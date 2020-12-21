7 вкусных и полезных растений для квартиры

Кризис на фоне карантина обозначил преимущество загородных домов перед городскими квартирами. Пока огородники и дачники с пользой проводят время на свежем воздухе, стараясь добиться богатых урожаев, горожане вынуждены оставаться в квартирах, но не стоит отчаиваться.







Все мы привыкли, что в горшках должны расти красивые цветочки, но ведь на их месте могут прекрасно жить полезные травы и овощи. Сегодняшняя подборка посвящена неприхотливым культурам, которые легко вырастить дома.



Редис

Салат

Петрушка

Помидоры черри

Перец

Зеленый горошек и фасоль