут) - нечто большее, чем просто усталость от работы: не зря ВОЗ считает это болезнью с медицинским диагнозом. И вот как осознать это состояние и справиться с ним.









Это не стресс

Три чувства

Это не депрессия

Опасно для здоровья

Гаджеты только мешают

Экстравертам жить легче

Работай меньше

В зоне риска - учителя и медсестры