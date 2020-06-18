Как снимали трилогию про Индиану Джонса

Даже сегодня сложно найти фильм, в котором дух приключений был бы таким же авантюрным и увлекательным, как в классической трилогии об Индиане Джонсе. Все три ленты словно пропитаны магией странствия, древними артефактами и новыми открытиями. В этом посте отдадим должное гению Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса, вспомнив, как снимались «В поисках утраченного ковчега», «Храм судьбы» и «Последний крестовый поход».









«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

«Индиана Джонс и храм судьбы»

«Индиана Джонс и последний крестовый поход»