7 вкусных и полезных растений для квартиры

Кризис на фоне карантина обозначил преимущество загородных домов перед городскими квартирами. Пока огородники и дачники с пользой проводят время на свежем воздухе, стараясь добиться богатых урожаев, горожане вынуждены оставаться в квартирах, но не стоит отчаиваться.
Все мы привыкли, что в горшках должны расти красивые цветочки, но ведь на их месте могут прекрасно жить полезные травы и овощи. Сегодняшняя подборка посвящена неприхотливым культурам, которые легко вырастить дома.
Редис
Источник: ru.depositphotos.com
Главное, глубокий горшок и правильные семена. Выбирайте скороспелые сорта, устойчивые к недостатку освещения. Все данные указываются на пакетиках. Горшок обязательно должен быть широким и глубоким, ведь редису нужно место. Между семенами необходимо оставлять промежуток для роста. Это растение любит воду, так что не забывайте поливать и уже через 3 недели у вас будет уже первый урожай.
Салат
Источник: ru.depositphotos.com
Еще одно растение, которое прекрасно растет в горшочках. Листики отрастают довольно быстро, а это значит, что за сезон можно снимать урожай несколько раз. Чем пышнее листики салата, тем больше промежуток должен быть между растениями, обычно это 8-10 см. Салат также любит влагу, но переливать его не стоит.
Петрушка
Источник: ru.depositphotos.com
И эту полезную зелень можно вырастить дома на подоконнике или на балконе. Обязательно выбирайте раннеспелый сорт. Также стоит обратить внимание на то, что кудрявая петрушка подходит для декора блюд, в то время как обычная обладает более выраженным вкусом. Обязательно при покупке семян убедитесь, что они подходят для домашнего выращивания. Выбирайте самый светлый подоконник, это растение любит солнечный не прямой свет. Горшки необходимо брать высокие, не ниже 20 см.
Помидоры черри
Источник: ru.depositphotos.com
Даже помидорки можно вырастить дома. Для этого идеально подойдет сорт черри. У него хорошая урожайность, и главное, это низкорослое растение. Помидор любит свет и тепло, но ни в коем случае не допускайте увеличение температуры выше 30 градусов, а то ваш кустик начнет отращивать массу зелени. Помидорам нужны большие горшки, и помните полива и подкормки не должно быть много.
Перец
Источник: ru.depositphotos.com
Для города прекрасно подходят самоопыляемые низкорослые сорта болгарского перца. Помните, перец не любит большое количество влаги и поэтому нужно позаботиться о дренаже. Горшок выбирайте глубокий, сантиметров 30 и довольно широкий. Кроме сладких сортов, замечательно растут на подоконниках и острые перчики. А благодаря эффектному внешнему виду они еще и прекрасно могут выступать в качестве декоративного растения.
Зеленый горошек и фасоль
Источник: ru.depositphotos.com
Горох может плодоносить весь год, главное, не забывать его поливать и держать на солнечном месте. Для того чтобы горох не оплёл всю стену в доме нужно выбирать низкорослые сорта. И конечно, не забывать про подпорки, для этого прекрасно подходят декоративные лесенки для цветов. Фасоль, как и горох, прекрасно растет дома, нужно правильно подобрать горшок. Он должен быть не менее 30 см в глубину.
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