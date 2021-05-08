С нами не соскучишься!

7 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...
  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...
  • Алексей Сафронов
    ...судьба Любой империи такова! 600 лет, это много...Почему распалась ...

Правила жизни Джеймса Дина

Правила жизни Джеймса Дина

Актер, погиб в автокатастрофе в возрасте 24 лет в Чоламе, штат Калифорния

Люди говорили мне, что я веду себя как Брандо, еще до того как я узнал, кто такой Брандо.


Я годами репетировал Гамлета посреди пшеничного поля в Индиане.

Актерство для меня — самый логичный способ сделать так, чтобы все мои неврозы вышли наружу: нам всем нужно выражать себя.

Я парень из маленького городка, и мысли у меня тоже маленькие: когда-нибудь я выйду на пенсию и стану фермером.

На мотоцикле я езжу с шестнадцати лет, я и в школу так ездил. По пути пугал коров до смерти: они пускались наутек, вымя у них раскачивалось, и они теряли по литру молока.

Я не хочу быть просто хорошим актером, я даже не хочу быть лучшим, я хочу расти и расти — так, чтобы никто и никогда не смог меня перерасти.

Быть актером — самое одинокое занятие на свете: ты остаешься один на один со своим воображением.

Иногда мне кажется, что в сутках недостаточно часов, даже чтобы просто начать учить все то, что я бы хотел знать.

Мне все равно, что обо мне пишут. Я разговариваю с людьми, которые мне нравятся, а остальные могут писать и печатать все, что им заблагорассудится.

Только добрые люди сильны по-настоящему.

Нью-Йорк — это богатый и щедрый город, если ты согласен мириться с его жестокостью и упадком.


Главный плюс холостяцкой жизни в том, что в кровать можно залезать с любой стороны.

Я очень серьезный и впечатлительный маленький дьявол — настолько неловкий и напряженный, что не понимаю, как люди могут находиться со мной в одной комнате. Я бы сам себя не вынес.

Только во время гонок я чувствую себя полноценным человеком.

Я думаю, у всех нас есть великая потребность отпускать. Актерство — это мой способ отпускать

Стивенс (Джордж Стивенс, режиссер последнего фильма с участием Дина «Гигант», который вышел после смерти актера. — Esquire) был ужасен. Я выходил в полном гриме в девять утра — и так три дня подряд. К шести вечера я не сыграл ни сцены и даже ни разу не репетировал; я просто сидел там как истукан и смотрел, как большой, грузный Рок Хадсон занимается любовью с Лиз Тейлор.

Мечтай так, будто ты будешь жить вечно, живи так, будто ты умрешь сегодня.

Даже если я доживу до ста лет, я не успею сделать все, что задумал.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе новости Новосибирской области

Как Новосибирск отмечал День Победы в 1945 году

Читать
В Москве 8 мая побит рекорд по осадкам
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

В Москве 8 мая побит рекорд по осадкам

Глава медиагруппы «Патриот» рассказал о новой акции в честь Дня Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Глава медиагруппы «Патриот» рассказал о новой акции в честь Дня Победы

Вильфанд предупредил о резком ухудшении погоды в некоторых регионах России
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Вильфанд предупредил о резком ухудшении погоды в некоторых регионах России

Вильфанд предупредил о сильном дожде и ветре жителей ряда регионов РФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Вильфанд предупредил о сильном дожде и ветре жителей ряда регионов РФ

Власти Лихославля опровергли связь с акцией, где дети якобы изобразили могилы солдат
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаше мнение

Власти Лихославля опровергли связь с акцией, где дети якобы изобразили могилы солдат

Правила жизни Джеймса Дина
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Правила жизни Джеймса Дина

В РПЦ разъяснили смысл празднования Антипасхи
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

В РПЦ разъяснили смысл празднования Антипасхи

С Днём Победы поздравляет жителей региона губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

С Днём Победы поздравляет жителей региона губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн

На ряд регионов России обрушится непогода
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

На ряд регионов России обрушится непогода

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России 9 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России 9 мая

До +27 и без осадков. Какой будет погода в Барнауле и Алтайском крае 9 мая?
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

До +27 и без осадков. Какой будет погода в Барнауле и Алтайском крае 9 мая?

Гидрометцентр РФ рассказал о погоде в Центральной России 9 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Гидрометцентр РФ рассказал о погоде в Центральной России 9 мая

С Днём Победы!!!
Материал, выбранный редакторами МиртесенСоюз ⚛ Девяти✓ | Официальный 💻 Сайт на Мир Тесен

С Днём Победы!!!

Космонавты поздравили всех с Днем Победы с борта МКС
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Космонавты поздравили всех с Днем Победы с борта МКС

Космонавты с МКС записали видеопоздравление с 9 Мая жителям Земли
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Космонавты с МКС записали видеопоздравление с 9 Мая жителям Земли

Спикер Хурала Бурятии поздравляет с Днем Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Спикер Хурала Бурятии поздравляет с Днем Победы

Координатор «ЛизаАлерт» Леонов рассказал о системе быстрой навигации в лесу
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Координатор «ЛизаАлерт» Леонов рассказал о системе быстрой навигации в лесу

Владимир Солодов поздравил камчатцев с Днем Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Владимир Солодов поздравил камчатцев с Днем Победы

В Москве сегодня салютный дивизион ЗВО произведет салют в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

В Москве сегодня салютный дивизион ЗВО произведет салют в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне

Народный артист РФ выступил против Парада Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенНепутевые заметки

Народный артист РФ выступил против Парада Победы

4
Философ это человек, у которого есть вопрос на любой ответ
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЖАКА

Философ это человек, у которого есть вопрос на любой ответ

В Москве во время парада Победы будет дождливо и прохладно
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

В Москве во время парада Победы будет дождливо и прохладно

Кровля жилого дома загорелась в Бахчисарайском районе Крыма
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Кровля жилого дома загорелась в Бахчисарайском районе Крыма

"Тихрыбком" и "Маг-Си Интернешнл" поздравляют ветеранов и всех колымчан с Днем Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

"Тихрыбком" и "Маг-Си Интернешнл" поздравляют ветеранов и всех колымчан с Днем Победы

Как принимать людей такими, какие они есть.
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Как принимать людей такими, какие они есть.

Борис Невзоров поздравил ветеранов, земляков-камчатцев с великим праздником
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Борис Невзоров поздравил ветеранов, земляков-камчатцев с великим праздником

Красная горка и Радоница: что можно и нельзя делать в эти дни
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Красная горка и Радоница: что можно и нельзя делать в эти дни

Оксана Бондарь: Тепло и сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Оксана Бондарь: Тепло и сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победы

Клещ не пройдет. В Ульяновске парки и скверы обезопасили
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Клещ не пройдет. В Ульяновске парки и скверы обезопасили

Праздник Великой Победы отмечают по всей России
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Праздник Великой Победы отмечают по всей России

Алексей Дюмин: День Победы – священный праздник для каждого из нас
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Алексей Дюмин: День Победы – священный праздник для каждого из нас

Картина дня

наверх