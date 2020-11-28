Как выгдялит парадная военная форма в разных странах: Помпоны, медвежьи шапки, перья павлина и др из

Воинские традиции порой бывают очень консервативными. Иногда в парадной форме гвардейцев можно найти элементы, являющиеся памятью о славном боевом прошлом страны. Яркие и необычные почетные караулы уже давно любимы туристами, они привлекают огромное внимание. Некоторые элементы в экипировке солдат других стран могут показаться сегодня забавными, но только на первый взгляд.
Греция
Греческие воины из Президентской гвардии выглядят очень необычно: мужественные юбки, белые чулки и помпоны на обуви. История этого костюма овеяна героическими легендами и традициями, буквально каждый элемент в ней имеет огромное значение. Такое одеяние охрана президента получила от народных героев XIX века, когда Греция билась с османских игом за независимость. Легкую пехоту тогда набирали среди умелых и бесстрашных горцев. Эти отряды наводили ужас на врагов, и называли их «эвзоны» - что значит, «хорошо подпоясанные».
Президентская гвардия в Греции - Эвзоны
Юбка-фустанелла имеет ровно 400 складок – это число символизирует годы, которые страна находилась под гнетом Турции. Шапка-фареон, жилет-фермели и кальцодеты — черные подвязки для гетр с кистями точно повторяют костюм народных героев. Царухи — кожаные ботинки с большими черными помпонами - весят около трех килограмм каждый, ведь подбиты они 60-ю стальными гвоздями, а в смешные на первый взгляд помпоны воины когда-то прятали небольшие, но невероятно остро заточенные ножи. Кстати, с этим связан и своеобразный шаг марширующих гвардейцев. Нога иногда зависает в воздухе – это и есть тренировка смертельного «помпонного удара». Чтобы облачиться во все это традиционное наследие, гвардейцу требуется ровно 45 минут.
Ватикан
«Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Римского папы» — единственный в настоящее время вид вооруженных сил Ватикана. Историки считают ее старейшей армией в мире, хотя все ее «силы» составляют около ста человек. Основал эту армию была еще в 1506 году воинственный папа Юлий II, который вел непрерывные войны все десять лет своего правления. Швейцарцы считались в то время лучшими солдатами в Европе, их охотно нанимали на службу многие правители. Только в XIX веке Швейцария официально завершила практику найма своих солдат и отменила все договоры. Для Папы Римского тогда было сделано исключение, и сегодня его личная гвардия – это единственное подразделение швейцарцев, несущее службу в другом государстве.
Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Римского папы
Сегодня, чтобы попасть в это элитное подразделение, кандидат должен точно соответствовать множеству параметров: рост – не ниже 174 см, среднее образование, предварительная служба в армии, хорошие рекомендации, отсутствие усов, бороды, длинных волос и жены (впрочем, последней можно обзавестись во время службы, но только по специальному разрешению). Вероисповедание тоже, разумеется, важно. Красочная средневековая форма, по легенде, шьется до сих пор по рисункам самого Микеланджело, хотя исторических свидетельств этому нет. Но зато точно известно, что металлические шлемы, которые доставляли массу неудобств в жару (они раскалялись на солнце), заменили не так давно на пластиковые, которые печатают в ружейных мастерских на 3D-принтере.
Великобритания
Еще одно старинное подразделение, которое охраняет самого монарха – это Королевская гвардия Великобритании. Традиция личной охраны короля зародилась еще около трех веков назад, когда «первое лицо государства» частенько участвовало в боевых действиях и вставал вопрос защиты его на поле боя. Поэтому солдат в такие полки всегда отбирали очень тщательно. Сегодня Британская гвардейская дивизия состоит из двух конных и пяти пехотных полков. Форма у всех пехотинцев очень похожа (различают их по расположению пуговиц).
Королевская гвардия Великобритании
Главными «опознавательными знаками» гвардейцев служат красные мундиры и высокие медвежьи шапки. Эти традиционные головные уборы тоже доставляют в современном мире немало хлопот. Шьются они только из меха североамериканского медведя-гризли (для офицеров - из меха самца, они более блестящие, а шапки рядовых и унтер-офицеров – из меха самок). Попытки зоозащитников повлиять на традицию и запретить уничтожать медведей ради этой показухи пока ни к чему не приводят – искусственный мех при непогоде то сосульками собирается, то дыбом встает, а вот шапки, сшитые по старинке, служат около ста лет и передаются по наследству новым гвардейцам.
Республика Корея
Гвардейцы, несущие почетный караул у дворцов Кёнбоккун и Токсугун в Сеуле, одеты в форму, которая напоминает обмундирование дворцовой стражи королевской гвардии конца XVI века. Все элементы в ней также овеяны традициями, за каждой деталью скрывается глубокий смысл (ну или, на худой конец, польза). Головной убор с двумя перьями, который сразу привлекает внимание, называется Чонрип. Он украшен бисером, а перья на нем – павлиньи. Именно эта шапка показывает различие между начальниками (красный Чонрип) и рядовыми (черный). А перья вовсе не являются украшениями. Это – символ боевой доблести и важная деталь амулетов при проведении шаманских воинских ритуалов.
Почетная гвардия Республики Корея
Длиннополый халат Турумаги на самом деле маскирует настоящие доспехи: металлические пластинки, крепятся к нему с внутренней стороны. Такая конструкция обеспечивала защиту даже от мушкетных пуль. Сегодня точно не известно, «бронируются» ли халаты гвардейцев или эта традиция осталась в прошлом. А вот ватные сапоги хва, подбитые толстой буйволиной кожей (почти наши валенки), до сих пор являются вариантом очень функциональной обуви, способной защитить от непогоды, но при этом – легкой и удобной.
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