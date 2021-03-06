4 способа, как приготовить домашний майонез, даже не имея кулинарных задатков

Майонез можно отыскать в холодильнике у каждого человека. В закрытой баночке или в мягком пакетике, он неизменная часть наших салатов и многих других блюд. Однако не всем нравится покупать его в магазине, ведь натуральности в таком продукте немного. А потому мы предлагаем познакомиться с несколькими простыми рецептами, которые позволят за пару минут приготовить ароматный, душистый и полезный майонез для всей семьи.
1. С горчицей и лимоном
Домашний майонез с горчицей и лимоном. \ Фото: pinterest.com.
Любите пикантный, с лёгкой кислинкой и остротой майонез? Тогда вооружайтесь этим простым рецептом, который позволит создать вкусную заправку для домашних салатов и любых других блюд.
Ингредиенты:
• Яйца куриные – 2 шт;
• Соль и сахар – по вкусу;
• Горчица – 2 ч.л;
• Масло растительное – 250 мл;
• Сок лимона – 1 ст.л.
Пикантный домашний майонез. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Разбить яйца в удобную, высокую миску;
• Всыпать сахар с солью;
• Добавить горчицу;
• Перемешать и довести до однородности с помощью ручного блендера;
• После этого активно взбивать почти готовый майонез, двигая вверх-вниз и добавляя масло;
• Продолжать до густоты смеси;
• Добавить сок лимона;
• Снова взбить.
2. Без яиц
Домашний майонез без яиц. \ Фото: tv.ua.
По этому рецепту можно приготовить нежный, классический майонез, именно такой, как мы пробовали в детстве – густой, с насыщенным вкусом, обладающий лёгким, сливочным шлейфом.
Ингредиенты:
• Молоко – 150 мл;
• Масло растительное – 300 мл;
• Горчица – 3 ч.л;
• Сок лимона – 2 ст.л;
• Соль – по вкусу.
Лёгкий и вкусный домашний майонез. \ Фото: bilgekadin.com.
Способ приготовления:
• В удобную, высокую миску вылить молоко;
• Тонкой струйкой влить масло;
• Взбить блендером или миксером двадцать секунд;
• После того, как масса загустеет, добавить горчицу, сок лимона, всыпать соль;
• Снова взбить;
• Довести до однородной, густой консистенции.
3. Со сметаной
Домашний майонез со сметаной. \ Фото: ptzgovorit.ru.
Когда хочется чего-то нестандартного, то стоит обязательно попробовать этот рецепт, который позволит создать оригинальный майонез, не используя при этом сырые продукты.
Ингредиенты:
• Желтки отварные – 3 шт;
• Горчица – 2 ч.л;
• Сметана – 300 г;
• Соль – по вкусу.
Майонез на сметане. \ Фото: kubnews.ru.
Способ приготовления:
• Желтки пересыпать в удобную ёмкость;
• Влить следом горчицу;
• Вилкой или ложкой перемешать, тщательно растереть, чтобы ингредиенты смешались между собой;
• Добавить сметану;
• Посыпать солью;
• Перемешивать вилкой или же можно добавить миксер так, чтобы масса получилась однородной, без ощутимых комков.
4. С уксусом
Домашний майонез с добавлением уксуса. \ Фото: bigmir.net.
А этот рецепт позволит в максимально сжатые сроки приготовить любимый, очень вкусный и полезный майонез из всего того, что запросто можно отыскать на любой кухне и в холодильнике.
Ингредиенты:
• Желтки – 2 шт;
• Соль и сахар – по вкусу;
• Уксус – половина чайной ложки;
• Масло растительное – 150 мл.
Очень вкусный домашний майонез. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Желтки влить в высокую миску или чашу;
• Всыпать соль с сахаром;
• Влить уксус (можно использовать обычный или заменить его яблочным);
• Аккуратно и понемногу влить масло;
• Погрузить в ёмкость блендер, выставив его на среднюю мощность;
• Прижать рукой, взбивая и не двигая из стороны в сторону;
• После того, как масса существенно загустеет, начать двигать снизу-вверх до равномерности и распределения ингредиентов.
5. Бонус: лайфхаки по приготовлению идеального майонеза
Идеальный домашний майонез. \ Фото: depositphotos.com.
• Чтобы масса быстрее приобретала густоту и была более однородной, необходимо, дабы ингредиенты были комнатной температуры, а не холодными;
• Если хочется светлый майонез – то подойдут яйца из магазина, если нравится яркий и желтый – лучше выбирать домашние, с более оранжевым желтком;
• В идеале майонез лучше делать на растительном масле, однако можно комбинировать его с оливковым, при этом выбирая любое, кроме экстра-класса, поскольку оно сделает майонез более горьким;
• Если хочется сделать майонез более густым – стоит увеличить количество масла, что поможет даже тогда, когда он не густеет после взбивания, а если нужен более жидкий – то можно добавить немного кипяченой воды;
• Для того, чтобы придать домашнему майонезу интересный вкус, можно использовать молотый чеснок, перец, зелень, а также паприку и другие специи по желанию;
• Домашний майонез нужно хранить в герметичной емкости (допустимо в пластике), не больше пяти дней с момента приготовления.
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