Простой способ заставить старые ржавые инструменты выглядеть как с прилавка

Бывает такое, что какой-то инструмент в хозяйстве оказался забыт и заброшен в самый дальний угол. Часто в такой ситуации случается самое худшее, что вообще может произойти с любым металлическим изделием – оно покрывается ржавчиной. Однако, не стоит отчаиваться и горевать раньше срока. При наличии доступных материалов и небольшого количества свободного времени испорченные заржавевшие инструменты можно легко вернуть к первоначальному виду.
Легко почистить. /Фото: pixabay.com.
Заброшенные куда попало инструменты, особенно где-нибудь на даче, быстро покрываются слоем ржавчины. Использовать такие приспособления в будущем может быть достаточно проблематично. Во всяком случае, если не реализовать операцию по реставрации. Благо, избавиться от ржавого налета на гаечных ключах, молотках, пассатижах и тому подобном – не так сложно, как может показаться. Достаточно прибегнуть к одной проверенной «народной» хитрости.http://funhere.ru/?p=16477
Готовим раствор. /Фото: rekvest.ru.
Чиститься инструменты будут самостоятельно при помощи едкого антикоррозийного раствора. Делается подобное средство своими руками, чаще всего буквально из того, что и так есть в хозяйстве. В первую очередь нужно будет подготовить добротную емкость, куда поместится весь запущенный инструмент. Лучше всего задействовать какой-нибудь пластиковый таз или большую стеклянную банку.
Кладем металлические изделия в раствор. /Фото: sdelaysam-svoimirukami.ru.
Далее готовим чистящий раствор. На 0.5 литра воды необходимо 250 мл 3-процентной перекиси водорода, а также 50 мл лимонной кислоты. Если нужен большой объем воды, то соотношение всех ингредиентов рассчитывается по пропорции на 1 часть воды 1/2 часть перекиси и 1/10 часть лимонной кислоты. Все это «счастье» основательно перемешивается в емкости, после чего в нее кладутся проблемные инструменты.
Остается только ждать. Примерно через 1-2 суток большая часть ржавого налета исчезнет, выпав в осадок. Как только это произойдет, извлекаем инструменты из емкости, хорошенько промываем их теплой водой, сушим и протираем губкой.
Будет как новый. /Фото: sense-life.com.
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