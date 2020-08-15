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Признаки того, что ты слишком много работаешь

То, что во время самоизоляции многие начали работать дома (и сейчас далеко не все вернулись на работу), совсем не значит, что трудиться стало проще. Выгорание (бернаут) - нечто большее, чем просто усталость от работы: не зря ВОЗ считает это болезнью с медицинским диагнозом. И вот как осознать это состояние и справиться с ним.

Признаки того, что ты слишком много работаешь

Это не стресс


Да, у них много общего, но стресс - это состояние, которое длится недолго и зависит от конкретных обстоятельств. Выгорание наступает, когда ты постоянно стрессуешь и переутомляешься. Выгорание - более серьезная и глубокая проблема.

Три чувства


Выгорание состоит из трех основных проблем: переутомление, потеря интереса и низкая эффективность работы. Очевидно, что высокая загруженность и физическая неспособность все успеть порождают отсутствие интереса и желания работать.

Это не депрессия


Выгорание можно перепутать с депрессией, поскольку у них много похожих симптомов. Но бернаут отличается тем, что большинство проблем связано именно с работой и трудовой эффективностью.

Опасно для здоровья


Выгорание влияет на человека не только в эмоциональном плане. Исследования показали, что вырастает риск проблем с сердцем, диабета второго типа, болей в суставах, постоянной усталости, головной боли, проблем с ЖКТ и носоглоткой, а также внезапной смерти до 45 лет.

Гаджеты только мешают


Если чувствуешь выгорание, но продолжаешь маниакально проверять почту каждые пять минут, постоянно висеть на телефоне и читать рабочие документы перед сном, ты делаешь только хуже. Начни с ограничения рабочего времени!

Экстравертам жить легче


Считается, что люди, которые много общаются с другими, более эмоционально стабильны и могут легче переносить трудности. А значит, и выгореть им немного сложнее.

Работай меньше


Это один из главных рецептов победы над выгоранием. Но дело даже не в том, что труду нужно посвящать меньше времени! Нужно найти суть проблемы и разобраться с ней, после чего станет проще. Именно поэтому при выгорании не помогает дополнительный отдых в выходные или после работы: это состояние не лечится ванной и бокалом шампанского.

В зоне риска - учителя и медсестры


Выгорание более характерно для тех, кто занимается помощью другим и эмоционально вовлечен в свою работу. Преподаватели, врачи, волонтеры, сотрудники благотворительных организаций - вот лишь некоторые категории людей, склонных к бернауту. И об этом обязательно нужно помнить.

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Признаки того, что ты слишком много работаешь

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