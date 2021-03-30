5 самых обычных вещей, которые неожиданно стали музыкальными инструментами

Сегодня чаще всего музыку слушают в электронном или в цифровом виде, но «живые» инструменты по-прежнему занимают центральное место на концертах. И пока одни музыканты довольствуются обычными гитарами или барабанами, другие фантазируют на тему «музыкальные инструменты». Их вдохновляет всё, что угодно: от стандартных бытовых предметов до природных элементов и даже собственного обеда.
«О, благодать» на капусте
Джунджи Кояма загрузил в сеть видео, на котором он играет известные мелодии, используя различные овощи, после чего стал настоящей звездой YouTube. Он занимается подобным в течение почти 10 лет и проводит много времени на поиск «подходящих» овощей на местных рынках. После того, как Кояма заканчивает загрузку каждого видео, он с удовольствием съедает свой необычный музыкальный инструмент.
На протяжении многих лет Кояма использовал сельдерей как носовую флейту, морковь в качестве слайд-свистка и редис в качестве окарины. В приведенном выше видео японец играет на капусте мелодию всемирно известного христианского гимна «О, благодать» («Amazing Grace»).
«Охотники за привидениями» на трансформаторах Тесла
Фанатик проектирования и строительства необычных агрегатов Фабрицио Францоли и ранее экспериментировал с созданием электронной музыки и часто привлекал хардкорную аудиторию тех, кто стремится улучшить свою собственную технику аудиозаписи. Но в данном видео он доказал раз и навсегда, что он не боится никаких призраков: Францоли сыграл классическую тему из «Охотников за привидениями» на… катушках-трансформаторах Теслы.
Зеленый лист
В 2007 году Отанером Касиясом было загружено на YouTube видео, на котором старик в историческом центре города Гвадалахара играет простую мелодию на… обычном зеленом листе, сорванном с дерева. Человека, который играет на листе, зовут Карлос Гарсия. Он отец четырех дочерей, которые когда-то записали альбом под названием «Nuevo» с группой из Сан-Франциско Kronos Quartet. Сейчас Карлос Гарсия живет на пособие в всего лишь $ 25 – $ 30.
«К Элизе» на трубах из ПВХ
Человек под псевдонимом Snubby J известен тем, что он делает музыку в свое свободное время и выкладывает ее на YouTube. На этом видео он поразил зрителей, исполнив композицию Бетховена » К Элизе» на ПВХ-трубах.
«Аве Мария» на пиле
Еще в 2008 году начинающий музыкант Остин Блекберн вышел на сцену во время прослушиваний для шоу талантов Великобритании и поразил судей, исполнив композицию «You Raise Me Up» группы Secret Garden на пиле. «Я надеюсь принести новые звуки в мир музыки, – объяснил Блэкберн перед тем, как выйти за сцену. – Люди должны знать, что недостижимого нет». На данном видео Остин Блекберн исполняет классическую мелодию «Аве Мария» на пиле.
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