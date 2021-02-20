Самые опасные женщины-гангстеры в мире

Зачастую, когда речь заходит о лидерах преступных группировок, на ум обычно приходит неприятный и даже опасный мужчина в костюме, но кто бы мог подумать, что довольно часто организаторами банд выступают чьи-то матери и жены? Сегодня мы ознакомим вас с десятью женщинами, которые добились немалого успеха на этом поприще.



Клаудия Очоа Феликс (Claudia Ochoa Felix)

Сандра Авила Белтран (Sandra Ávila Beltrán)

Джуди Моран (Judy Moran)

Тельма Райт (Thelma Wright)

Мария Леон (Maria Leon)

Мария Личчарди (Maria Licciardi)

Розетта Кутоло (Rosetta Cutolo)

Джемекер Томпсон (Jemeker Thompson)

Рафаэлла Д’алтерио (Raffaella D’Alterio)

Анна Гристина (Anna Gristina)