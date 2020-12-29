Запрет на НЛО и штраф за игру в снежки: самые странные законы, которые только можно найти в странах

Составление свода законов - важная составляющая функционирования любого государства. А так как эта практика осуществляется не одну тысячу лет, нет ничего удивительного в том, что управление каждой страной происходит посредством сотен самых разных законов. Вот только некоторые из них кажутся, мягко говоря, странными, а отдельные - и вовсе нелепыми. И такие нетривиальные статьи кодексов можно отыскать едва ли не в любой стране Европы.
1. Великобритания
Вестминстер - запрещенное для кончины место. /Фото:
Пожалуй, больше странных законов, чем в старой-доброй Англии, вряд ли удастся найти. Во многом так произошло из-за традиций местной юриспруденции: все постановления парламента не отменяются и продолжают иметь силу, даже если их приняли полтысячи лет назад. К примеру, про сам Парламент также есть любопытный закон: в его здании - на протяжении почти пяти столетий им является Вестминстерский дворец - запрещено...умирать.http://funhere.ru/?p=15918
Английские традиционные пабы и кэбы также отмечены в странных законах. /Фото: london-life.ru, englishgid.ru
Есть еще один необычный закон, связанный с помещением: кто бы мог подумать, но в английских пабах, оказывается, нельзя...пьянствовать. Найдется на территории Туманного Альбиона и правило, несколько ограничивающее возможность вызова такси - им не имеют право пользоваться те, кто болен чумой. А вот остальным ничто не помешает прокатиться знаменитом английском кэбе, даже.. скот - его перегон по проезжей части также запрещён законом.
Неосторожное обращение с подобной маркой - нарушение закона. /Фото: pikabu.ru
Несмотря на то, что монархия в Великобритании лишь номинальная, уважение к королевской династии продолжают выражать не только словами, но и, как минимум, одним любопытным законом, который запрещает переворачивать почтовые марки с изображением королевы Елизаветы ІІ лицевой стороной вниз.
Ношение шотландского килта регулируется законом. /Фото: travelask.ru
Есть забавные законы и в отдельных районах Соединенного Королевства. Так, в Шотландии чтят правила ношения национальной одежды. Поэтому тому, кто наденет под килт нижнее белье, грозит штраф. Там же нельзя отказать незнакомому человеку впустить его в дом, если он просится в туалет.
Англия - едва ли не рекордсмен по странным законам. /Фото: pinterest.de, odnastroyka.ru
А вот в Йорке сохранил своё действие поразительный закон: согласно нему, не воспрещается убить человека, но только в том случае, если у него при себе есть лук стрелы. Зато на территории всей Великобритании действует еще один запрет, очевидно, призванный сделать жизнь людей комфортнее, а воздух - чище. Так, законом не разрешается чистка ковров на улице в период с восьми часов утра до десяти часов вечера.
2. Германия и Франция
Даже педантичные немцы имеют в законодательстве необычные пункты. /Фото: clients-now.ru, 1gai.ru
Два европейских государства, которые к тому же находятся рядышком друг к другу, также могут похвастаться не одним необычным законом. Так, например, в Германии почтительное отношение к полицейским закреплено юридически: за проявление неуважения к стражу порядка можно получить штраф. Заботятся немцы и о безопасности на дорогах: если вы едете на автобане, вы не имеет права затормозить, чтобы не создать аварийную ситуацию причем исключение не делается даже для тех, у кого лопнуло колесо.
Во Франции НЛО не ждут. /Фото: cheltv.ru
А вот во Франции существует запрет на нахождение одного вида транспорта на территории государства. Речь идет о...внеземных технологиях: оказывается, французский закон воспрещает приземление на земли, находящиеся под своей юрисдикцией, неопознанных летающих объектов. А вот вполне человеческое такси обязано быть оснащено алкотестерами - в противном случае водитель такого средства передвижения будет оштрафован.
Романтика и Наполеон отмечены во французском законодательстве. /Фото: chasikov.net.ru, drug-gorod.ru
Для любителей романтики французское законодательство имеет один неприятный сюрприз: еще в начале двадцатого века под запрет попали поцелуи на территории перрона железнодорожного вокзала. И, что самое интересное, этот закон действует до сих пор.
Среди других необычных законов, которые действуют во Франции, можно найти и запрет на имя для...свиньи. Это предписание кажется довольно странным, пока не выясняется, что животное с пятачком нельзя назвать Наполеоном - было решено, что носить имя национального героя Франции оно не должно.
3. Скандинавские страны
Норвежские странные законы восходят к древности. /Фото: portal-kultura.ru, wikiway.com
Скандинавские государства связаны давними историческими связями, а потому особенности их законодательства порой уходят корнями в древние времена. Особенно подобной практикой отличилась Норвегия. Так, один из древних законов, который имеет юридическую силу и сегодня, гласит, что мужская часть населения обязана осуществлять набеги на территории соседних государств не реже одного раза в 5 лет.
Еще один закон также восходит к древней традиции: гражданин Норвегии не имеет возможности просто так отказаться от вызова на кулачный бой. У того, кого вызвали на такое выяснение отношений, было два варианта, как действовать: либо соглашаться и драться на кулаках, либо не драться, а взамен заплатить штраф в размере...четырёх оленей.
Швеция и Швейцария могут похвастаться странными законами. /Фото: ft.net, mk.ru
Швеция находится несколько севернее других европейских государств, а поэтому по-настоящему светлых и теплых дней там немного. Видимо, именно по этой причине там существует закон, который запрещает шведам в зимний период года возмущаться и жаловаться на недостаток или полное отсутствие солнца.
Швейцария может похвастаться не менее странными законами. Так, например, на территории государства запрещается спускаться с гор на лыжах и одновременно с этим...читать стихотворения. Другой забавный закон связан с туалетом: швейцарцы, живущие в многоквартирных домах не могут смывать после десяти часов вечера.
В Дании женщин в париках не увидишь. /Фото: maneaddicts.com
А вот Дания, судя по всему, является рекордсменом среди скандинавских государств по количеству странных законов. Ведь именно там юридически закреплен запрет для женщин носить парики. Другой же закон наоборот, не считает преступлением побег из тюрьмы. Однако, пожалуй, самым необычным предписанием является реальный тюремный срок для мужчины за оскорбление своей супруги: если муж заявит, что жена «страшнее своей материи», то он может отправиться в тюрьму на срок до одного года.
4. Страны Средиземноморского бассейна
Греки охраняют свою историю особенно тщательно. /Фото: discovergreece.com
Южная Европа в основном представлена государствами, которые имеют выход к Средиземному морю, и большинство из них могут похвастаться довольно необычными законами. К примеру, в Греции, которая полна различными историческими памятниками, оставшимися от античных времен, на территории некоторых археологических объектов нельзя передвигаться в обуви на каблуках.
На Крите за рулем не покушаешь. /Фото: profile.ru
Но этот закон, по сути, имеет под собой практичную подоплёку - чтобы тонкие шпильки не повредили древние памятники. А вот критские власти решили позаботиться о водителях, обезопасив их от отвлечения внимания за рулем: автомобилистам нельзя есть во время езды.
Жители Монако в Монте-Карло в рулетку не сыграют. /Фото: news-media.stanford.edu
Монако - это место для элитных развлечений, однако они, согласно местному законодательству, не предназначены для граждан данного государства. Все дело в том, что жителям Княжества запрещается играть в казино в самом известном месте данной специфики на территории государства - Монте-Карло.http://funhere.ru/?p=15918
Особенности отношений между турками регулируются законом. /Фото: statusproperty.ru
Турция, как государство, построенное на наследии Османской империи, переняла немало традиционных для этой территории особенностей жизни местного населения. В частности, это касается отношений между людьми. Так, турецким законом предписан запрет для граждан государства на любовные отношения с сыном, дочерью, женой, слугой или животными своего соседа.
5. Италия и Ватикан
Италия пестрит странными законами. /Фото: vgorode.ua, vetbvc.ru
Италия также находится на месте, которое тысячи лет назад было центром огромной империи, а вот после на протяжении долгого времени территория оказалась буквально разорвана между различными государствами. Возможно, именно исторический контекст повлиял на то, что в различных районах уже современной республики можно отыскать отдельные законы, многие из которых довольно нетривиальны. Хотя и на территории всей Италии можно найти как минимум одну странную юридическую статью: мужчины, которым захотелось пройтись по городу в юбке, должны будут готовы заплатить штраф.
Среди «местных», локализованных в определенных городах, законах есть, к примеру, такой необычный закон: жители Турина обязаны выгуливать своих собак не менее трех раз в день. В юрисдикции Флоренции нельзя есть возле церквей и храмов, а в Венеции запрещено строить замки на песке.
Улыбка и даже развод оказались в юрисдикции Италии и Ватикана. /Фото: bizgaz.ru, antalyatranslator.com
Однако наиболее странный закон отыскался в Милане: там местные жители обязаны постоянно улыбаться. Расслабление лицевых мышц можно себе позволить только в двух случаях - либо на похоронах, либо во время пребывания в больнице.
Карликовое государство-город Ватикан в принципе является уникальным образованием на европейской политической карте. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и среди законов найдутся такие, которые больше нигде не сыщешь. Так, ватиканские граждане, находящиеся в браке, не имеют права на развод.
6. Испания и Бельгия
Бельгия - страна маленькая, а необычные законы имеет. /Фото: aif.ru, unian.net
Бельгия - государство небольшое, однако также может похвастаться несколькими необычными законами. К примеру, девочки-подростки, чтобы выйти на улице в мини-юбке, должны получить официальное разрешение отца. Другим странным законом, которые соблюдают бельгийские граждане, является запрет на...игру в снежки.
Во многих городах Испании найдется свой странный закон. /Фото: inosmi.ru
А вот Испания буквально изобилует нетривиальными законами. Так, на территории всего государства не разрешается водить машину в сандалиях. А один из крупнейших городов - Барселона - может похвастаться запретом на плевки. В городе Севилья законом не разрешается вывешивать нижнее белье сушиться на улице. А на острове Капри существует запрет на ношение обуви, которая издает громкие звуки.
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