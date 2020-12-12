Почему в Древнем Риме в неделе было 8 дней и как потом их стало 7

Уже не первый век люди живут с календарем, по которому каждая неделя является семидневной. Сегодня может быть достаточно сложно себе представить, что когда-то это было не совсем так. Например, еще в Древнем Риме неделя была восьмидневной. Как же так получилось и почему потом сами же римляне перешли к неделе из семи дней? Постараемся дать доходчивые ответы на эти вопросы.
Древний календарь. |Фото: yandex.com.
Начать стоит с того, что у разных народов в истории были разные календари, а потому и количество дней в неделе могло очень сильно варьироваться. Так, в календаре майя Цолькин были недели на 13 и 20 дней. А вот в древнем Китае и Египте были недели по 10 дней. Первый же семидневный календарь проявился еще в Древнем Вавилоне, там его придумали жрецы в результате наблюдений за звездным небом. Оттуда семидневный календарь разошелся по всем финикийским народам, а со временем попал и в Древнюю Грецию.
Дней было восемь. |Фото: yandex.ua.
Другое дело – Древние римляне. Первоначально их неделя состояла из 8 дней. Интересно, что в принципе и у римлян неделя сразу была семидневной, однако восьмой день – был особенным. Первые 7 были очными днями, а восьмой назывался нундин. Он отводился для активной торговли и занятий политикой. В нудин в частности приходили все римские ярмарки, а также народные собрания – «трибутные комиции». Куда интереснее то, что сами римляне считали свою неделю и вовсе 9-днейвной, так как расчёт велся от нудина до нудина. Иными словами, каждый нудин был и началом новой недели, и концом старой. Интересно и то, что в неделе древних римлян у дней не было названий. Их просто обозначали цифрами.
Реформа прошла в 7 веке до нашей эры. |Фото: wikimedia.org.
Первоначально у римлян был 10-месячный год, который состоял из 38 недель, 304 дней. Проблема была лишь в том, что такой календарь оказался не слишком то удобным. В итоге в VII веке до нашей эры римляне затеяли первую реформу календаря. Хорошо знакомый современным людям 12-месячный календарь появился благодаря римскому царю Нуме Помпилию. Великий реформатор, впрочем, не придумал его сам, а позаимствовал у соседей Рима – этрусков.
Календарь изменили. |Фото: eternal-city.ru.
В новом этруском календаре было 355 дней. Главным его достоинством было то, что разница между астрономическим и календарным подсчетом дней в нем набегала намного медленнее. Раз в несколько лет римляне вводили 13-ый месяц – мерцедоний, который компенсировал накопившуюся разницу. Как несложно догадаться, в этрусском календаре было как раз 7 дней. При Помпилие дням недели впервые были даны словесные названия. Все они посвящались богам.
Так по сей день и живем. ¦Фото: wikimedia.org.
Так, понедельник назывался «Lunae» - в честь Дианы. Вторник – «Martis», был днем Марса. Среда – «Mercur»i, была днем Меркурия. Четверг был назван «Jovis» в честь Юпитера. Пятница – «Veneris», в честь Венеры. Суббота была посвящена Сатурну и называлась «Saturni». Наконец воскресенье было «Solis» и считалось днем Солнца.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии