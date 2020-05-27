Необычное применение на огороде соды и уксуса

Оказывается, с их помощью можно не только отмыть посуду!



Два самых дешёвых и распространенных в хозяйстве средства можно применять не только для уборки дома или приготовления еды. Рассказываем, как именно использовать соду с уксусом на дачном участке.



Уксус

№ 1 Поможет избавиться от одуванчиков на садовых дорожках

№ 2 Защитит растения от грибка

№ 3 Поможет гортензиям зацвести

№ 4 И определить кислотность почвы

Сода

№ 5 Избавит огурцы от мучнистой росы и желтых листьев

№ 6 Поможет избавиться от неприятного запаха компоста

№ 7 Подкормит помидоры

Что можно лечить содой в огороде?

Наверняка, вы знаете, сколько одуванчиков вылезает каждый год на газоне и в швах между садовыми плитками. Их ни в коем случае нельзя оставлять без внимания и ждать, пока они превратятся в белые облачка с семенами, иначе в следующем году вместо газона на вашем участке будет целое поле из желтых цветов. Чтобы избавиться от сорняков пролейте их 40%-м уксусом, разведя с водой в равных пропорциях. Если одуванчики растут в садовых дорожках, налейте уксус с водой в бутылку с распылителем и побрызгайте на растения. Через некоторое время они просто засохнут. ⠀В холодное и дождливое лето растения часто страдают от грибковых заболеваний. Снизить активность распросранения грибковой инфекции поможет уксусная кислота, которой следует обрабатывать растения каждую неделю. Просто разведите 120 мл уксуса в ведре воды и опрыскайте растения.Такой способ можно также использовать для профилактики мучнистой росы, черной пятнистости и фитофтороза.Уксус не навредит огурцам, кабачкам, томатам и плодовым кустарникам. Однако обработки уксусом нельзя проводить во время цветения растений.Уксусная «подкормка» помогает добиться обильного цветения гортензий, потому что из щелочной или нейтральной почвы гортензии не способны усваивать питательные вещества. На 10 литров воды понадобится 100 мл яблочного уксуса. Полейте таким составом кусты за месяц до фазы цветения. Поливать нужно под корень, пока гортензии не начнут цвести. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту.Кстати, чтобы подкармливать гортензии и другие растения, которые любят кислую почву, нужно сначала определить её кислотность. Для этой цели тоже пригодится уксус. Способ определения кислотности очень простой и один из самых доступных, т.к. уксус найдётся в каждом доме. Возьмите небольшой образец грунта не с поверхности, а с глубины примерно в 30 см. Положите его на плёнку или дощечку и полейте уксусом. Если появятся пузырьки — почва щелочная, слабое шипение — нейтральная, а если реакции нет никакой, значит — кислая. В этом случае нужно заняться ее раскислением.Сода пищеваяСода — одно из эффективных средств в борьбе против мучнистой росы. Добавьте чайную ложку соды в литр теплой воды и опрыскайте кустики огурцов из пульверизатора. Если переживаете, что листья огурцов начали желтеть раньше времени, растворите столовую ложку соли в ведре с водой и опрыскайте растения этим средством.Компост во время процессов разложения может неприятно пахнуть. Чтобы избавиться от этого запаха, насыпьте в компостную кучу немного соды.Чтобы плоды томатов стали слаще, опрыскайте ботву пищевой содой, разведенной с водой или полейте растения под корень тем же раствором.ОгурцыКабачкиТоматыКрыжовникСмородинуВиноград