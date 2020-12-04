Мужское «Лебединое озеро» и «Золушка» c лётчиком: Чем прославился скандальный балетмейстер Мэтью Бор

«Танец маленьких лебедей» в исполнении брутальных танцовщиков год за годом эпатирует публику и вызывает то насмешки, то негодование. Однако постановки сэра Мэтью Борна, режиссера скандального «Лебединого озера», гораздо глубже, сложнее и психологичнее, чем этот шутливый танец мужчин в панталонах из перьев. И в каждой из них за юмором и гротеском скрывается драматичная история, понятная без слов…
Сэр Мэтью Борн.
Борн родился в 1960 году. В подростковом возрасте он стал «охотником за автографами» и посетил множество театральных постановок. Занимался распространением билетов в театральном агентстве, был капельдинером в Национальном театре – сцена притягивала юношу, как магнит. Борн поздно пришел в танцевальную сферу как исполнитель – в двадцать два он поступил в Лабановский центр движения и танца в Дептфорде и в последний год обучения даже принимал участие в постановках. Однако с детских лет его привлекала режиссура. Еще ребенком он пытался организовать собственный танцевальный коллектив! И, получив степень бакалавра искусств, Борн основал собственную танцевальную труппу - Adventures in Motion Pictures (сейчас она называется New Adventures). Само название, которое можно перевести как «Приключения в живых картинках» (т.е. в кино или в мультипликации), говорит о стилистических ориентирах Борна. Он никогда не хотел ставить настоящие балетные постановки. Он вообще не собирался ставить балет – ни классический, ни современный. Он хотел, чтобы было «интересно, как в кино».
Самые свои скандальные работы он создал в 1990-х – и они до сих пор будоражат зрителей и критиков, а консервативно настроенную публику повергают в шок.
Лебедь и Принц.
Постановка «Лебединого озера» косвенно связана с несколькими скандалами в королевской семье Виндзоров, а критики находят в ней связь с биографией короля Людвига Баварского (любимый образ лебедя и психиатрическая больница) и самого Чайковского. Зритель видит историю депрессивного Принца, который не находит понимания в своей семье и постепенно погружается в пучину скандалов. Только плюшевая игрушка-лебедь спасала его в детстве от кошмаров – но любовь к Лебедю погубит Ппринца… «Лебединое озеро» Борна – ода маскулинности как неукротимой жизненной силе. Его лебеди – не трогательные существа, а хищные, жестокие, страшные птицы, жуткие химеры. На вопрос о понимании «Лебединого озера» как истории любви между мужчинами Борн отвечает, что такое прочтение вполне допустимо, но не является единственно возможным. В первую очередь, «Лебединое озеро» - это спектакль о поиске силы, о стремлении обрести свободу. Каждый из нас хотя бы раз думал – вот бы кто-то сильный пришел и решил все мои проблемы! За «Лебединое озеро» в 1999 году Борн получил премию «Тони» в двух номинациях. Кроме того, у него более тридцати престижных театральных наград, а в 2016 году принц Чарльз посвятил Мэтью Борна в рыцари.
Золушка и ее принц - раненый летчик.
В других своих работах, менее известных широкому зрителю, Борн остается верен сочетанию иронии и психологизма, китча и бунта. События «Золушки» переносятся в Лондон в разгар Второй мировой войны, а принц превращается в раненого летчика, которым увлечена и мачеха главной героини. Жуткий госпиталь, галлюцинации, намеки на лоботомию, бомбежки и мрачные тона… Но героям покровительствуют волшебные силы, а значит, хэппи-энд неизбежен.
Сцена из балета Щелкунчик.
Действие «Щелкунчика» происходит в детском приюте, где, устав от нищеты, несправедливости и жестокости, юная Клара развлекает себя красочными фантазиями. Но раз за разом Щелкунчик – мальчик, который ей нравится – ускользает от нее. Китчевые декорации, костюмы и забавные танцевальные па не обманут внимательного зрителя: здесь разыгрывается настоящая трагедия. Но Клару сопровождают ангелы-хранители, направляющие заблудшего Щелкунчика в ее объятия.
Сцена из балета Щелкунчик.
«Спящая красавица», таймлайн которой отсылает зрителей к истории создания оригинального произведения Чайковского - это… готическая вампирская сага. Борн использует сюжетные линии «Ромео и Джульетты» и «Сумерек», развлекая, запутывая и интригуя зрителей. Любовь Красавицы расцветает на фоне войны вампирских кланов.
Спящая красавица.
Спящая красавица.
Впрочем, и собственные «Ромео и Джульетта» у него есть – в жанре антиутопии. Трудные подростки, заключенные в исправительный лагерь, борются с безжалостной системой за право чувствовать и любить. В 2005 году Борн адаптировал для сцены фильм Тима Бертона «Эдвард – руки-ножницы», буквально интерпретировав сюжет и образы персонажей.
Ромео и Джульетта.
Эдвард - руки-ножницы.
Конечно, создатель «мужского танца маленьких лебедей» предал бы самого себя, если бы не поставил танцевательный спектакль по мотивам романа Оскара Уайльда «Дориан Грей» - это одна из самых «несказочных» работ Борна. Здесь нет места клоунаде и юмору. События ожидаемо переносятся в наши дни, Дориан становится фотомоделью, а сама постановка представляет собой брутальный, минималистичный хоррор. Столь же сурово выглядит «Кармен», где сюжет разыгрывается на фоне автомастерской.
Дориан Грей.
Борн – чистый постмодернист. Он использует классическую музыку и опирается на классические сюжеты, однако трактует их по-своему, и всегда оказывается точнее, ближе современному зрителю, раскрывает музыкальную тему с новой стороны. Он использует штампы масс-культуры и популярные танцевальные направления - бальные танцы, фольклор, степ, буги-вуги… Нередко классический балет оказывается включен в его нетрадиционные постановки – и кажется неестественным, наигранным. Его интерпретации, наполненные культурными и политическими отсылками, рассказывают о грусти и одиночестве, о тревоге и неуверенности, о мучительных поисках понимания. Клара, потерявшая своего Щелкунчика в вихре сюрреалистического карнавала, одинокий Принц, ищущий защиты у Лебедя, Золушка, выжившая во время бомбежки в военном Лондоне – все потерянные, измученные герои Борна в финале обретают счастье. Борн шокирует – но вселяет надежду. И в этом – секрет его успеха.
Какая она - красота балета вне сцены - можно увидеть, взглянув на 20 изумительных правдивых фотографий от российской балерины
Текст: Софья Егорова.
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