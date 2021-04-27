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Почему петунию надо стричь

Формирование ампельной петунии — важный этап, упустив или проигнорировав который, вы вряд ли получите пышное как шар и обильно цветущее растение.
Именно грамотная, своевременная и даже безжалостная стрижка рассады петуний даст именно то цветение, которое вы неоднократно видели на картинках, но, возможно, так и не добились схожего результата у себя на участке.
Почему петунию надо стричь
Чтобы петуния росла шариком, нужно своевременно обрезать побеги, один за одним — тогда из каждого настоящего листа будет формироваться новый побег, который в будущем даст цветонос. Чем больше побегов, зелёной массы и корневой системы перед непосредственной высадкой в грунт — тем больше шансов получить очень пышное и равномерно цветущее растение.
Почему петунию надо стричь
Формировка происходит уже на такой стадии рассады, когда появилось несколько настоящих листочков. Верхушку сразу же нужно прищипнуть.
Почему петунию надо стричь
Когда петуния ещё подрастёт, и вы пересадите её в ёмкость побольше, необходимо вновь провести обрезку.
Почему петунию надо стричь
Каждый новый побег, которые дали листочки, нужно вновь прищипнуть.
Почему петунию надо стричь
В конце-концов, петуния разрастётся до такого пышного состояния. И вновь, если вы хотите равномерно растущее как шарик растение, нужно безжалостно убрать все побеги и даже цветоносы.

Почему петунию надо стричь
Даже если петуния уже дала первый цветок, его тоже нужно будет срезать.

Не жалейте на данном этапе растение. После такой поэтапной обрезки, петуния нарастит достойную зелёную массу и будет способна выпустить одновременно огромное количество цветов, чем, несомненно, украсит ваш участок!
Почему петунию надо стричь
Подробнее о том, как формировать петунию, чтобы она цвела пышным шаром, смотрите в видео ниже:

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Петунияуход
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