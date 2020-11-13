Почему у американских грузовиков есть длинные капоты, а у отечественных – нет

Если посмотреть на фотографию американского магистрального тягача, а потом взглянуть на фотографию машины того же класса, но использующуюся на территории России, то в глаза сразу же бросится одна любопытная деталь, которую во всех остальных случаях большинство людей склонно упускать из виду. Речь, конечно же, идет о наличии вытянутого капота у американских машин и отсутствии такового у отечественных. Интересно, чем продиктована такая разница в конструкции?
Пафосные здоровяки. |Фото: wallhere.com.
Посмотрите на фотографии американских магистральных тягачей – отыскать снимок машины без длинного капота будет достаточно проблематично. Конечно, такие в США тоже встречаются. Более того, существуют весьма популярные и известные «чисто» американские тягачи с «плоским» капотом. Однако, большинство машины данного класса за океаном все-таки имеет характерный вытянутый нос. Тем любопытнее, что отыскать фуру с такой конструкцией на просторах России вряд ли получится. Так в чем же заключается разница?
Слишком большие. |Фото: yandex.by.
Прежде всего стоит отметить, что тягачей с вытянутым капотом не получится найти не только на просторах бывшего Советского Союза, но и в странах Европы. Особенности конструкции кузовов тягачей продиктованы их компоновкой. Так, на машинах использующихся в «Старом Свете», силовой агрегат всегда устанавливается под кабиной. В Америке же используется два вида компоновки: первый – «европейский», когда двигатель тягача расположен под кабиной и второй – когда двигатель расположен перед кабиной, также как у большинства легковых автомобилей.
Лучше без капота. |Фото: yandex.ru.
У каждой из этих компоновок есть свои плюсы и минусы. Классический вариант с длинным капотом принято считать более безопасным для водителя в случае ДТП, такой тягач намного проще и удобнее обслуживать, а самое главное, такое расположение силового агрегата позволяет делать действительно большую и просторную кабину с представительным жилым модулем. Само собой у «классики» есть и недостатки. В их числе плохая обзорность, большая масса авто, больший расход топлива, а самое главное – сложность в управлении.
Все дело в дорогах. |Фото: fresher.ru.
Соответственно фуры без привычного капота считаются менее безопасными для водителя, их сложнее обслуживать, а жилые модули, приставленные к их кабинам как правило не могут похвастаться большим размером и удобством. В то же время «бескапотные» тягачи меньше весят, потребляют существенно меньше горючего, а самое главное – ими намного легче управлять. Последнее делает такие фуры еще и более безопасными для окружающих.
В Европе чаще используют такие. |Фото: yandex.by.
С этим все должно быть понятно. Но главный вопрос так и остался без ответа: почему в России и Европе не используются «капотные» тягачи? Ответ на него на самом деле предельно прост. Европейские дороги просто не позволяют использовать машины, которые так популярны в США. Из-за своих исполинских размеров капотные тягачи чувствуют себя крайне неуютно в городах «Старого Света», а также на многочисленных извилистых дорогах. В Европе банально больше сложных, узких, извилистых дорог. А потому грузоперевозчики вынуждены использовать исключительно бескапотные машины, которые занимают банально меньше места на шоссе.
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