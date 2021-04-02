Какие секреты из жизни горничных хранят картины европейских мастеров XIX века Источник

Принято считать, что жизнь прислуги в богатых домах в старину была не сладкой. Однако художники XIX века дружно опровергают это мнение. Милые горничные на картинах признанных мастеров жанровой живописи обычно выглядят вполне довольными своей судьбой. Более того, судя по многим полотнам, они вовсе не скучали на работе и не были изнурены рабским трудом.
В Германии, вплоть до XX века, в отношении прислуги действовали нормы так называемого семейно-правового характера. Это означало, в частности, особые требования уважительного отношения к хозяевам:
«Слуга обязан господину почтением, верностью, скромностью и послушанием и должен посвящать все своё время и всю деятельность на его пользу и благо; оказавшийся при работе непослушным и не знающим своего дела должен терпеливо переносить делаемые ему словесные выговоры и не имеет права искать об обиде, если бы даже господином были употреблены при сем жёсткие выражения» (ст. 4200—4203 остзейского гражданского права)
Однако художники, как летописцы своей эпохи, донесли до нас совершенно другой образ прислуги. Среди бытовых сюжетов XIX века очень популярна тема горничной, которая тайком от хозяев пользуется некоторыми радостями жизни, доступными ей в большом и богатом доме: допивает напитки из фужеров, вытирая пыль, любуется на себя в зеркало или, даже, примеряет хозяйские наряды.
Эмиль Пьер Метцмахер, «Горничная у буфета», Франция, конец XIX века
Эмиль Пьер Метцмахер
Эмиль Пьер Метцмахер
Вильгелм Амберг, «Горничная», 1862 год
Конечно, надо предполагать, что девушки иногда все же работали, ведь кто-то должен был выполнять все обязанности по дому, а их было действительно немало. Чаще всего мы представляем прислугу с красивыми перьевыми метелками для пыли, однако кроме этой несложной работы было еще множество другой, более тяжелой: чистка ковров и мебели, камины, которые приходилось топить, а затем вычищать, в некоторых небольших домах на горничных лежала еще и стирка, да и переодевать хозяйку приходилось по несколько раз в день. Не удивительно, что, умаявшись от тяжелой работы, бедняжки позволяли себе поваляться на хозяйских диванах или устроить для себя небольшой перерыв, поблизости от буфета.
Joseph Caraud, «Отдых»
Эверт-Ян Бокс, «Приятно прислуживать для себя», 1882 год
Интересно, что на смене столетий, около 1900 года, прислуги стало так много, что в Англии, например, по статистике, людей, работающих в этой отрасли было больше, чем земледельцев или фабричных рабочих – около 1,5 миллионов. Учитывая, что обычно в то время прислуга не только получала жалование, но также жила и питалась в доме, эти «рабочие места» охотно занимали молодые люди, приехавшие из сел и небольших городков в мегаполисы. Мода на большое количество персонала, которая как раз бытовала тогда среди привилегированных классов, таким образом способствовала все большей урбанизации – огромное число бывших фермерских детей превратились в горничных, поваров, конюхов и садовников.
Живя в одном доме с хозяевами и принимая их беды близко к сердцу, как свои собственные, стоит ли удивляться, что девушки порой страдали излишним любопытством и стремились узнать некоторые секреты – начиная от того, что принесли это в красивых пакетиках из лавки, и заканчивая разговором хозяев, который все равно доносится из-за двери. Если кто-то и обвинял бедняжек в подобных грехах, то уж точно не художники, которые их за этими занятиями запечатлели – ведь нельзя по-настоящему сердится на таких милых красоток!
Пьер Отен, «Сладости хозяйки», 1872 год
Теодор Ралли, «Подслушивание», 1880 год
Ну, и, разумеется, в свободное время (да и во время работы, кажется, тоже), эти милашки, судя по полотнам, постоянно флиртовали – если не с хозяином, то с прислугой мужского пола, уж точно. Не зря же в городе, живя в приличном доме, они обучились хорошим манерам и изящному обращению.
Пьер Оутин, «Флирт»
Edgar Bundy, «Парочка»
Конечно, есть старинные полотна, на которых девушки занимаются повседневной домашней работой, на некоторых они даже выглядят уставшими, но все-таки больше симпатий вызывают у зрителя бойкие молоденькие служанки, которые, судя по картинам, умели неплохо пристроиться в любую эпоху.
Подобные не слишком мудреные картины пользуются огромным успехом у любителей живописи во все времена. В XIX веке современники видели в них не слишком злую сатиру на распространенные ситуации, мы сегодня восхищаемся бытовыми подробностями, которые позволяют нам прикоснуться к прошедшей эпохе, почувствовать ее.
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