Тайский риджбек - полный обзор всех особенностей породы собак

Порода таких собак выведена в стране Таиланд, поэтому они и названы тайскими. Особенностями тайских риджбеков является активность, энергичность, выносливость и внимательность. Эти собаки довольно умны и верны. При тщательной дрессировке и физических упражнениях (которые очень важны) может стать отличным сторожем, помощником в охоте или просто верным другом.

Происхождение

Появилась такая порода от скрещивания гончей и шпицеобразной собак. Странно, что многие не имели представления о такой породе, изначально о ней знали лишь в Таиланде. Хотя описания тайского риджбека появились еще в древних рукописях Таиланда, сохранившихся с середины XVII века. Тогдашние жители отдавали предпочтение этой собаке, как бдительной, быстрой, хорошо дрессируемой, а значит полезной для общества. Тайский риджбек

Нельзя с уверенностью сказать, что тайский риджбек появился в Таиланде. Средой его обитания была и Индонезия, и Камбоджа, и Вьетнам. Тайские портовые районы были тем местом, где чаще всего появлялась эта порода собак.

Возможно, рыбаки перевозили их в своих целях на другие острова или города, что и послужило распространению риджбеков по миру. Официальной отдельной породой риджбеков признали лишь в XIX столетии на острове Фу-Куок, что во Вьетнаме.

Внешность

Собаки этой породы среднего размера и крепкого, спортивного телосложения. Стандартной высотой для кобелей является 55-60 см, для сук - 50-55 см.

Шерстяной покров у них небольшой, окрас разнообразный: черный, ореховый, красный и серый. В основном можно увидеть красных представителей породы. Кстати, название «риджбек» походит от так называемого «рижда» - шерстяного гребня, который загнут обратной стороной.

На мордочке складки, глаза в основном карие (иногда черные или зеленовато-серые), нос темный. Уши «торчком», среднего или большого размера. Хвост длинноват, к основанию утолщен.

Живут такие собаки достаточно долго, приблизительно 10-15 лет.

Особенности характера

Собака этой породы отличается ловкостью и сообразительностью. К ней нужно быть внимательным и окружать вниманием, так как такая собака не любит одиночества. Как уже было написано выше, ей не помешает хорошая дрессировка. Она сделает питомца сдержанней и послушней, ведь по своей природе он довольно подвижен. В дрессировке важно показать свой авторитет, но ни в коем случае не грубостью, а мудрым управлением.

Если в Вашем доме имеются и другие домашние животные, собака никоим образом им не навредит. Ее дружелюбность и добродушный характер дадут другим питомцам привыкнуть к собаке. То же самое касается Вашей семьи - риджбек очень любит своих хозяев, он привязан к ним. Поэтому не рекомендуется оставлять собаку в клетке либо вольере.

Не забываем, что тайский риджбек является охотничьей собакой, что отражается на характере. У кобелей это проявляется в самостоятельности, хорошем нюхе, точности и ловкости движений. Суки более спокойны и ласковы. Щенки тайского риджбека

Уход за питомцем

Если Вы любите заниматься активными видами спорта, то обязательно берите с собой «тайского друга» и не пожалеете. Но перегружать спортом нельзя, излишняя активность отрицательно подействует на здоровье пса. Нагрузки стоит давать понемногу и постепенно.

Тайские риджбеки не любят находиться среди чужих людей, потому как боятся и не воспринимают их. Поэтому обязательно с раннего возраста выгуливайте собаку в людных местах, расширяйте ее социальный круг, приучайте к доброжелательности.

Что касается домашнего ухода, то собаки очень любят комфорт и уют. Воды боятся и выкупать их практически невозможно, разве что вымыть лапы. Но это окупается чистоплотностью собаки - они следят за чистотой, поэтому Вам остается лишь поддерживать порядок.

Если все-таки появилось желание покупать пса, делать это желательно 3-4 раза в год. Расчесывать питомца не составит большого труда, они короткошерстны. Тем не менее, систематически проверяйте их шерсть на наличие клещей, вычесывайте и протирайте влажным полотенцем.

Еще больше полезных советов и интересных фактов о животных можете посмотреть на сайте https://zhivotnyeplanety.ru.