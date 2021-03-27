На какие жертвы пошли известные актрисы, чтобы получить заветные роли: Натали Портман, Деми Мур и др

Нам кажется, что главная цель актрисы – быть красивой, служить примером для женщин и как можно лучше ухаживать за собой. Конечно, это верно, но голливудские кинодивы бывают верны актерскому предназначению в его высоком смысле, и поэтому для некоторых ролей они готовы не только идти на неудобства – менять вес или цвет волос, но и на гораздо более серьезные изменения внешности. Порой можно увидеть, как ради искусства признанные красавицы превращают себя в настоящих страшилищ.
Натали Портман, «Черный лебедь»
Кадр из к/ф «Черный лебедь»
Чтобы сыграть профессиональную балерину, актрисе пришлось сбросить почти 10 кг и после 15-летнего перерыва вновь заняться балетом (она танцевала в детстве, но затем бросила ради карьеры в кино). Тяжелейший режим съемок и танцевальных репетиций так вымотал Натали, что через год ей пришлось проходить серьезную реабилитацию, а время работы над «Черным лебедем» она теперь предпочитает не вспоминать:
«Еще ни одна картина не давалась мне так тяжело, не стоила такого труда! Пришлось встать к станку. Тренироваться я начала за год до съемок и активно продолжала заниматься, когда они начались. Это был настоящий экстрим: я снималась по 15 - 16 часов в день, а до и после съемок работала у станка. Были такие дни, когда мне казалось, что утром я уже не встану, что я умру. (…) Бюджет «Черного лебедя» был совсем небольшой, поэтому снимали очень быстро, по нескольку сцен в день. Рабочая неделя начиналась в понедельник в 6 утра, но поскольку день ото дня заканчивали мы все позднее, то к пятнице переходили на вечерний режим: снимали с 8 вечера и до утра. И так несколько недель подряд. Представьте себе: суббота, 4 утра. Я на пуантах. Все, о чем я могу думать, - это как бы не сломать ногу…»
Галь Гадот, «Чудо-женщина»
Чудес, как известно, не бывает, но болезненно худенькая Галь Гадот сумела показать, на что способна настоящая «чудо-женщина». До съемок в этом фильме девушка строила картеру как модель, в 18 лет победила в конкурсе «Мисс Израиль», а затем представила свою страну на турнире красоты «Мисс Вселенная». Не стоит недооценивать эту красотку, ведь одновременно она успела пройти службу в армии, и для превращения в супергероиню показала, что главное для актрисы – это дисциплина.
Галь Гадот – настоящая «Чудо-женщина», способная к преображению
В отличие от предыдущего примера, девушке пришлось существенно набрать вес и нарастить мышцы. Тренировки ее были очень разносторонними – чтобы не только круто выглядеть, но и выполнять сложные трюки, актриса занималась кикбоксингом, джиу-джитсу, капоэйрой, скалолазанием, греблей, боями на мечах и не вылезала из тренажерного зала. Причем ее программе силовых упражнений могли бы позавидовать настоящие спортсмены. Кроме того, пришлось изменить диету – добавить много белковой высококалорийной пищи, и в результате в сжатые сроки худенькая «мисс» преобразилась в настоящую «бой-бабу».
Деми Мур – стриптизерша и солдат
Когда в 1995 году актриса начала готовиться к съемкам в фильме «Стриптиз», на ее теле, к ужасу всей съемочной группы, были обнаружены следы целлюлита. Для женщины, которой к тому времени уже было далеко за 30 это, конечно, не удивительно, но актриса чуть было не лишилась роли. Ей дали всего лишь три недели, чтобы привести себя в норму, и Деми взялась за дело: сочетание строгой диеты, массажа, йоги и упражнений помогли ей, и съемки прошли в срок. Правда, фильм до сих пор считается одним из самых неудачных в карьере актрисы.
Кадр из к/ф «Солдат Джейн»
А вот для «Солдата Джейн» голливудской звезде пришлось побриться наголо и окунуться в настоящий ад – она обратилась к тренеру, который имел опыт работы со спецподразделениями, и тот превратил ее в настоящего бойца. 35-летняя кинодива некоторое время жила по распорядку американских солдат: ежедневный бег на длинные дистанции, плавание в холодном озере, сотни приседаний, отжиманий и скручиваний и функциональный тренинг. В результате Деми даже научилась отжиматься на одной руке. Надо сказать, что сейчас, в свои 58 лет, актриса продолжает занятия йогой и два раза в неделю вспоминает, что она «Солдат Джейн».
Руни Мара, «Девушка с татуировкой дракона»
Руни Мара: перевоплощение миловидной актрисы в «девушку с татуировкой дракона»
Миловидная актриса, которая до этой роли играла чаще всего беззаботных школьниц, почему-то сразу понравилась режиссеру Дэвиду Финчеру. Правда, руководство компании Sony Pictures долго не верило его чутью: «Нежненькая она какая-то. А должна быть угрюмая бой-баба на мотоцикле». Перед очередной встречей с продюсерами режиссер посоветовал актрисе с вечера пойти куда-нибудь и напиться, чтобы утром выглядеть помрачнее. Та старательно выполнила наказ и в результате получила роль, однако для перевоплощения в девушку-хакера ей пришлось немало претерпеть. У девушки даже не были проколоты уши, но ради новой роли Мара сбрила брови, остриглась под панка, проколола уши в четырех местах, сделала пирсинг в губах, носу и соске. Дракона на спине ей, правда, нарисовали.
Шарлиз Терон – актриса, которая ради искусства готова на все
И все-таки чемпионом среди женщин, не боящихся экспериментов над собой, нужно признать американскую актрису Шарлиз Терон. Так, например, ей несколько раз за карьеру приходилось существенно изменять вес. В 2001 году, чтобы сыграть в фильме «Сладкий ноябрь» девушку, больную раком, Шарлиз похудела на 13 кг, а уже через пару лет для работы над «Монстром» она была вынуждена набрать лишних 15 кг. Совсем недавно, в 2018-м актриса побила собственный рекорд, потолстев для роли многодетной мамы аж на 22 кг:
Шарлиз Терон в фильмах «Талли» и «Безумный Макс. Дорога ярости»
«Никогда прежде я не ела столько вредной еды и не пила столько сладкой газировки… Первые три недели я была просто в восторге — как ребенок, попавший в магазин сладостей. Было очень забавно, к примеру, приходить утром в кафе и выпивать два огромных сладких молочных коктейля. Потом все это перестало казаться забавным. Поглощать огромное количество пищи стало для меня работой, причем работой неприятной и тяжелой. Так, я ставила будильник на два часа ночи и, почти не просыпаясь, съедала миску спагетти с сыром, приготовленную с вечера и оставленную на тумбочке у кровати. Мне буквально приходилось давиться калорийной едой.»
Перевоплощение Шарлиз Терон для фильма «Монстр»
Одним из удивительнейших перевоплощений в кино является работа Шарлиз Терон в фильме «Монстр». Стилисты проделали ужасающую работу, чтобы превратить актрису в Эйлин Уорнос - женщину, осужденную за серийные убийства. Шарлиз накладывали сложный грим, чтобы ее кожа выглядела как можно хуже, она несколько месяцев носила зубные протезы, а волосы ей при этом испортили по-настоящему. Впрочем, смелая актриса в любой момент готова их состричь под корень – именно так произошло ради роли в фильме «Безумный Макс. Дорога ярости».
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