В благодарность 85-летней бабушке, внук 4 года возит её в путешествия, чтобы показать красоту мира

Бабушка Джой и маленьки Брэд.

Брэд отвез бабушку в университет, где обучался.

Бабушка сказала внуку, что никогда в жизни не видела океана.

Бабушка Джой прожила всю свою жизнь в деревне.

Вместе с внуком бабушка Джой посетила уже 29 национальных парков Америки.

Бабушка Джой в каньоне.

До 85 лет бабушка Джой никогда не видела ни океана, ни гор.

Бабушка Джой в лесу.

Брэд признался, что ему стало обидно за бабушку , в жизни которой не было путешествий.

Вместе с внуком бабушка объездила почти всю страну.

На берегу океана.

Брэд Райан и бабушка Джой .