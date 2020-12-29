Запрет на НЛО и штраф за игру в снежки: самые странные законы, которые только можно найти в странах

1. Великобритания

Вестминстер - запрещенное для кончины место. /Фото:

Английские традиционные пабы и кэбы также отмечены в странных законах. /Фото: london-life.ru, englishgid.ru

Неосторожное обращение с подобной маркой - нарушение закона. /Фото: pikabu.ru

Ношение шотландского килта регулируется законом. /Фото: travelask.ru

Англия - едва ли не рекордсмен по странным законам. /Фото: pinterest.de, odnastroyka.ru

2. Германия и Франция

Даже педантичные немцы имеют в законодательстве необычные пункты. /Фото: clients-now.ru, 1gai.ru

Во Франции НЛО не ждут. /Фото: cheltv.ru

Романтика и Наполеон отмечены во французском законодательстве. /Фото: chasikov.net.ru, drug-gorod.ru

3. Скандинавские страны

Норвежские странные законы восходят к древности. /Фото: portal-kultura.ru, wikiway.com

Швеция и Швейцария могут похвастаться странными законами. /Фото: ft.net, mk.ru

В Дании женщин в париках не увидишь. /Фото: maneaddicts.com

4. Страны Средиземноморского бассейна

Греки охраняют свою историю особенно тщательно. /Фото: discovergreece.com

На Крите за рулем не покушаешь. /Фото: profile.ru

Жители Монако в Монте-Карло в рулетку не сыграют. /Фото: news-media.stanford.edu

Особенности отношений между турками регулируются законом. /Фото: statusproperty.ru

5. Италия и Ватикан

Италия пестрит странными законами. /Фото: vgorode.ua, vetbvc.ru

Улыбка и даже развод оказались в юрисдикции Италии и Ватикана. /Фото: bizgaz.ru, antalyatranslator.com

6. Испания и Бельгия

Бельгия - страна маленькая, а необычные законы имеет. /Фото: aif.ru, unian.net

Во многих городах Испании найдется свой странный закон. /Фото: inosmi.ru