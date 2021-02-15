Британский уличный художник под псевдонимом JPS вдохновляется работами знаменитого Бэнкси. Его рисунки, созданные со здоровым чувством юмора, делают серые стены домов существенно ярче и побуждают задуматься о многих важных вещах. Влияние творчества Бэнкси заметно: работы выполнены в похожей манере. Кто знает, может быть, через какое-то время JPS такими темпами сможет превзойти своего вдохновителя, а результаты его трудов войдут в учебные пособия по стрит-арту?
Крупная сделка.
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По стопам Бэнкси: британский уличный художник делает серые стены чуть ярче
Британский уличный художник под псевдонимом JPS вдохновляется работами знаменитого Бэнкси. Его рисунки, созданные со здоровым чувством юмора, делают серые стены домов существенно ярче и побуждают задуматься о многих важных вещах. Влияние творчества Бэнкси заметно: работы выполнены в похожей манере. Кто знает, может быть, через какое-то время JPS такими темпами сможет превзойти своего вдохновителя, а результаты его трудов войдут в учебные пособия по стрит-арту?
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