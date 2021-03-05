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Ошибки, которые делают еду вредной для здоровья

Даже самый полезный продукт можно испортить в процессе приготовления – если вы совершаете одну из этих ошибок.

Ошибки, которые делают еду вредной для здоровья

Вы используете соль вместо специй


Если блюдо кажется вам пресным, не пытайтесь улучшить его вкус с помощью соли — хлорид натрия задерживает жидкость в организме и способствует появлению отеков. Чтобы раскрыть вкус продуктов, но при этом не навредить здоровью, попробуйте поэкспериментировать со специями и приправами. Они принесут вам только пользу, к тому же в отличие от соли со специями сложно «переборщить».
Соль в блюдах могут заменить лимонный сок, сельдерей, свежие или вяленые томаты, чеснок, уксус, кинза, орегано, эстрагон, базилик, петрушка, тмин, зира, розмарин и горчица.

Вы перегреваете растительное масло


Большинство растительных масел можно разогревать, однако некоторые из них – в частности, оливковое и кокосовое – плохо переносят повышение температуры. Если масло на сковороде начало дымиться, знайте: в течение нескольких минут оно потеряет все свои полезные свойства.
При тушении, обжарке или приготовлении во фритюре используйте подсолнечное масло, а оливковое и льняное добавляйте для аромата уже в готовые блюда.
Ошибки, которые делают еду вредной для здоровья

Вы слишком долго готовите овощи


Чтобы получить максимальную пользу от овощей, лучше всего съесть их сырыми.
Так, под данным ученых Калифорнийского университета, тепловая обработка разрушает водорастворимые витамины – С и В, а также группу нутриентов, известных как полифенолы. В зависимости от способа приготовления потери могут составить от 15 до 55 процентов.
Жирорастворимые витамины А, D, Е и К и антиоксидант каротин лучше переносят воздействие высоких температур – но только если речь идет о варке или приготовлении на пару. Во фритюре и при обжаривании на сковороде от полезных веществ в овощах практически ничего не остается.

Вы чистите все фрукты и овощи



А вы знали, что в кожуре некоторых овощей и фруктов сосредоточено основное количество полезных веществ? Так, картофельные очистки на 50% состоят из пищевых волокон, которые подавляют голод и помогают пище продвигаться по пищеварительному тракту. В кожуре яблок содержится практически весь запас кверцетина – антиоксиданта, препятствующего развитию онкологических заболеваний. А пушистая «шкурка» киви – богатый источник витамина Е и флавонодидов.

Вы растапливаете мед



Мед не остается жидким навсегда. Всего через несколько месяцев после сбора он подвергается естественному процессу кристаллизации и приобретает консистенцию густой пасты. При этом полезные свойства он не теряет и в таком виде может храниться годами, оставаясь вкусным и ароматным.
Стремясь вернуть меду жидкую форму, некоторые хозяйки растапливают его в кастрюле или в микроволновой печи. Этого делать нельзя – при нагреве свыше 40 градусов мед начинает быстро терять свои уникальные свойства. И в итоге вы получаете калорийный сироп, напоминающий продукт пчеловодства лишь по запаху.  

Вы используете «сырую» соль



О вреде соли знает каждый. Но, если вы не готовы полностью отказаться от ее употребления, хотя бы не используйте ее в «сыром» виде.

По мнению специалистов, растворяясь в процессе приготовления и подвергаясь воздействию высоких температур, минерал наносит меньше вреда почкам, сосудам и лимфатической системе.Вы варите картофель без вымачивания


В 2015 году в докладе Агентства по безопасности продуктов ЕС были названы продукты, содержащие опасное канцерогенное вещество – акриламид. В их число попал и картофель. Науке известно, что его уровень резко вырастает при обжаривании или запекании крахмалсодержащих продуктов при высокой температуре. Кстати, и длительное хранение готового блюда из картофеля также способствует росту уровня акриламида.
Избежать проникновения этого опасного вещества в организм можно только одним способом – полностью отказавшись от картофеля, чипсов и прочих содержащих его продуктов. Если это невозможно, то попробуйте минимизировать риск его образования, вымачивая клубни в течение 2 часов.
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