Какие автомобили предпочитает Джо Байден, и почему не ездит на них

Любимый автомобиль Джо Байдена. |Фото: mail.ru.

Байден предпочитает сделанное в США. |Фото: 1zoom.ru.

Правда ездить самому ему нельзя по законам США. |Фото: today.com.

А вот машина о которой Байден мечтает. ¦Фото: wallpapersafari.com.