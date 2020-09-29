Аппетитные и разнообразные пельмени со всего мира

Ах, пельмешки – блюдо, различные вариации которого можно найти практически в любом уголке мира. Некоторые из них бывают острыми, некоторые – сладкими, но все они способны утолить голод и побаловать вкусовые рецепторы. От китайских цзяоцзы до аргентинской эмпанады и непальских момо – в какой бы стране вы ни оказались, вы найдете разные варианты на свой вкус.











Популярный вид пельменей – китайские цзяоцзы – обжаривают в сковороде с одной стороны, а затем варят в воде или бульоне. Традиционная начинка для цзяоцзы – это свинина, креветки или капуста.







Как и другие польские блюда, «пироги» – очень сытное блюдо. Эти пельмени могут наполнить чем угодно – от картофельного пюре, сыра и жареного лука до грибов, мяса, шпината и квашеной капусты.







Эмпанада переводится с испанского как «завернутый в хлеб»; подходящее название для этих жареных аргентинских пельменей. Надкусите корочку, и внутри найдете начинку в виде говяжьего фарша, яиц, оливок, лука, паприки и тмина.







Среди огромного разнообразия итальянской кухни особняком стоят нежные ньокки. Хотя это скорее клецки, чем пельмени, их делают из картошки, муки, яиц, сыра, риккоты, а затем подают в соусе с мясом или овощами.







Эти жареные на сковороде пельмени, известные как гёдза, представляют собой японскую версию цзяоцзы. Их наполняют свининой, капустой, луком и морковью, а тесто делают тонким и поджаривают до темного цвета.

Соусклуитьес родом из Южной Африки – это сладкое блюдо из муки, сахара, яиц, сливочного масла и пекарского порошка, которое затем опускают во вкуснейшую смесь из сахара с корицей. Лучше есть горячими.Традиционное европейское блюдо – кнедлики – не имеет наполнителя , но их часто подают с мясными блюдами, например, со шницелем или рулькой.Самосы – индийские пельмени с хрустящей, слоеной «раковиной», которые заполняют пряным картофелем, горошком, чечевицей, фаршем или луком.Традиционным амишским десертом по всей Америке являются пельмени c апельсиновыми ломтиками, которые запекают в тесте с корицей и сахаром. И обязательно сверху подают ванильное мороженое.В шведском городке Питео зародились питепальты, которые едят с клюквенным джемом или сливочным маслом. Эти пельмени делают из картофеля и ячменной или пшеничной муки, а начинка всегда мясная.Хинкали – это грузинское блюдо, которые начиняют пряной свининой и говядиной с черным перцем. Мясную смесь заворачивают в тесто так, чтобы при варке она выделяла ароматный сок.Креплах называют «еврейскими равиоли» и подают в Израиле с супом. Начинка – говядина или картофель.А это – пельмени, какими их знаем мы, популярное русское блюдо. Название “ пельмень ” произошло от фино-угорского «пельнянь» («хлебное ухо»: пель «ухо» + нянь «хлеб»). У нас популярными начинками являются свинина, говядина, курятина, грибы или сыр.Кимчхи – гарнир, который делают из квашеных овощей со специями. Это любимое корейское блюдо. Настолько любимое, что манду – корейские пельмени – наполняют кимчхи. Манду – одни из немногих азиатских пельменей, которые имеют круглую форму.Чешские пельмени со сладким и фруктовым вкусом называются «фруктовые кнедлики». Тесто для них делают из сливочного масла, муки и яиц, а затем фаршируют фруктами (обычно сливами). Когда кнедлики готовы, их посыпают сахаром и поливают растопленным сливочным маслом.Баван продают на рынках по всему Тайваню. Их тесто делают из кукурузного крахмала, батата и рисовой муки, а затем фаршируют свининой, побегами бамбука и грибами. После этого варят и сильно обжаривают.Брынзовые галушки – это сытное сливочное словакское блюдо, которое готовят из картофеля и подают с брынзой, свининой или беконом.Бан бот лок – вьетнамские пельмени, которые делают из тапиоковой муки , а при варке они получают тягучую текстуру. Фаршируют свининой и креветками.Манты по-турецки готовят с говядиной или бараниной и подают в йогурте, масле и с молотым красным перцем.Эти пельмени на пару называются момо, их можно найти в Непале и на Тибете. Их фаршируют говяжьим фаршем или такими овощами, как капуста, шпинат или лук-шалот.Модак – сладкие пельмени, которые подают в индийском штате Махараштра во время фестиваля Ганеша . Тесто делают из рисовой муки, а фаршируют кокосом и тростниковым сахаром.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)