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В благодарность 85-летней бабушке, внук 4 года возит её в путешествия, чтобы показать красоту мира


В благодарность 85-летней бабушке, внук 4 года возит её в путешествия, чтобы показать красоту мира

Когда Брэд Райан приехал домой после очередного учебного года в ветеринарном университете, он надеялся просто побыть с семьей и отвлечься от постоянной напряженной учебы. Однако в разговоре со своей бабушкой, рассказывая ей о своих путешествиях и приключениях, он с удивлением узнал, что она сама никогда не видела ни океана, ни леса, ни гор, ни прерий — всего того, чем так известна Америка.

Бабушка Джой и маленьки Брэд.

Бабушка Джой и маленьки Брэд.

 

Бабушка Джой сделала это признание четыре года назад — и тогда Брэд спонтанно предложил ей поехать вместе в горы. И бабушка согласилась! Всю жизнь она прожила в маленькой деревне в частном доме в штате Огайо. Воспитывая детей, заботят о хозяйстве, ей так за всю жизнь и не довелось исследовать свою родину. На тот момент ей было уже 85 лет, она ходила с тростью, но идея поехать с внуком через всю страну пришлась ей по душе.
Брэд отвез бабушку в университет, где обучался.

Брэд отвез бабушку в университет, где обучался.

 

Первым делом они отправились. «Когда мы шли по горам, то люди, которых мы встречали, все очень впечатлялись бабушкой. И в самом деле — нечасто увидишь пожилых людей со своими внуками на таких маршрутах. А мне не нравится сама идея того, что можно жить всеми забытым, одному и даже вспомнить нечего — ни приключений, ничего.
Это как-то неэтично даже. Бабушке нечего рассказать о своей жизни, и я решил дать ей темы для таких рассказов».
Бабушка сказала внуку, что никогда в жизни не видела океана.

Бабушка сказала внуку, что никогда в жизни не видела океана.

 

За четыре года Брэд отвез бабушку в 29 национальных парков Америки, которые открыли для нее совершенно разные ландшафты — от могучих лесов с необъятными деревьями, до песчаных дюн, он бескрайнего и шумного океана у высоких скал до впечатляющих каньонов. И везде бабушка была рада испытать что-то новое, попробовать что-то такое, с чем раньше не сталкивалась. Несмотря на свой вполне почтенный возраст, она стойко, пусть и медленно, но все же забиралась на вершины гор, а в пустыне даже скатилась нарочно с дюны — просто потому что ей было интересно попробовать как это.
Бабушка Джой прожила всю свою жизнь в деревне.

Бабушка Джой прожила всю свою жизнь в деревне.

 

«Смотреть на мир глазами своей бабушки, которая просыпается каждое утро и благодарит бога, что еще жива, — это, знаете ли, многому меня научило, — признается Брэд. — С ней мне приходится замедливаться и смотреть на мир иначе».
Вместе с внуком бабушка Джой посетила уже 29 национальных парков Америки.

Вместе с внуком бабушка Джой посетила уже 29 национальных парков Америки.

 

Сейчас Брэд уже закончил свое обучение и работает в одном из национальных зоопарков, но по-прежнему продолжает в свободное время возить бабушку по достопримечательностям Америки. Он также свозил ее в университет, в котором учился, показал, где теперь учат на ветеринаров и как это происходит. Брэд свозил бабушку Джой к гейзерам, к плотинам, водопадам и ботаническим садам.
Бабушка Джой в каньоне.

Бабушка Джой в каньоне.

 

«Тот, кто думает, что общаться с бабушками и дедушками это „не круто“, много не понимают, — говорит Брэд. — Мне кажется, в нашем обществе именно этого и не хватает. У них можно так многому научиться, так много можно взять для себя из общения с ними. Я очень люблю свою бабушку».
До 85 лет бабушка Джой никогда не видела ни океана, ни гор.

До 85 лет бабушка Джой никогда не видела ни океана, ни гор.

 
Бабушка Джой в лесу.

Бабушка Джой в лесу.

 
Брэд признался, что ему стало обидно за бабушку, в жизни которой не было путешествий.

Брэд признался, что ему стало обидно за бабушку, в жизни которой не было путешествий.

 
Вместе с внуком бабушка объездила почти всю страну.

Вместе с внуком бабушка объездила почти всю страну.

 
На берегу океана.

На берегу океана.

 
Брэд Райан и бабушка Джой.

Брэд Райан и бабушка Джой.

 

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В благодарность 85-летней бабушке, внук 4 года возит её в путешествия, чтобы показать красоту мира

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В благодарность 85-летней бабушке, внук 4 года возит её в путешествия, чтобы показать красоту мираПодписаться на мой Instagram
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