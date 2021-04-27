Почему петунию надо стричь

Формирование ампельной петунии — важный этап, упустив или проигнорировав который, вы вряд ли получите пышное как шар и обильно цветущее растение.

Именно грамотная, своевременная и даже безжалостная стрижка рассады петуний даст именно то цветение, которое вы неоднократно видели на картинках, но, возможно, так и не добились схожего результата у себя на участке.



Чтобы петуния росла шариком, нужно своевременно обрезать побеги, один за одним — тогда из каждого настоящего листа будет формироваться новый побег, который в будущем даст цветонос. Чем больше побегов, зелёной массы и корневой системы перед непосредственной высадкой в грунт — тем больше шансов получить очень пышное и равномерно цветущее растение.



Формировка происходит уже на такой стадии рассады, когда появилось несколько настоящих листочков. Верхушку сразу же нужно прищипнуть.



Когда петуния ещё подрастёт, и вы пересадите её в ёмкость побольше, необходимо вновь провести обрезку.



Каждый новый побег, которые дали листочки, нужно вновь прищипнуть.



В конце-концов, петуния разрастётся до такого пышного состояния. И вновь, если вы хотите равномерно растущее как шарик растение, нужно безжалостно убрать все побеги и даже цветоносы.





Даже если петуния уже дала первый цветок, его тоже нужно будет срезать.

Не жалейте на данном этапе растение. После такой поэтапной обрезки, петуния нарастит достойную зелёную массу и будет способна выпустить одновременно огромное количество цветов, чем, несомненно, украсит ваш участок!Подробнее о том, как формировать петунию, чтобы она цвела пышным шаром, смотрите в видео ниже: