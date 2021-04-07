5 главных «бандитских» автомобилей из 1990-х, за которыми закрепилась лихая слава

Первое десятилетие после распада Советского союза оказалось для бывших республик наиболее сложным. Проблем в это время было много, но наиболее яркой и широко распространенной стал, конечно же, повсеместный рост бандитизма и прочего криминала на почве рухнувшей экономики социалистического государства. Большинство бандитов в те тревожные годы передвигалось отнюдь не на своих двух.
1. ВАЗ-2109
Отличная была машина. /Фото: drive2.ru.
Неплохая динамика, хорошая вместительность, не самые «пугающие» внешние формы, а также передний привод – все это привлекало бандитов из 1990-х годов к автомобилям ВАЗ. В первую очередь к легковым моделям 2108 и 2109. Добавляла баллов в копилку этих авто общая неприхотливость, хорошая управляемость и низкая цена. Нужно ли говорить, что еще до прихода «лихих» годов 2109 пользовался большим спросом?
2. Mercedes-Benz W140
Одна из самых популярных машин. /Фото: gieldaklasykow.pl.
Автомобиль, который активно использовали отнюдь не рядовые «солдаты» преступных группировок. Среди «авторитетных людей» W140 был настолько популярен, что уже одно только появление немецкого автомобиля на улице в представлении большинства простых граждан не сулило ничего хорошего. Бандитский флер за этим Mercedes закрепился так прочно, что бандитской ее считают до сих пор. Более того, именно 140-ой стал главным символом «лихих 90-х».
3. Jeep Grand Cherokee
Позволяет уйти от погони огородами. /Фото: ecwid.com.
Дорогой и редкий Jeep Grand Cherokee позволить себе в 1990-е могли или самые состоятельные люди из числа бизнесменов и чиновников, или бандиты. Впрочем, первые две категории если и не являлись преступниками напрямую, то нередко оказывались связаны с различными ОПГ. Появление на улице Cherokee также не сулило ничего хорошего. То, что в этой машине едут «серьезные люди», было понятно всем и каждому. Важным достоинством Jeep по сравнению с другими «бандитскими» машинами была повышенная проходимость, что иногда позволяло уйти от погони самым неожиданным образом.
4. Toyota Land Cruiser
Дорогой и серьезный автомобиль. /Фото: motoimg.com.
Аналогичным образом дела обстояли и с японским «Крузаком». Позволить себе такую машину могли только самые состоятельные граждане, которые на фоне разрухи резко перестали быть для общества товарищами. Японское качество, отличная проходимость и солидная вместительность сделали Toyota Land Cruiser частым гостем в самых разных уголков бывших советских городов. Увидеть автомобиль можно было и рядом с офисом, и рядом с заводом, и в спальном районе.
5. BMW 7-Series Е38
Знаменитый Бумер. /Фото: wallpapersafari.com.
Автомобиль, который выпускался всего 4 года, запомнился многим поколениям людей, заставших 1990-е годы. По своей узнаваемости, популярности и «романтичности» может поспорить с уже упомянутым Mercedes-Benz W140. Солидный и мощный, очень часто BMW 7 также дополнялся бронированным кузовом. Позволить себе такой могли только представители верхних эшелонов криминального мира. От чего и слава за машиной закрепилась исключительно дурная.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии