15 фильмов о сильных духом женщинах

Они вдохновляют мужчин на свершения, но и сами не меньше их готовы на подвиги. Они волевые и независимые, мудрые и успешные, талантливые и смелые и многому могут научить нас.
15 фильмов о сильных представительницах прекрасного пола.
Все еще Элис
С первых кадров фильма мы как будто заглядываем в замочную скважину жизни отдельно взятой семьи. Дети и родители, взаимопонимание, неизжитые страхи, опасения, болезни...Элис мужественно пытается справиться с болезнью Альцгеймера и являет собой достойный пример для подражания. Бесподобная героиня и бесподобно сыгранная Джулианной Мур роль. Не зря актрисе вручили «Оскар» за лучшую женскую роль.
Мачеха
«Мачеха» — фильм о сильных чувствах, материнстве, преданности и обстоятельствах, с которыми сложно совладать, но если это удается, то весь мир остается в восхищении. Тонкая нить драмы завязывается в клубок, обнажая сложные и противоречивые характеры главных героинь в блестящем исполнении Сьюзан Сарандон и Джулии Робертс.
Солдат Джейн
Фильм без спецэффектов и дорогостоящих сражений. Но зато он, пожалуй, один из немногих, который достоверно показывает нам, какой может быть сила воли человека. В данном случае — женщины. «Солдат Джейн» имеет несколько незабываемых сцен, сюжет отлично обыгран, поэтому стал классикой.
Елизавета
Прекрасная картина о том, как непросто быть королевой. Елизавета I — женщина, не принадлежащая себе ни на минуту, лишенная даже простых радостей жизни. Воплотить образ монархини Кейт Бланшетт удалось на славу. Мы видим статную, сильную, волевую королеву-девственницу, открывшую «золотой век» в истории Англии. Неизвестность, страсть, предательство, приключения, величие — все соединяется в этой захватывающей эпопее с бесподобным сценарием, роскошными костюмами и ошеломляющей игрой актеров.
Малена
Восхитительная Моника Беллуччи играет Малену — красавицу-вдову, которая вызывает зависть у женщин и восторг у мужчин. Жены-неудачницы распускают о ней грязные слухи, а их мужья преследуют ее и грезят о ней, при этом не принимают на работу из страха перед своими благоверными. А Малена просто красива. И все же ее образ навсегда останется эталоном, позволяющим отличить истинную красоту от подделки.
Мемуары гейши
Это история о том, как важно чувствовать в себе потенциал, раскрывать его по крупице и не останавливаться перед трудностями. О том, как сиять в свете прожекторов и софитов и, если того требует время, мышкой утаиться в бескрайних рисовых террасах. Фильм понравится как томным обольстительницам, так и мужественным женщинам. Ведь и те и другие хотят обладать искусством управления мужской симпатией.
Фрида
Яркий фильм о яркой женщине, о бунтарской натуре, о неуемном желании, об энергии, бьющей ключом. Фриде было 20 лет, когда она вышла замуж за самого знаменитого художника Мексики Диего Риверу, немолодого, богатого и развратного. Эта картина рассказывает о Фриде не только как о гениальном художнике, но и как о женщине, для которой на первом месте были любовь и семья.
Северная страна
Разведенная мать двоих детей устраивается работать на шахту, чтобы прокормить семью. Зарабатывая деньги мужской профессией, ей приходится биться за уважительное отношение и бороться с сексуальным домогательством. Так получилась не по-феминистски агрессивная, а поражающая глубоко в сердце, пронзительная картина о женщине, которая сумела постоять за себя, когда ничего другого больше просто не оставалось.
Эрин Брокович
История Эрин Брокович — это история и сильной, и слабой женщины. Просто ввиду обстоятельств обыкновенные женские слабости для Эрин — непозволительная роскошь. Может, она и не гений вовсе, но упорство и неравнодушие к чужим судьбам позволяют ей невозможное — превзойти, победить мощнейшую корпорацию, в буквальном смысле слова отравляющую жизни людей. В моменты, когда у вас опускаются руки, просто пересматривайте этот фильм — он великолепен.
Ангелы с железными зубами
В начале XX века девушки не могли, как сегодня, запросто надеть брюки и отправиться на избирательный участок ставить галочку. Фильм расскажет о том, что пришлось преодолеть дамам во главе со знаменитой суфражисткой Элис Пол на пути к получению женщинами избирательного права от президента Вудро Вильсона.
Невидимая сторона
В основу фильма положена реальная история о популярном спортсмене, бывшем беспризорнике. Добродушная мать, которая, будучи человеком в высшем смысле этого слова, принимает к себе в семью этого мальчика со всей душой и открытым сердцем. Справедливая, мудрая, волевая и независимая женщина, она вселит в него веру в собственные силы, благодаря чему он вскоре станет успешным. Главную героиню воплотила на экране вдохновляющая Сандра Буллок, которая за эту роль получила заветную статуэтку «Оскар».
Подмена
Действие фильма разворачивается в США в начале XX века. Обратившись в полицию с заявлением об исчезновении ребенка, главная героиня вскоре получает своего сына. Но она понимает, что, несмотря на внешнее сходство, этот мальчик не ее ребенок. Ее обращение к журналистам и городским властям не дает никакого результата. Главную роль играет великолепная Анджелина Джоли, сумевшая передать отчаяние и в то же время безграничную материнскую веру в то, что ее сын жив.
Дьявол носит Prada
Мир моды и глянца, безусловно, красив. Но насколько он красив, настолько он и жесток. Любая мелочь — и ты уже свергнут с вершины Олимпа. Фильм, конечно, на эпохальность не претендует. Как есть жанр — комедийная драма — так и снято. Но тем не менее фильм отличный. Легкий, приятный, ненадуманный сюжет, который украшают блистательные Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй.
Коко до Шанель
Фильм о сильной женщине, не побоявшейся бросить вызов обществу с его нравами, устоями, тесными корсетами, карнавальными платьями и шляпками-безе. Кто-то говорит, что фильм нудный и монотонный. Скорее, фильм неспешный, и в этом его прелесть. Он похож на жизнь: в ней иногда все идет очень медленно, а иногда летит со скоростью мысли. Ну а Одри Тоту в образе легендарной Шанель непревзойденна.
Улыбка Моны Лизы
Мы не знаем более мудрого женского фильма. Он учит достоинству, отваге, целеустремленности. Но гораздо важнее другое — картина честно и открыто показывает, как важно думать собственной головой. Поэтому, а также благодаря достойному актерскому составу картина получилась не пошло-феминистской, а легкой и всеобъемлющей, как женская интуиция.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии