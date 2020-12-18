10 популярных женских каналов в русскоязычном YouTube

Мы собрали в одном материале самых ярких женщин-блогеров YouTube, каналы которых посвящены самым разным темам — от политики до скандальных интервью. Кого смотреть, если все сериалы на самоизоляции уже выучены наизусть?
Ирина Шихман
Название: А поговорить? Количество подписчиков: 992 тысячи Тема: «Ирина Шихман берет эксклюзивные интервью у самых неожиданных гостей» О чем? Появившееся в 2017 году шоу «А поговорить?» было проектом команды канала «Москва 24» и выходило с тремя ведущими: журналисткой Ириной Шихман, ведущей Еленой Сажиной и блогером Марией Вискуновой. Позднее работать над шоу стала одна Шихман, а холдинг мэрии Москвы перестал иметь отношение к проекту. Шоу часто сравнивают с проектом Юрия Дудя — здесь также есть и интервью со звездами, и документальные фильмы на актуальные темы. Создатели проекта не скрывали, что хотят повторить успех Дудя, создав женскую версию шоу. Среди собеседников Шихман: Максим Галкин, Дима Билан, Ляйсан Утяшева, Наргиз Закирова.
Ксения Собчак
Название: Осторожно, Собчак! Количество подписчиков: 1,36 млн Тема: Интервью с известными гостями на актуальные темы О чем? Канал Ксении Собчак был также создан в 2017 году. Здесь можно найти интервью и документальные проекты. Упор в выборе героев ведущая делает на новостную повестку. Так, журналист «Медузы» Иван Голунов после своего задержания по обвинению в распространении наркотиков в июне 2019 года дал первое интервью в прямом эфире именно Ксении Собчак. Во время конфликта киноблогера Евгения Баженова (BadComedian) с компанией Konodanz летом 2019 года, Собчак также настаивала на эксклюзивном интервью с Баженовым, но получила отказ. Среди недавних гостей канала исключительно мужчины: Илья Хржановский, Александр Гудков, Валерий Комиссаров, Милош Бикович.
Екатерина Шульман
Название: Официальный канал Екатерины Шульман Количество подписчиков: 233 тысячи Тема: Публичные лекции, интервью и беседы на политические темы О чем? Политолог, специалист по проблемам законотворчества и публицист Екатерина Шульман ведет свой канал с 2016 года и делится с подписчиками публичными лекциями, в которых принимает участие, своими интервью с радиостанции «Эхо Москвы», а также мыслями по поводу актуальной политической ситуации в стране. Среди тем канала: «Социальное государство: зачем оно нужно и можем ли мы себе его позволить?», «Вирусное законотворчество: что принимает Государственная дума?», «Аварийное торможение и новое мышление: программа «Мир после пандемии».
Катерина Гордеева и Татьяна Фельгенгауэр
Название: Женщина, вы кто? Количество подписчиков: 2,01 тысячи Тема: Видеоверсия подкаста Катерины Гордеевой и Татьяны Фельгенгауэр О чем? Все больше талантливых журналистов уходят в видеоблогинг и подкастинг: документалистка, писательница и в прошлом корреспондент НТВ и «РИА Новости» Катерина Гордеева и журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр в октябре 2019 года запустили подкаст «Женщина, вы кто?», позднее на Youtube появилась видеоверсия этого же подкаста. Название проекта говорит само за себя: весело и непринужденно ведущие обсуждают свой опыт в самых разнообразных жизненных ситуациях: женская дружба, алкоголь, психотерапия, возраст, отношения с мамой, работа, деньги, воспитание сына, сплетни, ложь — вот частые темы этого подкаста.
Любовь Соболь
Название: Навальный LIVE Количество подписчиков: 1,6 млн Тема: «Обсуждаем политику и новости так, как не обсуждают по телевизору» О чем? Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» и одна из ста наиболее влиятельных женщин мира, по версии Би-би-си в 2019 году, Любовь Соболь использует канал оппозиционера Алексея Навального для своих видео-эссе. В политических программах, объединенных на канале в плейлисте «Ролики Лобовь Соболь», юрист анализирует политическую ситуацию в России, проводит расследования и делает заявления — о выдвижении в Госдуму, например. Среди недавних тем, заинтересовавших Соболь: «Как Симоньян раскрыла новый способ накрутки просмотров на RT», «Остались одни обломки: как Собянин уничтожает Москву», «Космические зарплаты и давние долги Рогозина».
Татьяна Мингалимова
Название: Нежный редактор Количество подписчиков: 810 тысяч Тема: «Самые актуальные гости со своей историей. Здесь вы увидите их настоящими» О чем? Статуса «Нежный редактор» Татьяна удостоилась в титрах проекта Юрия Дудя, в котором Мингалимова и начинала свою Youtube-деятельность. В октябре 2017 года, когда стало понятно, что к Дудю на интервью приглашают большей частью мужчины, Татьяна запустила свой проект. Сначала на канале выходили интервью — с Любовь Соболь, Ириной Хакамадой, Наталией Орейро, Глюкозой и другими героиня, — но в последнее время Мингалимова выпускает ток-шоу «Подруги», где вместе с блогерами Кариной Истоминой и Ксенией Дукалис откровенно обсуждает традиционно табуированные в России проблемы секса.
Настя Ивлеева
Название: Настя Ивлеева Количество подписчиков: 3, 81 млн Тема: ток-шоу, влоги, интервью и бэкстейдж программы «Орел и решка» О чем? Одна из самых популярных и востребованных российских блогеров Анастасия Ивлеева на своей странице показывает, все, что может заинтересовать поклонников: в собственном ток-шоу Agentshow ведущая берет интервью у известных людей (Мигель, Zivert, Елена Темникова), а во влоге рассказывает, как снималась в «Орле и решке» в Нью-Йорке или праздновала день рождения в Новосибирске.
Ирина Чеснокова
Название: Бар в большом городе Количество подписчиков: 676 тысяч Тема: Развлекательное шоу — «в гостях звезды российского шоу-бизнеса с ЧЮ, актуальные темы и живая музыка» О чем? Шоу бывшей участницы Высшей лиги КВН Ирины Чесноковой — это юмористический полилог с элементами стендапа. Стоя за барной стойкой, Чеснокова приглашает к себе нескольких гостей, например, певицу Алену Апину, актрису Марину Кравец и блогера Нику Вайпер, которые, уютно устроившись в импровизированном баре, отвечают на вопросы ведущей и шутят.
Арина Холина
Название: Видео-блог Арины Холиной Количество подписчиков: 55,4 тысячи Тема: «Life-Style канал для женщин об уверенности в себе» О чем? Журналистка, а ныне блогер Арина Холина приобрела популярность своими статьями про секс, написанными с позиций самодостаточной и успешной женщины. Ее заметки часто расходились в социальных сетях в качестве триггера для жестких общественных дискуссий. Холина рассуждала о сексе, отношениях женщин и мужчин, феминизме и восприятии женщины в российском обществе. Эти же темы журналистка привнесла и в свой видео-блог. Среди его тем: «Токсичная мужественность: оно нам надо?», «Как принять, что тебя больше не любят?», «Друзья, которые делают больно». Холина также разбирает нашумевшие фильмы и сериалы, например, «Неортодоксальная» или «Союз спасения», анализирует интервью и видеоблоги коллег, и делится идеями, как проводить карантин весело.
Алена Жигалова
Название: Алена, блин! Количество подписчиков: 344 тысячи Тема: YouTube-канал издания Super.ru О чем? Алена Жигалова, бывший журналист скандального издания Life.ru, делает для канала Super.ru интервью с представителями российского шоу-бизнеса в лучших традициях желтой прессы. Среди гостей шоу «Алена, блин!» Ксения Бородина, Алена Водонаева, Лера Кудрявцева, Ольга Бузова, Анна Семенович. Темы обсуждают соответствующие: роды после 40, бодипозитив, романы с олигархами, конфликты, разводы, интриги и расследования.
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