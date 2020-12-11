Загадочные испанские сокровища в Юте оказались гораздо старше Колумба
В американском штате Юта, на территории национального парка Глен Каньон обнаружены загадочные испанские монеты. По свидетельству экспертов, такие деньги в Испании были в ходу в середине XIII века, задолго до прибытия Колумба в Америку. Как они попали на территорию США? Эту загадку историкам теперь предстоит разгадать.
Испанские сокровища, которые на 200 лет старше экспедиции Колумба, были обнаружены в национальном парке Глен Каньон в Юте. Пара монет, одна из которых была выпущена в 1660-х, а другая — в начале 1200-х, просто лежали на дне каньона — по крайней мере, именно так утверждает человек, обнаруживший ценности и вручившей их администрации парка. Как заявили эксперты, осматривавшие и датировавшие монеты, в то время, когда старая монета была изготовлена и имела хождения, испанцев в Северной Америке не было.
"Монеты нашел один из посетителей, гуляя по дну каньона, — рассказал археолог Глен Хармон, работающий в администрации Национального парка. — Он унес их домой, но когда понял, что это старинные монеты, вернул их администрации Глен Каньона. Судя по дизайну, мы уверены, что одна из монет — это старинная испанская монета достоинством в 16 мараведи. По мнению экспертов, она отчеканена в Мадриде, судя по клейму, в 1662 или 1663 году, во время правления Филиппа IV. Что же касается второй монеты, она выпущена где-то в середине XIII века. Никто из специалистов не понимает, откуда эти монеты могли взяться в регионе, где первые испанцы появились в 1776 году".
Сейчас у археологов есть уже несколько теорий, объясняющих происхождение монет. Согласно первой из них, они могли быть завезены сюда ранними испанскими поселенцами, торговавшими с индейскими племенами. Вторая куда более прозаична: возможно, монеты случайно потерял современный коллекционер. Эту теорию поддерживает доктор Рори Нейсмит, преподаватель средневековой истории Британии в лондонском Королевском колледже. "Слишком странно, что эти монеты найдены рядом, — говорит он. — В Испании они находились в обращении в разное время. Так что наиболее вероятно, что их потеряли уже в современную эпоху — например, случайно обронил какой-нибудь коллекционер". Наконец, возможно, что монеты попали в каньон уже после того, как испанцы появились на континенте, лет 100-200 назад. Это тоже не так уж невероятно: старинные монеты во все времена были популярным сувениром, а достать их было проще, чем кажется. Известен случай, когда в XIX веке на берег южной Англии выбросило судно, груженое древними и средневековыми монетами государств Средиземноморья. Также старинные монеты были распространенным сувениром среди солдат, возвращавшихся из региона Ближнего Востока по окончании двух мировых войн.
Более всего археологам импонирует версия, что монеты остались от ранних поселенцев или путешественников из Испании, поскольку это может открыть новую страницу в изучении истории пребывания испанцев в регионе. "Первыми испанцами в Глен Каньон стали в 1776 году два католических священника из Испании — отец Анастасио Домингез и отец Сильвестр Велес де Эскаланте, — говорит Хармон. — И то, практически точно известно, что в том районе они не были. Быть может, находка означает , что испанцы бывали здесь раньше, просто этот факт не попал в хроники? Теоретически это возможно". Однако, вероятно, идея археологов не найдет своего подтверждения: версия о современном происхождении монет кажется гораздо более правдоподобной. "Даже если это действительно монета XIII века, это не означает, что испанцы были здесь именно в эту эпоху, — говорит Хармон. — Монеты могли появиться и позже, будучи перевезены кем-то через океан?". Самой же неприятной археологам кажется версия, согласно которой монеты просто уронил проходивший мимо турист.
Колумб бросил якорь у берегов Америки 3 августа 1492 года. Ну, а первые европейцы, насколько известно ученым, появились в Юте в 1765 году. Испанская экспедиция, которую возглавлял Хуан Антонио де Ривера, объявила территорию итальянскими владениями и открыла реку Колорадо. Затем сюда пришли священники Эскаланте и Домингес. Однако, возможно, их экспедиция была не последней, поскольку именно в то время исследователи активно искали пеший путь в Калифорнию.
Между тем представители парка не раскрывают перед публикой точное место, где были найдены монеты. Как заявляет администрация парка, это было сделано для того, чтобы не спровоцировать массовое кладоискательство,которое помешает проведению профессиональных раскопок на месте, где была сделана находка.
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