Как правильно извлечь дюбель из стены, чтобы не разворотить отверстие

Дюбель, который сидит в стене без дела – это далеко не тот аксессуар, который большинство хозяев захочет оставлять у всех на виду. Неважно какой, пластиковый или металлический, монтажный элемент бросается в глаза с большого расстояния не хуже, чем грубое отверстие. Именно поэтому необходимо уметь извлекать из стены любые дюбеля. Благо, сделать это не так сложно, как может показаться.
Не хочет вылазить. /Фото: stroy-podskazka.ru.
Не имеет разницы, по какой причине необходимо извлечь надежно засаженный в стену дюбель. Важно лишь то, что монтажный элемент должен быть удален из стены без нанесения ей какого-либо сопутствующего урона. Работа должна быть сделана чисто, гладко и желательно максимально оперативно. Для того, чтобы все прошло как по маслу, необходимо знать, как следует обращаться с конкретным дюбелем.
1. Извлекаем деревянный дюбель
Проще всего будет разломать. /Фото: mblx.ru.
Сегодня деревянные дюбели не слишком популярны, однако уметь работать нужно и с ними. Достать подобное изделие из стены не очень сложно. Все, что нужно сделать, это вкрутить в него саморез представительной длинны, далее хватаем за шляпку и аккуратно (но с усилием) вытягиваем дюбель из отверстия.
Если деревяшка не поддаётся, то ее можно расколоть ножом или отверткой, а затем вытащить по щепкам при помощи пассатижей. В самых тяжелых случаях каждую деревяшку рекомендуется расшатывать. Это значительно облегчит ее извлечение.
2. Извлекаем пластиковый дюбель
Популярнейший вариант. /Фото: mblx.ru.
Большинство современных дюбелей именно пластиковые. Здесь подход во многом схожий с тем, о чем говорилось в предыдущем пункте. Находим подходящий по размеру винт, вкручиваем в дюбель и пытаемся вытащить. Хватать кончик лучше сразу пассатижами. Если монтажное изделие не идет ни в какую, то можно попытаться расшатать конструкцию. Если и это не помогает, следует раздобыть обычный штопор для бутылок с вином. Вкручиваем его в пластиковый уплотнитель и тянем изо всех сил.
3. Извлекаем металлический дюбель
Такой извлечь почти невозможно. /Фото: s-be.ru.
Металлические дюбеля так же встречаются достаточно часто, особенно в последнее время. Они требуют к себе самого деликатного, осторожного и внимательного подхода. Расшатать в стене такой дюбель можно просто ударив по нему молотком. После этого нужно отвернуть шляпку отверткой и попытаться вытянуть дюбель, ухватившись за открывшееся ушко пассатижами. Если это не поможет, то все, что можно сделать в такой ситуации – срезать шляпку дюбеля болгаркой и зашпаклевать его, оставив в стене.
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