Куда деваются пчёлы зимой?

Куда деваются пчелы зимой? Может быть, они впадают в спячку в своих ульях? На самом деле они активны, как никогда!





Куда пропадают пчелы зимой? Казалось бы, после шести тысяч лет пчеловодства, ответ на этот вопрос должен знать даже ребенок. На самом деле вокруг медоносных насекомых до сих пор витает много тайн. Некоторые думают, что пчелы на зиму впадают в спячку, как мухи, крапивницы и лимонницы и жуки-короеды. Пчелы действительно прячутся в ульи с наступлением холодов, но внутри свои домишек они активны, как никогда. Чем они заняты на самом деле, рассказала пчеловод из Айовы Элен Белл.







Всю зиму улей гудит: в его центре рой собирается в гигантский шар размером с баскетбольный. Пчелы напрягают мышцы на крылышках — те же, которые используются при полете. Крылья мелко дрожат, и пчелы вырабатывают тепло. Для начала рой нагревается до 85-90 градусов Цельсия. Пчелы постоянно меняются местами, переползая из центра шара на его внешнюю сторону — чтобы тепло доставалось каждой пчелке.





Королева всегда остается в центре шара. Примерно на вторую неделю холодов рой разогревается до 95 градусов, и в этот момент королева начинает откладывать яйца. Она будет занята этим до самой весны. И с первыми лучами весеннего солнца улей наполнится жужжащими молодыми пчелами, которые примут обязанности уставших зимних пчел.

Кстати, еще один миф о пчелах связан с пчелиной маткой. Якобы, пчелиная Королева заправляет всем роем. На самом деле, ее единственная обязанность — откладывать яйца, и она полностью зависит от рабочих пчел.Неправы и те, кто боится пчел: ведь пчелы жалят. На самом деле, пчела не жалит без смертельной угрозы — она может сделать это только один раз, а потом умрет. Элен, как и многие опытные пчеловоды, работает с пчелами в обычной футболке и шортах, без защитного костюма, похожего на наряд фехтовальщика. Она спокойно позволяет своим подопечным по ней ползать и считает их очень милыми.Возможно, миф о том, что пчелы зимой спят — порождение нашего андропоцентричного сознания. Если мы не видим пчел, значит, они наверняка умерли или спят. Элен рассказывает, что это заставляет думать, что зима — время отдыха для пчеловода. Будто, пока лежит снег, можно вязать свитера с косами и пить чай. На самом деле, пчеловоды зимой так же активны, как их жужжащие подопечные.А вы знали. что пчелы не впадают в спячку? Конечно! Нет, это удивительноПока лежит снег, пчеловоды разливают мед в банки и крутят свечи из вощины. Зимой владельцы ульев ездят на семинары и лекции, встречаются. Чтобы обменяться опытом. А еще зимой пчеловодам приходится внимательно следить, чтобы пчелы не умерли от голода — ведь нагревать улей — задача не из простых, и требует много энергии.Забирать весь мед из улья нельзя, иначе пчелам будет нечем питаться. Одному рою на зиму оставляют около 50 килограмм меда — вес зависит от того, насколько суровы зимы в ваших краях. Но нужно внимательно следить за ульями, чтобы не пропустить момент, когда пчелы все съедят. Тогда их нужно будет перевести на «искусственный корм» — Элен предпочитает толченый сахар. Посмотрите, как она подкармливает своих подопечных.Если все сделать правильно, когда придет тепло, из улья вылетят новые молодые пчелы. Они отправятся опылять цветы, производить мед — и начнется новый год, и жизнь снова победит.