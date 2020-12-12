Почему в Древнем Риме в неделе было 8 дней и как потом их стало 7

Древний календарь. |Фото: yandex.com.

Дней было восемь. |Фото: yandex.ua.

Реформа прошла в 7 веке до нашей эры. |Фото: wikimedia.org.

Календарь изменили. |Фото: eternal-city.ru.

Так по сей день и живем. ¦Фото: wikimedia.org.