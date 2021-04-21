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Какие автомобили предпочитает Джо Байден, и почему не ездит на них


Какие автомобили предпочитает Джо Байден, и почему не ездит на них

Не стоит говорить о том, что кандидат на пост президента США Джозеф Байден считается человеком небедным. Более того, он является настоящим американцем в вопросе отношения к автомобилям. В машинах Байден понимает и более того очень их любит. А самое главное – неплохо водит и даже умеет выписывать «высокохудожественные» финты каскадерского класса. И все же сердце Джозефа принадлежит только одному автомобилю, по которому он скучает и в котором души не чает.

Любимый автомобиль Джо Байдена. |Фото: mail.ru.

Любимый автомобиль Джо Байдена. |Фото: mail.ru.

 

Джо Байден любит машины и любит самостоятельно водить. Правда для политика подобные «простые радости жизни» - роскошь. Последние 8 лет своей политической карьеры Джозеф занимает пост вице-президента Соединенных Штатов Америки. А в соответствии с законами его страны, человек на такой должности не имеет права самостоятельно управлять автомобилем. Передвигаться в авто он может только пользуясь услугами водителя. Сам Байден неоднократно сетовал на то, что скучает по возможности покрутить баранку и даже несколько раз срывался, нарушал закон страны. Правда за пределы участка на большую дорогу все равно не выезжал.
Байден предпочитает сделанное в США. |Фото: 1zoom.ru.

Байден предпочитает сделанное в США. |Фото: 1zoom.ru.

 

Любовь к автомобилям Джо привил еще его отец, который в 1960-е годы был продавцом машин.
И если Дональд Трамп известен своей этажностью и любовью к роскошным, дорогим и даже вычурным моделям автомобилей, то Джозеф Байден в своих вкусах куда более сдержан. Политик предпочитает исключительно отечественные американские автомобили. Больше всего Джо любит Chevrolet. В том числе потому, что главный автомобиль в его жизни принадлежит именно к этому марке. Интересно, что Байден недолюбливает корейские и едва ли не ненавидит немецкие машины. Особенно брезгует он приближаться к Porsche.
Правда ездить самому ему нельзя по законам США. |Фото: today.com.

Правда ездить самому ему нельзя по законам США. |Фото: today.com.

 

Главной машиной в жизни Джозефа был и остается классический Chevrolet Corvette выпуска 1967 года. Машина в отличном состоянии до сих пор стоит в гараже политика. К ней он испытывает глубокие сентиментальные чувства, так как кабриолет является подарком отца на свадьбу. Джо с удовольствием показывает машину всем, кто заезжает к нему в гости.
А вот машина о которой Байден мечтает. ¦Фото: wallpapersafari.com.

А вот машина о которой Байден мечтает. ¦Фото: wallpapersafari.com.

 

При этом на вопросы журналистов о том, какой автомобиль политик хотел бы для себя на старости лет, Джозеф однозначно отвечает - Chevrolet Corvette ZR1. На сегодняшний день это самая мощная версия «Корвета». Комплектуется автомобиль силовым агрегатом LT5 с объемом 6.2 литра и производительностью в 766 лошадиных сил. Даже в базовой версии машины комплектуется электронноуправляемыми амортизаторами и использует колеса 285/30 ZR19 и 335/25 ZR20.

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Какие автомобили предпочитает Джо Байден, и почему не ездит на них

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