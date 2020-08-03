Восстание Пугачёва: почему русских крестьян финансировала Османская империя

Пётр III

Историю пишут победители. История пугачёвского восстания до сих пор считается спорным моментом русской истории. По официальной версии Пугачёв и Пётр III - разные люди, у них не было ни физиогномического сходства, ни сходства характеров, отличным было и их воспитание. Тем не менее, до сих пор некоторые историки пытаются доказывать версию о том, что Пугачёв и император Пётр - одно лицо. Историю же Емельки, беглого казака, написали по указу Екатерины. Эту версию, пусть и фантастическую, подтверждает то, что во время "расследования" Пушкина, никто из тех, кого он спрашивал про Пугачёва, не знал о нём. Люди были абсолютно убеждены, что главой войска был сам император, не больше-не меньше. По источникам, решение назваться Петром III пришло к Пугачеву не случайно. Он, в принципе, любил мистифицировать. Ещё в армии, например, хвастаясь своей саблей, утверждал, что её ему подарил Пётр I. Достоверно не известно, чьей мыслью было присвоение имени, но то, что оно было стратегически выгодно - очевидно.

Народ не пошёл бы за беглым казаком, но пошёл бы за Царём. К тому же в народе в то время ходили слухи о том, что Пётр хотел дать крестьянам свободу, но "Катька его сгубила". Обещание свободы крестьянам, в итоге, и стало козырем пропаганды Пугачева.