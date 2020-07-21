Шокирующие способы похудения, популярные в прошлом столетии

Проходят года и века, а извечный женский вопрос «Как похудеть?» остается актуальным. На войне с лишними килограммами все средства хороши, и 20-й век это подтверждает. Дамы были готовы на любые жертвы, чтобы достичь желанной стройной фигуры. В ход шли наркотики, сигареты и даже паразиты. Узнайте о самых странных и опасных способах похудения, популярных в прошлом столетии, из нашего материала.







Все знают, что лучший способ похудеть — здоровое питание и тренировки. Но многие хотят сбросить лишние килограммы как можно быстрее, поэтому нередко прибегают к помощи таблеток. Основное действие биодобавок для похудения — подавление аппетита. Большинство из них содержат лираглутид, который может серьезно навредить здоровью. Тем не менее, женщин это не останавливает. Как не останавливало и много лет назад, когда для борьбы с лишним весом использовали даже смертельно опасные средства.



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