Зачем в Индии арестовывают обезьян
На просторах интернета можно наткнуться на достаточно странные фотографии из Индии, а именно на снимки связанных по рукам и ногам обезьян, которые умиротворенно лежат где-нибудь на улице. Зачем это делается и чего добиваются люди? Возможно, это фотографии каких-то браконьеров или садистов. На самом деле ничего подобного. Все куда проще и в то же время занятней.
Арест обезьяны. /Фото: buzzfeed.com. На фотографии вовсе не беспомощная жертва жестокого обращения с животными, а зловредная преступница. В это сложно поверить, но это действительно так. Чем же провинилось мохнатое создание? На самом деле все предельно просто – мартышка воровала еду у людей и даже напала на нескольких человек в приступе ярости. Прозвучит смешно, но это действительно так, очень часто в Индии обезьяны сбиваются в настоящие «мартышечьи ОПГ» и совершают нападение стаей на жилища людей.
Убивать священное животное нельзя. /Фото: australasianscience.com.au. Если обезьяны представляют такую опасность, то почему бы просто не избавляться от них пинками или даже более радикальными мерами с применением охотничьего оружия? Тем более, что мартышки вредят не только местным, но и многочисленным туристам, подрывая таким образом авторитет и экономику страны! Все очень просто – убивать обезьян запрещено, так же, как и проявлять по отношению к ним жестокость. А все потому, что они являются одним из священных животных в Индии.
Мартышки вредят людям. /Фото: ejin.ru. Именно по этой причине их ловят и связывают, чтобы буйное животное угомонилось. При этом мартышку в обязательном порядке осматривает ветеринар. Особо буйных животных на некоторое время закрывают в клетку. Иногда в индии даже устраивают общественно порицание таким обезьянам. Особо провинившееся животное сажают в позорную клетку и возят по городу. Нарушители спокойствия, как правило, очень плохо на это реагируют и быстро приходят в себя.
На самом деле опасные звери. /Фото: livejournal.com.
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