9 книг, написанных в 18-19 веке, которыми зачитываются современные читатели

У каждого времени были свои книги, которые будоражили умы читателей и становились настоящими бестселлерами. Однако шло время, появлялись новые писатели, новые сюжеты и новые герои. Уже другие произведения люди по всему миру читали запоем, делились мнениями о них, считали лучшими. Но среди всего многообразия книг, ставших бестселлерами ещё в XIX веке, есть те, которые не утратили и сегодня своей актуальности.
«Бедная Лиза», 1792 год, Николай Карамзин
«Бедная Лиза», Николай Карамзин. / Фото: www.thefroot.com
Сентиментальная повесть Николая Карамзина о простой и искренней деревенской девушке была настолько популярна, что к тому месту, где обманутая молодыми повесой Лиза покончила с собой, не один год приходили юные читательницы. Найти его было не сложно благодаря автору, указавшему точный адрес - Москва, Воробьевы горы, Симонов монастырь. «Бедная Лиза» оказалась настолько популярна, что писатели и режиссёры неоднократно возвращались к образу главной героини. Упоминания о бедной Лизе есть в произведениях Пушкина, романах Бориса Акунина. Повесть неоднократно была экранизирована и на её основе был поставлен спектакль, и сегодня идущий в столичных театрах.
«Франкенштейн, или Современный Прометей», 1818 год, Мэри Шелли
«Франкенштейн, или Современный Прометей», Мэри Шелли. / Фото: www.labirint.ru
Этот роман появился на свет благодаря Джорджу Байрону, который однажды предложил всем собравшимся тем вечером на вилле у Женевского озера, развлекавшихся чтением страшных немецких сказок, написать свою собственную ужасную историю. Присутствовала в тот вечер на «кружке по чтению» 18-летняя Мэри, невеста Перси Шелли. Она и стала в результате автором романа о творении учёного-алхимика Франкенштейна. Известно, что роман впервые был опубликован без указания имени автора. Впоследствии книга дорабатывалась ещё несколько раз, а в ХХ веке была экранизирована.
«Джейн Эйр», 1847 год, Шарлотта Бронте
«Джейн Эйр», Шарлотта Бронте. / Фото: www.labirint.ru
Роман Шарлотты Бронте стал бестселлером уже в момент своего первого выхода в печать. Его ждала очень счастливая судьба, потому что «Джен Эйр» пользуется популярностью и сегодня. Роман был переведён на множество иностранных языков и его десять раз экранизировали. Несмотря на некую старомодность, общая атмосфера книги продолжает будоражить умы как юных барышень, так и дам постарше.
«Монах», 1796 год, Мэтью Грегори Льюис
«Монах», Мэтью Грегори Льюис. / Фото: www.youla.io
Роман о священнослужителе, продавшем душу дьяволу, был написан в конце XVIII века, однако известен стал уже в веке ХIX, триумфально прошагав по Европе и России. «Монах» оказал своё влияние на романтическую прозу. Впоследствии роман неоднократно экранизировали, в последний раз уже в 2011 году.
«Госпожа Бовари», 1856 год, Гюстав Флобер
«Госпожа Бовари», Гюстав Флобер. / Фото: www.youla.io
После выхода в свет книги её автора сначала обвиняли в оскорблении нравственности, а после оправдания писателя «Госпожу Бовари» признали лучшим романом о любви. Количество театральных постановок, в основу которых лёг роман Флобера, трудно сосчитать, книга пережила несколько экранизаций. Сегодня произведение Флобера по праву считают шедевром мировой литературы, а издательства продолжают выпускать роман миллионными тиражами.
«Петербургские трущобы», 1864, Всеволод Крестовский
«Петербургские трущобы», Всеволод Крестовский. / Фото: www.ozone.ru
В XIX веке роман Владимира Крестовского несколько раз переиздавали, а у публики он пользовался невероятной популярностью. Книга мгновенно исчезала с прилавков, а в библиотеках читателям приходилось записываться в очередь, чтобы познакомиться с «Петербургскими трущобами». Но уже к середине ХХ века о нём забыли. Новую волну интереса к произведению вызвал выход на экраны в 1990-е годы сериала «Петербургские тайны».
«Маленькие женщины», 1868, Луиза Мэй Олкотт
«Маленькие женщины», Луиза Мэй Олкотт. / Фото: www.24aul.ru
Героини романа Луизы Мэй Олкотт стали настоящими кумирами юных особ во второй половине XIX века, им подражали, их цитировали и на них стремились быть похожими. Повествование о взрослении и поисках своего пути в жизни было очень близко читательницам, а ещё отличалось особенной поэтичностью и искренностью. Даже сегодня известные личности часто называют произведение в числе своих любимых.
«Граф Монте-Кристо», 1844 год, Александр Дюма-отец
«Граф Монте-Кристо», Александр Дюма-отец. / Фото: www.labirint.ru
Успех этого романа Александра Дюма переоценить очень трудно. Стоит отметить, что и сам писатель получил от своего произведения, помимо славы и признания, весьма неплохие дивиденды. На гонорар и авторские отчисления от продаж Александр Дюма смог построить собственный дворец и загородную виллу. Интерес к «Графу Монте-Кристо» не угас до сих пор. Сегодня роман продолжает переиздаваться во всём мире, режиссёры по-прежнему ставят спектакли и снимают фильмы по мотивам поистине бессмертного произведения.
«Юлия, или Новая Элоиза», 1757 год, Жан-Жак Руссо
«Юлия, или Новая Элоиза», Жан-Жак Руссо. / Фото: www.bookselect.ru
Сентиментальный роман в момент своего выхода в печать покорил сердца множества читателей. История любви бедного учителя и его юной ученицы просто не могла закончиться браком, но читатели после знакомства с романом стали повсеместно романтизировать сельскую жизнь, перестав считать её обыденной и серой.
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