10 лучших фильмов, рекомендованных к просмотру преподавателями продюсерского факультета

С момента появления первых «движущихся изображений» прошло уже почти полтора века, а кинематограф за эти годы претерпел значительные изменения. Преподаватели продюсерского факультета ВГИКа составили для своих студентов список картин, рекомендованных к просмотру. Всего он содержит больше 900 позиций,
но в нашем сегодняшнем обзоре можно познакомиться лишь с самыми рейтинговыми фильмами и сериалами.
Сериал «Друзья», 1994-2004 год, США
За десять лет, пока снимался и выходил сериал «Друзья», в его создании приняли участие 28 режиссёров, 39 продюсеров, больше 50 сценаристов и больше 800 актёров. Невероятно,
но «Друзей» смотрели люди разных поколений и социальных слоёв, наслаждаясь великолепной игрой актёров, прекрасной режиссёрской работой и искромётным юмором.
«Побег из Шоушенка», 1994 год, США, режиссёр Фрэнк Дарабонт
Право на экранизацию повести Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» режиссёр Фрэнк Дарабонт получил почти бесплатно, благодаря своей
давней дружбе с писателем. И сумел сделать из произведения настоящий шедевр киноискусства, который на протяжении уже двух десятилетий занимает одну из первых строк в самых разных рейтингах.
«Зеленая миля», 1999 год, США, режиссёр Фрэнк Дарабонт
Ещё одна экранизация Стивена Кинга от американского режиссёра.
На протяжении трёх часов зрители следят за драмой, разворачивающейся на экране, не в силах отвести взгляд, а после ещё долго размышляют
о том, что у каждого человека есть своя собственная «Зелёная миля».
«Место встречи изменить нельзя», 1979 год, СССР, режиссёр Станислав Говорухин
Экранизация романа
Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия», по мнению многих зрителей, даже превзошла оригинал, что случается не так часто. Несмотря на то, что сюжет давно известен, этот фильм хочется пересматривать снова и снова, получая удовольствие от каждого кадра и наслаждаясь совершенно потрясающей игрой каждого актёра.
«Форрест Гамп», 1994 год, США, режиссёр Роберт Земекис
Съёмки фильма велись по мотивам одноименного романа Уинстона Грума, но в результате картина с Томом Хэнксом в главной роли оказалась весьма далека от оригинала. Один из самых кассовых и популярных фильмов 1994 года не зря завоевал шесть «Оскаров», три «Золотых глобуса» и ещё множество других премий и наград.
«Семнадцать мгновений весны», 1973 год, СССР, режиссёр Татьяна Лиознова
Фильм Татьяны Лиозновой, снятый по мотивам романа Юлиана Семёнова о событиях, происходящих в Германии незадолго до окончания Великой Отечественной войны, зрители полюбили буквально с первых кадров. Уже многие поколения людей
снова и снова следят за действиями бесстрашного и мужественного полковника Исаева, который ежедневно и ежечасно подвергает свою жизнь опасности ради высокой цели.
«Список Шиндлера», 1993 год, США, режиссёр Стивен Спилберг
Реальная история Оскара Шиндлера, который смог во время Второй мировой войны спасти почти 1200 обречённых на гибель евреев. Стивен Спилберг даже отказался от гонорара за свой фильм, считая эти деньги «кровавыми», зато основал на них «Фонд Шоа
», занимающийся сохранением письменных свидетельств и документов о геноциде. Семь «Оскаров», три «Золотых глобуса», множество других наград – это лишь малая доля от того признания, который получил режиссёр за свой «Список Шиндлера».
«Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год, СССР, режиссёр Леонид Гайдай
С момента создания этой комедии прошло уже 47 лет, а она остаётся по-прежнему современной и любимой зрителями. Комедия Леонида Гайдая стала гораздо популярнее, чем оригинал, пьеса Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Даже сегодня её можно
пересматривать снова и снова, замечая мельчайшие детали, удивляясь тому, как незамысловатый, в общем-то, сюжет стал основой настоящего шедевра.
«Крестный отец», 1972 год, США, режиссёр Фрэнсис Форд Коппола
Криминальная сага, давно ставшая классикой мирового кинематографа, повествует о мафиозной семье, охватывая десять лет её существования. Одноименный роман Марио Пьюзо, по которому был снят фильм, стал бестселлером и разошёлся огромным тиражом, а киностудия Paramount приобрела права на экранизацию ещё до выхода книги в печать. Три «Оскара», пять «Золотых глобусов» - это очень серьёзные награды, но самым главным призом для создателей стала
зрительская любовь к фильму во всём мире.
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1965 год, СССР, режиссёр Леонид Гайдай
Вот уже более полувека над «Приключениями Шурика» смеются и взрослые, и дети.
Удивительным образом Леониду Гайдаю удалось создать шедевр, который близок и понятен людям разных возрастов и социальных сословий. Старая, добрая и очень смешная комедия не теряет своей актуальности и сегодня. Она по праву считается золотым фондом советского кинематографа.источник
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