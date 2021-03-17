9 хитростей, как избавиться от въевшихся жирных пятен на одежде без химчистки и дорогих средств

Жирные пятна нужно удалять сразу же, как только заметили загрязнение

Рекомендации по избавлению от пятен

Одно неловкое движение, и на одежде красуется жирное пятно / Фото: tessuti-ital.ru

Перед стиркой важно правильно обработать пятно, чтобы не ухудшить ситуацию / Фото: fb.ru

Хитрости для удаления свежих загрязнений

Жидкость для мытья посуды сдержит компоненты, которые расщепляют жиры / Фото: serviceplusnow.com

Под воздействием утюга промокашка впитает жир и очистит ткань от загрязнения / Фото: hockey-samara.ru

Шампунь для жирных волос расщепляет маслянистые пятна / Фото: irecommend.ru

Вместо поваренной соли также подойдет мел, крахмал, тальк и зубной порошок / Фото: akvaok.ru

Что делать с застарелыми и въевшимися пятнами

Натрите пятно мылом там, чтобы образовалась плотная пленочка / Фото: vasilisashop.com

У скипидарно-нашатырного раствора специфический аромат, поэтому проветрите помещение / Фото: chistodoma.com

Горячий крахмал смягчает жир и сразу впитывает его / Фото: freelancehack.ru

Лучше использовать очищенный бензин, а не обычный с добавками / Фото: odezhda.guru

Глицерин подходит для деликатных и тонких тканей / Фото: sovet.help

Бытовая химия

Специальные пятновыводители помогут в сложных случаях / Фото: poradum.com.ua